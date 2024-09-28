Sağlık uzmanlarına göre sağlıklı metabolizmanın 4 işareti

Beslenme dünyasında “sağlıklı” bir metabolizmaya sahip olma kavramı sıklıkla konuşulan bir konu. Ve bunda şaşılacak bir şey yok: Metabolik sağlık, genel sağlık ve sonuçta uzun ömür için çok önemlidir. Buna karşılık metabolik sorunlar, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik durumların riskini artırabilir. Peki “sağlıklı” bir metabolizmaya sahip olmak tam olarak neyi gerektirir ve bu herkes için aynı mıdır? Bunu öğrenmek için tıp uzmanlarından "sağlıklı" bir metabolizmaya sahip olmanın ne anlama geldiğini ve metabolik sağlığın nasıl destekleneceğini sorduk.

Metabolizma Nedir?

ABoIM yönetim kurulu onaylı bütünleştirici tıp uzmanı ve Case Integrative Health'in kurucusu ve tıbbi direktörü Casey Kelley'e göre, metabolizmanız her hücrede meydana gelen oldukça karmaşık bir dizi bedensel süreçtir. Bu süreçler, yediğiniz yiyecekleri vücudunuza günlük işlevlerini tamamlaması için enerji veren maddelere ve besin maddelerine (amino asitleri, karbonhidratları ve lipitleri düşünün) dönüştürür. Dr. Kelley, buna "kaslar ve beyin hücreleri inşa etmek, organları onarmak, bağışıklık sistemlerine enfeksiyonlarla savaşmak için malzeme sağlamak ve aradaki her şeyi" dahil olduğunu söylüyor.

Sağlıklı Bir Metabolizmaya Sahip Olmak Ne Demektir?

Metabolizma, sağlığın pek çok yönü gibi, her insan için farklı görünür. Dr. Kelley, metabolizma hızınızın (veya vücudunuzda metabolizmanın ne kadar hızlı gerçekleştiğinin), genetik, yaş, cinsiyet, hormon fonksiyonu, fiziksel aktivite düzeyi ve diğer tıbbi durumlar dahil olmak üzere birçok faktörden etkilendiğini açıklıyor.

Hızlı Metabolizma Nedir ve Her Zaman En Sağlıklısı mı?

Bununla birlikte, sağlıklı yaşam alanında "sağlıklı" bir metabolizma genellikle "hızlı" veya "iyi" bir metabolizmayla (veya zayıf olmak veya kilo vermek için kullanılan bir örtmece olarak) eşanlamlı olarak kullanılır - ancak durum her zaman böyle olmayabilir. Nedeni şu: İnsanlar "hızlı" veya "iyi" bir metabolizmadan bahsederken genellikle kilo almadan aşırı yemek yeme yeteneğinden bahsediyorlar. Başka bir deyişle, -diyetisyen Maddie Pasquariello, bunun kalorileri (yani enerjiyi) daha hızlı kullanma yeteneğini içerdiğini söylüyor. Genel olarak, daha hızlı bir metabolizma kas kütlesi yüzdesinin daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır, ancak aynı zamanda yukarıda sıralanan faktörlerden de etkilenir. Pasquariello, insanlar genellikle hızlı bir metabolizmaya sahip olmayı arzulasa da bunun genel sağlık, vücut büyüklüğü veya kilo ile aynı anlama gelmediğini söylüyor.

"Birçok insan için kilo almak önemli ve değerli bir hedeftir ve hızlı bir metabolizma bunu daha da zorlaştırır" diyor. Bazı durumlarda açlık seviyenizi de olumsuz etkileyebilir, yemekten sonra doymanızı zorlaştırabilir ve adetinizin düzensizleşmesine neden olabilir. Başka bir deyişle, Pasquariello, süper hızlı bir metabolizmanın herkesin nihai hedefi olmayacağını ve olmaması gerektiğini söylüyor.

Yavaş Metabolizma Nedir ve Her Zaman Sağlıksız mıdır?

Diğer taraftan, "yavaş" bir metabolizma, halk dilinde "sağlıksız" veya "kötü" bir metabolizmaya veya aşırı yemeden aşırı kilo alma eğilimine atıfta bulunur. Ancak Pasquariello, daha yavaş bir metabolizmanın otomatik olarak kötü sağlık veya yaşam tarzı seçimlerini göstermediğini belirtiyor. "Metabolizmanın genetik bir bileşeni olduğundan, birçok sağlıklı insanın metabolizması daha yavaştır ve bunun tersi de geçerlidir" diye açıklıyor. "Sağlık her zaman bütünsel bir tablodur ve tek bir özellik ile tanımlanamaz" diye ekliyor.

Sağlıklı Metabolizmanın Belirtileri

“Sağlıklı” bir metabolizma her insanda farklı görünecektir! Yine de vücudunuzun metabolizmasının, gıdayı, en iyi şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu besin maddelerine ve enerjiye doğru şekilde dönüştürdüğüne dair bazı genel göstergeler vardır.

1. Hastalandıktan sonra çabuk iyileşirsiniz

Özellikle kış aylarında veya seyahat sonrasında ara sıra soğuk algınlığına yakalanmak yaygındır. Ancak belirtileriniz daha hafifse (ve genellikle hızlı bir şekilde iyileşirseniz), birbiriyle yakından bağlantılı olan bağışıklık sisteminize ve metabolizmanıza teşekkür edebilirsiniz. Kelley, "Güçlü bir bağışıklık tepkisi iyi miktarda enerji kullanır, bu nedenle işleyen bir metabolizma gerektirir" diyor.

2. Stresiniz kontrol altında

Dr. Kelley, "Sağlıklı stres seviyelerine ve işlevsiz bir metabolizmaya sahip olmak mümkün olsa da, düzenlenmiş stres seviyeleri sağlıklı metabolizmanın işareti olabilir" diyor. Stresli olduğunuzda vücudunuz, kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı artırarak tepki verir. Bu, beyninize, kalbinize ve ciğerlerinize daha fazla kan (ve dolayısıyla oksijen) pompalayarak sizi daha uyanık hale getirir. Sağlıklı bir metabolizmaya sahip olduğunuzda, bu işlevleri destekleyecek yeterli enerjinin yanı sıra stres etkenlerine uyum sağlama yeteneğiniz de olur.

3. Sindiriminiz kontrol altında

Pasquariello'ya göre düzenli sindirim, metabolizmanızın çalışır durumda olduğunun göstergesidir. Bu, çok az gaz veya şişkinliğin yanı sıra tutarlı ve rahat bağırsak hareketlerini de içerir veya hiç içermez. Bunun nedeni bağırsak sağlığının birinci sınıf mikrobiyal metabolizmaya veya bağırsak bakterilerinizin yiyecekleri besin maddelerine dönüştürme yeteneğine bağlı olmasıdır. Bu faydalı bakterilerin metabolik aktivitesi aynı zamanda kötü bakterilerin kontrolü ele geçirmesini de zorlaştırarak bağırsaklarınızı iyi durumda tutar.

4. Gün boyunca güç sağlamaya yetecek kadar enerjiniz var

Pasquariello , metabolizmanızın iyi durumda olduğunun bir başka işaretinin de enerji seviyeleri olduğunu söylüyor. Sonuçta metabolizmanın ana işlevi hücrelerinize ve nihayetinde vücudunuza enerji sağlamaktır. Sağlıklı bir metabolizma aynı zamanda daha esnektir; yani egzersiz de dahil olmak üzere farklı aktiviteler sırasında enerji ihtiyaçlarınızı ayarlayabilir ve karşılayabilir .