Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde herkes ‘sosyal mesafelenme’ kavramı hakkında konuşuyor. Peki sosyal mesafelenme nedir ve nasıl uygulanır?

Dünyanın dört bir köşesindeki hükümetler COVID – 19 salgınıyla mücadele planları oluşturuyorlar. Bu planların merkezinde de ‘sosyal mesafelenme’ kavramı var. Virüsün yayılımını azaltacak en etki önlemlerden biri olan sosyal mesafelenmeyi açıklamaya ve size birkaç ipucu vermeye çalıştık.





Sosyal Mesafelenme Ne Demek?

Sosyal mesafelenme kavramı salgın dönemlerinde salgının yayılma hızını azaltmak için kişinin diğer insanlar kurduğu sosyal bağları (özellikle fiziksel teması) azaltmasını sağlayan davranış değişikliklerini temsil ediyor. Sosyal mesafelenme bir salgını tamamen önleyemese bile salgının yayılım oranını ve hızını kontrol altına alarak aktif vaka sayısının kontrol altına alınmasında önemli. Bu sayede sağlık kuruluşları daha az vaka üzerinde daha uzun sürede çalışarak tedavi konusunda daha etkili çözümler üretebiliyorlar.





Sosyal Mesafelenme Nasıl Uygulanır?

Kişisel olarak sosyal mesafelenme sayesinde sosyal çevrenizle olan ilişkileri minimum seviyeye indirerek virüs kapma riskinizi büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Halka açık mekanlar ve kalabalık insan gruplarının toplandığı hayati öneme sahip olmayan organizasyonlara katılmayarak hem koronavirüs hem de grip gibi bağışıklık sisteminizi zayıflatacak hastalıklardan korunabilirsiniz. Evden çalışmak ve uzaktan eğitim de koronavirüs salgınından korunmak için en iyi yöntemlerden. Bu konuda hükümetler ve şirketler hızlı adımlar atıyorlar. Eğer günlük işlerinizi evden yürütmek kendi kararınıza bağlıysa bugünlerde bu seçeneği tercih etmek hem sizin hem de etrafınızdaki insanların sağlığı açısından oldukça iyi bir fikir. Toplu taşıma, virüsün yayılması için en uygun ortamlardan biri. Ülkemizdeki belediyeler bu konuda önlemler alsalar da mecbur kalmadıkça toplu taşımayı kullanmamanızda fayda var. Alışveriş gibi günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için yapmanız gereken aktiviteleri mümkün olduğunca internet üzerinden yapmaya çalışın. Alışveriş için dışarı çıkmak zorundaysanız bu işi mümkün olduğu kadar az insanla karşılaşacak şekilde yapın. Alışveriş yerine kendi taşıtınızla gitmek iyi bir fikir olabilir.





En Az 1 Metre Mesafe

Salgının uzun bir süre boyunca hayatımızın bir gerçeği olacağını düşünürsek bazı sosyal ilişkilerden kaçınamayacağımızı söyleyebiliriz. Böyle durumlarda karşınızdaki insanlarla en az 1 metre mesafede bulunmaya özen gösterin.





Kendimi İyi Hissediyorum. Sosyal Mesafelenmeyi Uygulamak Zorunda mıyım?

Sosyal mesafelenme sadece sizin sağlığız için değil, toplum sağlığı için de önemli. Koronavirüs konusunda düşük risk grubunda olsanız bile toplum sağlığı için sosyal mesafelenmeyi uygulamalısınız. Rahatlıkla atlatabileceğiniz bir hastalık sürecine sizden aldığı virüsle yakalanan başka bir insanın bu hastalık yüzünden hayatını kaybedebileceği gerçeğini unutmamalısınız.





Sosyal Mesafelenmenin Kötü Yanları Var mı?

İnsanlar olarak sosyal yaratıklarız. Yarattığımız sosyal sistemler sayesinde hayatımızı sürdürüyoruz. Hayatın devamlılığı için de sosyal ilişkiler kurmamız bir zorunluluk. Sosyal mesafelenmenin birçok insanı, özellikle felaket haberlerinin hızla yayıldığı bugünlerde, yalnız hissettireceği bir gerçek. Öncelikle bu salgının bir gün kontrol altına alınacağını bilerek moralinizi yüksek tutmalısınız. Sonrasında da teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak sevdiklerinizle uzaktan da olsa iletişim halinde kalmanız önemli.



Diğer bir yandan kendinizi tatilde gibi hissetmemeniz de önemli. Eğer bir işyerinde çalışıyorsanız, evinizde çalışmanıza rağmen günlük işlerinizi aksatmamaya önem gösterin. Çalışarak zihninizi zinde tutabilir ve sosyal mesafelenmenin etkilerini bir ölçüde azaltabilirsiniz.





