Yanlış beslenme alışkanlıkları ve stres-kaygı bozuklukları tarafından tetiklenen bir sindirim sistemi rahatsızlığı olan reflünün belirtileri neler? Midede ekşimeye, genizde yanmaya yol açan bu rahatsızlıkla baş etmek için nelerden kaçınmalıyız? Neleri yapmalıyız? Reflüye ne iyi gelir?

Reflüye ne iyi gelir? Son yıllarda pek çok insanın yaşadığı rahatsızlıklardan biri olan gastro özofageal reflü halk arasında bilinen adıyla reflü, insanlara yaşattığı rahatsızlıkla yaşam konforunu düşürüyor. Reflü bir sindirim sistemi rahatsızlığı. Reflü, mide salgılarının yemek borusundan yukarı ağıza kadar gelmesine yol açıyor. Bu da genizde yanma ve istifra duygusu vererek, öksürterek huzur kaçırıyor. Huzur kaçırması bir yana, tedbir alınmadığı ve özensiz davranıldığı takdirde reflü ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Reflüden korunmak mümkün mü, reflüye ne iyi gelir gibi sorular bu sağlık sorununu yaşayanların en sık araştırdığı konular arasında.



Reflü Belirtileri

Reflüye ne iyi gelir sorusuna yanıt vermeden önce reflü belirtileri üzerinde durmakta yarar var. Reflü rahatsızlığı kendini ilk olarak midede yanmayla gösterir. Buna ek olarak midede ekşime, hıçkırık, ağıza gelen acı mide sıvıları gözlemlenir. Mukus ve safra sıvılarının ağza gelmesiyle ağızda oluşan acılık hissiyle kendini gösterir. Bazı durumlarda çenede kitlenmeye yol açabilir. Dikkat edilmezse reflü ilerleyerek ve göğüs ağrısı, farenjit ve akciğer hastalıklarına neden olabilir. Bu yüzden bu belirtiler ortaya çıktığında uzman hekime danışmakta büyük yarar var. Gastroskopiyle ya da asiditeyi ölçen Ph-metreyle reflü tanısı uzman hekim tarafından kolayca konur. Unutmayın ki reflüye ne iyi gelir sorusunun birinci derecede muhatapları uzman hekimler.