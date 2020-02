Fazla kilolardan kurtulmak, spor yapmaya başlamak ve beslenme alışkanlığını değiştirmek için herhangi bir zaman belirlemek anlamsız. Hemen şimdi hızla uygulanabilir küçük bir adım atıp değişimi başlatmak gerek. Yeni girişimleri alışkanlığa dönüştürmek en büyük değişim. Sağlıklı olmak ve iyi hissetmek için verilmesi gereken en temel kararları hatırlayalım ve bunların kolay uygulanabilir olanlarından bir seçki hazırlayalım istedik.

Değişmeyen Kural

Herkes su içilmesi gerektiğini söylüyor ve bu konu hakkında konuşuyor, siz gerçekleştiren taraf olun! Çünkü su, sindirimden dolaşım sistemine, kalp sağlığından beyin ve kas sağlığına kadar vücudun hemen her noktasıyla direkt ilgili. Günde 2 litre su içmenin faydasını artık hiçbir uzman reddetmiyor. Vücut her gün belirli miktarda su atıyor ve atılan su tazelenmediğinde sağlık problemleri baş gösteriyor. Vücudun her şeyden önce suya ihtiyacı var ve bu ihtiyacını yerine getirmediğinizde ondan sürekli bir şeyler istemek doğru değil.













Hareket Seçenekleri

Günde 10 bin adım, yarım saat tempolu yürüyüş, haftada en az 2 saat pilates ya da yoga, 2 gün spor salonunda ter atma… Hangisi uyuyorsa, hangisini seviyorsanız ve hangisinin sürdürülebilir olduğuna inanıyorsanız onu yapın. “Yoga ve pilates tam bana göre” diyorsanız, eğitmenlerden mutlaka destek alarak ilk adımı atın. Salon sporlarında sakatlanma hikayelerine sık rastlandığını sakın unutmayın ve destek almayı ihmal etmeyin. Kısa bir süre sonra size uygun hareketleri öğrenebilir, yola kendiniz de devam edebilirsiniz. Hareketi hayatınıza kattığınızda, sağlık konusundaki diğer çabalarınızın karşılığını daha hızlı bir şekilde alacağınızı unutmayın!













Limitler ve Kararlar

Herkesin ideal bir kilosu var. Bu kiloya erişmek ve korumak, koyulacak en iyi hedeflerden biri. Tuz, un ve şekerden uzak durulduğu ve egzersiz yapıldığı takdirde neden bu kiloda sabit kalınmasın ki? “Ne yapsam olmuyor” diyenlerin bir uzmana danışması, bu yıl sağlıkla ilgili verecekleri en iyi kararlardan biri olabilir. En geç saat 19.30’dan sonra hiçbir şey yememek, sabah kahvaltısını son akşam yemeğinden 12-16 saat sonra yapmayı alışkanlık haline getirmek ve güçlü bir şekilde 2 öğün beslenmek de yılın harika fikirleri arasında yer alabilir.













Derin Uykular

19.30’dan sonra en az 12 saat boyunca bir şey yememek artık sağlık için temel gerekliliklerden biri kabul ediliyor. Bu saat aralığında aktive olacak hormonlar için sadece bitki çayı ve su içilmesi öneriliyor. Ufak bir lokma bile yasak! Ayrıca kaliteli bir uyku hem metabolizma hem de ruh sağlığı için gerekli görülüyor. Düzenli uyku, ruhsal ve bedensel olarak performansı ikiye katlarken, kilo dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.













Kontrol ve Denge

Şeker, tansiyon, kalp gibi hastalıkları erken fark etmek yaşam kalitesini tamamen değiştiriyor. Genetik miras bu tür hastalıkların nedeni olabiliyor. Bu sebeple özellikle 30’lu yaşların ortalarından itibaren kontrollerin belirli aralıklarla yapılması son derece önemli. Stresten uzak durmak, iş ve özel yaşam dengesini zaman ve enerji açısından başarıyla kurmak da sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazları arasında.













Tutkuyla Yapılan Şeyler

Her insanın tutkuyla zaman ayırdığı bir uğraşı, bunları geliştirmek için arzusu, motivasyonu ve zamanı olmalı. Daha doğrusu bu zaman yaratılmalı. Düzenli okuma alışkanlığından asla vazgeçilmemeli ve seçilen alanlarda zaman içinde bir derinliğe erişilmeli. Konu bitkiler de olabilir edebiyat da… Spor da seçilebilir sanat da... Hakkında daha fazla şey öğrenmekten mutlu olduğunuz alanı keşfettiğiniz zaman ona zaman ayırın ve aranıza hiçbir şeyin girmesine izin vermeyin.