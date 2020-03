Havaların serinlemesi ile ortaya çıkan soğuk algınlığına karşı neler yapabiliriz? Soğuk algınlığına ne iyi gelir? Hastalıktan korunmak ya da iyileşme sürecimizi desteklemek için hangi bitkileri ve besinleri tüketmeliyiz? Hepsi bu yazıda.

Havaların soğuması ile birlikte ortaya çıkan soğuk algınlığı, diğer adıyla nezle, virüs kaynaklı bir hastalıktır. Burun akması, halsizlik, yorgunluk, hapşırık gibi belirtileri olan hastalık, çoğunlukla griple karıştırılır. Oysa gripte burun akması söz konusu değildir. Genellikle kış aylarında salgın şeklinde ortaya çıkan soğuk algınlığı, özellikle okul çağındaki çocuklarda sıklıkla görülür. Ortalama sekiz gün içerisinde iyileşse de hastalığın süresini kısaltmak ya da virüs henüz kuluçka dönemindeyken hastalığın önüne geçmek mümkün. Nasıl mı? “Soğuk algınlığına ne iyi gelir” araştırmamızda sizler için derledik. Ama önce gelin bu hastalığı daha yakından tanıyalım.





Soğuk Algınlığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Soğuk algınlığı, kış ve bahar aylarında daha sık görülen, iki yüz çeşit virüsün neden olabileceği bir hastalıktır. Virüs vücuda girdikten sonra bir ila üç gün arasında kuluçkada bekler. Kuluçka süresinin ardından belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtiler;

Halsizlik,

Yorgunluk,

Boğazda yanma,

Boğaz ağrısı,

Burun akıntısı,

Burunda tıkanıklık,

Öksürük,

Hapşırık,

Kulaklarda tıkanıklık hissi,

Baş ağrısı,

Gözlerde sulanma.

Bu belirtileri gösteriyorsanız, soğuk algınlığına yakalanmışsınız demektir. Bu durumda doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Doktor önerilerinin yanı sıra soğuk algınlığına ne iyi gelir öğrenmek isteyenler; doktorun tedavisinin yanı sıra bitki ve gıda temelli bir takviye tedavi uygulayabilirler. İşte liste:







Soğuk Algınlığına İyi Gelen Bitkiler

Bitkiler, doğanın bize sunduğu tedavileri barındırır. Tıp bilimini ortaya çıkaran şifacılar ve onların kullandığı bitkisel tedaviler değil miydi? İşte o kadim bilgilerin ışığında, soğuk algınlığına ne iyi gelir, doğanın sunduğu şifalar nelerdir; sizin için derledik. Ancak unutmayın, ilaçların fazla kullanımında yaşanacak aksilikler gibi, bitkilerin de fazla kullanımı çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak adına fazla tüketmekten kaçınmak gerekir.





Zencefil



Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı korur. Ağrı kesici etkisi olduğu için soğuk algınlığı ile seyreden baş ağrısı durumlarında etkilidir. İster taze ya da kurutulmuş zencefili çayınıza ekleyin, isterseniz aktardan aldığınız zencefil tozunu bal ile karıştırarak tüketin. Soğuk algınlığına ne iyi gelir sorusunun cevabı nasıl tüketildiğinden ziyade zencefilin kendisinde. Ancak dikkat; fazla tüketiminde mide ekşimesine yol açabileceğinden, fazla tüketmemeye özen gösterin.



Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı korur.





Nane



Sinüsleri açarak burun tıkanıklığını gideren nane, C vitamini yönünden de zengindir. Boğaz kuruluğu ile savaşır ve ağrıları azaltır. Salata ve yemeklerde taze nane kullanabileceğiniz gibi kurutulmuş nane ile çayını da hazırlayabilirsiniz. Soğuk algınlığına en iyi gelecek tüketme biçimi çay şeklinde olacaktır. Kaynamış suya üç çay kaşığı ekleyerek bir dakikadan az süre ile ateşin üzerinde tutun. Etkisini güçlendirmek için içerisine C vitamini deposu olan limonu ekleyebilirsiniz. On dakika beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Tadı biraz acı geliyorsa bal ile tatlandırabilirsiniz.





Ekinezya



“Soğuk algınlığına ne iyi gelir” sorusunun bir diğer bitkisel cevabı ekinezyadır. Ekinezya; bakır, demir, magnezyum, kalsiyum, sodyum, protein; A, C, B ve E vitaminlerini barındırır. Bağışıklığı güçlendirir. Halsizliği giderir, vücut kırgınlığını alır. Ekinezya çay olarak tüketilebileceği gibi gargara şeklinde de tüketilebilir. Bir tutam ekinezyayı bir bardak suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ılımaya bırakın ve günde beş ya da altı kez gargara olarak kullanın. Ekinezya çayı için bir tatlı kaşığı ekinezyayı iki bardak kaynamış suya atın ve altı dakika bekleyin. Afiyet olsun.





Ihlamur

Küçüklüğümüzden itibaren hastalık denince annelerimizin hemen kaynattığı ıhlamura zaten aşinayız. Öksürüğe iyi gelen ıhlamur, vücut direncini de artırarak soğuk algınlığına karşı savaşır. Annelerimizin düştüğü hataya düşmemek için küçük bir uyarıda bulunmakta fayda var. Ihlamur kaynatılarak tüketilmez; demlenir. Bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı ıhlamur eklenerek on dakika bekletin, ıhlamur çayınız hazır. İçerisine isteğinize göre limon ya da bal ekleyebilirsiniz.





Soğuk Algınlığına İyi Gelen Gıdalar



Soğuk algınlığına karşı ilaç tedavisi ve doktor kontrolü önemlidir. Ancak onlar kadar kendimize nasıl baktığımız, nasıl beslendiğimiz de önem taşır. Soğuk algınlığı ile savaşacak gıdaları tüketmemiz; nezle kuluçka süresindeyken hastalığı önlemeye ya da nezle başladıysa hastalığı erken sonlandırmaya yardım eder.





Sarımsak



Güçlü kokusu ve keskin tadı ile seveni kadar sevmeyeni de var. Oysa kanserden alzheimer’a kadar türlü hastalıktan koruyor oluşu sarımsak yemek için başlıca nedenler arasında. İçeriğindeki çinko, aminoasitler ve vitaminler ile soğuk algınlığının da başlıca düşmanı. Akciğeri temizlemesi, kalbi güçlendirmesi, enfeksiyonlarla savaşması ve bağırsaklardaki kötü bakterileri öldürmesi de cabası…







C Vitaminli Meyveler



C vitamini nezle ve gribin başlıca düşmanıdır. Doğal olarak soğuk algınlığına ne iyi gelir sorusunun da başlıca cevapları arasındadır. Soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi olmasının yanı sıra hastalık esnasında da vücudunuzun toparlanmasına yardım eder, hastalığa karşı savaşır. İçeriğinde C vitamini bulunan başlıca meyveler şunlardır: Greyfurt, portakal, mandalina, limon, kivi, yaban mersini, kavun.



C vitamini açısından zengin meyveler soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.





Tavuk Suyu Çorba



Tavuk suyu çorbanın şifaları yüzyıllardan biliniyor. Mısır’da soğuk algınlığına karşı kullanılan tavuk suyu çorba bugün de soğuk algınlığına ne iyi gelir dendiğinde ilk akla gelen gıdalardandır. Vücudumuzdaki savunma mekanizmaları olan beyaz kan hücrelerinin artırılmasına katkıda bulunur ve yüksek protein ve mineral oranı ile bedeni hastalığa karşı güçlendirir. Tüm bu özellikleri ile soğuk algınlığına karşı lezzetli bir ilaç gibidir.