Çağımızın en önemli sorunlarından biri: Tansiyon düşmesi. Günümüzde birçok insanın en temel problemlerinden biri olan bu sağlık sorunu, kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor.

Sağlıklı beslenmeden, yaşamın aktif olup olmamasına bağlı birçok nedeni olan tansiyon düşmesi kişide devam ederse mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Devamlılığı olmayan vakalarda ise, günlük pratik çözümlerle bu sağlık sorununu kısmen indirgemek de mümkün. Burada önemli olan bu sorunu pratik çözümlerle yaşabilmeyi başarabilmek!



Tansiyon düşmesi nedir?

Tansiyon, kalp ve damar ile ilgili olan kanın damarlarda pompalanma şiddeti ile belirlenebilen bir ölçümdür. Kalbin pompaladığı kanın damarlarda uyguladığı basınçla tansiyon ölçülür. Kalp, kanı damarlara şiddetli bir şekilde basarsa yüksek tansiyon, zayıf biçimde basarsa düşük tansiyon ortaya çıkar. Yüksek tansiyon düşük tansiyona göre tıbbi literatürde kanı yüksek basınçla damarlara bastığı için beyin kanaması gibi daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle yüksek tansiyon ile ilgili hekiminize başvurmanız gerekir. Kan basıncının düşük olması ile ortaya çıkan düşük tansiyonda ise basıncın normale dönmesinde uygulanan pratik çözümlerle tansiyon düşmesi sorununuzu düzenlemeniz daha kolaydır.



Tansiyon düşmesi belirtileri nelerdir?

Bu sağlık sorununda birçok belirti ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle kalabalık ortamlarda, iş yerinde ya da trafikte başınıza gelebilecek ani bir tansiyon düşüklüğü başınıza iş açabilir. Bu nedenle tansiyon düşmesinde ortaya çıkan belirtilere dikkat etmeniz gerekir. Tansiyon düşmesi sorununda şimdiye kadar belirlenen ve en çok ortaya çıkan belirtiler şunlardır:



. Başın dönmesi

. Bulanık bir şekilde görme

. Cildin soğuk, nemli ve soluk olması

. Nefesin hızlı alınıp verilmesi

. Kalbin hızlı şekilde atması

. Halsizlik ve yorgunluğun olması

. Midenin bulanması

. Konsantrasyonda zorlanma

. Zihinde bulanıklığın baş göstermesi

. Düşük basınçtan dolayı bayılmanın yaşanması



Tansiyon düşüklüğü değerleri nelerdir?

Öncelikle tansiyon değerlerinde 120/80 ya da 12’ye 8 gibi değerler tansiyonu belirler ve en ideal tansiyon ölçüm değeri 12’ye 8'dir. Bu değer kan basıncınızın normal seyrettiğinin habercisidir. Düşük tansiyon değeri, diğer bir anlamla belirli bir oranda en düşük kan basıncı değeri, belli tansiyon değerleri içinde hesaplanır. Tansiyon ölçümü sonrasında çıkan değerlerde küçük ve büyük değerlerde ilk olarak küçük değeriniz 70 ya da 7 ve altı ise büyük değerin hiçbir anlamı olmaksızın tansiyonunuz düşmüş demektir. Aynı şekilde büyük tansiyon değeriniz 100 ya da 10 ve altı ise küçük olan değerin hiçbir önemi olmaksızın tansiyonunuz düşmüş demektir. Düşük tansiyonda küçük olan değeriniz 50 ya da 5 civarı ise, aynı şekilde büyük olan değer 80 ya da 8 civarında ise hiç zaman kaybetmeden en yakın hastaneye gitmelisiniz.



Tansiyon düşmesi sebepleri nelerdir?

Kan basıncı düşüklüğüne bağlı olarak ortaya çıkan düşük tansiyon probleminin çok farklı nedenleri olabilir. Öne çıkan anatomik sebepler arasında; böbrek üstü bezlerinde yetersizlik, kalpte yetmezlik, kalp ritminde bozukluklar, kalp kapağında görülen hastalıklar en sık görülen tansiyon düşmesi nedenleridir. Metabolik sebepler arasında ise; ağır ishallerin olması, kan kayıplarının olması, uzun süre devam eden kusmalar, dikkatsizce kullanılan idrar söktürücü ilaçlarla tansiyon düşmesi yaşanabilir. Hipertansiyon ilaçlarının da tansiyon düşüklüğüne neden olduğu belirtiliyor. Bu tarz ilaçları kullanırken dikkat etmekte fayda var. Ayrıca Viagra gibi ilaçlar, göğüs ağrısı için kullanılan nitrat ve nitrit içeriği olan ilaçlar, bazı parkinson ve depresyon ilaçlarının da kan basıncının düşmesine yol açtığı unutulmamalı.



Ani tansiyon düşmesi ve çıkması kişiye ne kadar zararlıdır?

Baş dönmesi probleminin sık sık takip edilmesi bu noktada alınabilecek en önemli önlem olabilir. Tıp literatüründe “Ortostatik Hipotansiyon” olarak bilinen ve ayağa ani kalkışlarda ortaya çıkan tansiyon düşmelerinin çok tatsız sonuçlar doğurabileceği de unutulmamalı. Burada dikkat edilmesi gereken sık sık baş dönmesi probleminiz varsa muhakkak klinik yardım almalısınız. Bu sorun, yatarken veya otururken hızla ayağa kalktığınızda kan basıncında ani ve tehlikeli düşüşlerin olması ile ilgilidir. Bu da baş dönmesi ve baygınlık hissine yol açar. Beyne yeteri kadar kan gidemediği için de bazen şuur kaybı bile ortaya çıkabilir ve hayati riske sebep olur. Tansiyon düşmesi baş ağrısı yapar mı? sorusu bu sağlık sorunu ile ilgili en çok cevabı merak edilen konudur. Özellikle kan basıncı etkisi ile ortaya çıkan tansiyon problemleri, damarlarda gerilmeye yol açtığı için baş dönmesine bağlı olarak, şiddetli baş ağrılarına neden oluyor. Kadınlar dikkat! Yapılan araştırmalar bu sorunun en çok kadınlarda görüldüğünü söylüyor.



Tansiyon düşmesi için ne yapmalıyız?

Tansiyon düşmesinde etkili olan besin ve ürünleri kullandığınızda, klinik hale gelmemiş olan tansiyonunuzu normal değerlere çıkarabilirsiniz. Bunun için, badem sütü, havuç suyu, kuru üzüm, kahve, zencefil, bal ve meyan kökü gibi ürünler düşük olan tansiyonunuzu yükseltebilir. Tansiyon düşmesine ne iyi gelir? sorusunun cevabı ise tansiyon düşüklüğü ayran ikilisinde saklıdır. Çünkü tansiyon düşüklüğüne en iyi gelen ve çokça bilinen yöntem tuzlu ayran tüketmektir.