Tırnak batması nedir, neden olur? Tırnak batması nasıl geçer?

Tırnak batması nedir, tırnak batması neden olur? Tırnak batması tırnak şeklinin bozulması sonucu ortaya çıkan yaygın bir problemdir. Pek çok insanda ortaya çıkan tırnak batması, tırnağın ete batması sonucu oluşan bir tırnak problemidir. Genelde tedavi edilmezse tekrarlayabilir. Tırnak batmasının belirtileri konusunda ise ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi belirtiler gözlemlenebilir diyor Uzm. Dr. Ali Rıza Başaran. Gelin hep birlikte tırnak batması nedir? Tırnak batması neden olur? Belirtileri, tedavi yöntemleri ve daha fazlasını bu yazımızda bulabilirsiniz. Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Ali Rıza Başaran tırnak batması hakkında bilgi verdi.

1) Tırnak batması nedir?

Tırnak batması, tırnak şeklinin bozulması sonucu yan ya da ön taraflardan tırnağın etli kısmına batması ile meydana gelir. Pek çok insanda görülebilmektedir. Tüm parmaklarda tırnak batması gerçekleşebilir ancak sıkça başparmakta oluşmaktadır. Aşırı kilolu insanlarda sıklıkla tırnak batması problemiyle karşılaşılır.

2) Tırnak batmasının nedenleri nelerdir?

Tırnak batmasına hastalıklar eşlik edebilir. Örneğin tırnak mantarı tırnağın yapısını bozarak kalınlaşmaya neden olur. Mantar tırnakta kalınlaştıkça tırnak batması da artabilir. Bazen hiçbir neden ortada olmadan kiloya bağlı ortaya çıkabilir. Kilolu hastalarda kilodan ayağa dolayısıyla da tırnağa daha fazla yüklenme olduğu için ayak ve ayak parmaklarında tırnağın şekli bozulur. Tırnak batmasına neden olan diğer neden hatalı tırnak kesmedir. Bazı kişiler tırnağı dipten kesmenin daha iyi olduğunu düşünerek tırnağı dipten keser ve hatta dipten kesmenin tırnak batmasını önleyeceğini düşünür. Bu yaklaşım çok yanlıştır. Tırnak ne kadar uzun kesilirse batma riski daha az olur. Ayrıca uzun süreli sivri burunlu ayakkabı kullanımı akut batmaya sebep olabilir ama kronik vakalarda çok etkisi yoktur. Travmaya maruz kalmak, ayağı bir yere çarpmak ya da tırnağın üzerine düşen cisimler tırnak şeklinin değişimine dolayısıyla tırnak batmasına sebep olur. Travma sonrası tırnak düşmesinde de tırnak batması meydana gelebilir.

3) Tırnak batması belirtileri nelerdir?

Ağrı

Şişlik

Enfeksiyon

Akıntı





4) Tırnak batması nasıl teşhis edilir?

Tırnak batmasının 3 aşaması vardır. Tırnağın ilk batmaya başladığı aşamada kızarıklık ve şişlik görülür. Ayrıca hafif ağrı ve yanma hissi de eşlik eder. Bu durum tedavi edilmezse tırnak batması ikinci aşamaya geçer.

İkinci aşama dolama tarzında tipik enfeksiyon belirtileri ortaya çıkar. Tırnak batmasının ilk aşamasındaki kızarıklığa ek olarak beyaz alanların, iltihabi akıntıların meydana gelmesi ve daha da etli tırnağın battığı kısmın şişmesi söz konusudur.

Üçüncü aşamada, tırnak ve et arasında granülasyon dokusu denilen farklı etli parçalar, kanayan, kuruyan ve kabuklanan alanlar ortaya çıkar. Tırnak batmasında karşılaşılan en kötü senaryo üçüncü aşamada görülür. Üçüncü aşama tedavisi çok daha zor ve agresiftir. Bu yüzden önemli olan ilk basamakta tırnak batmasını fark etmek ve tedavisini planlamaktır.

5) Ayak tırnak batmasında ayakkabı seçimi nasıl olmalı?

Uzun süreli sivri burunlu ayakkabı kullanımı akut batmaya sebep olabilir ama kronik vakalarda çok etkisi yoktur. Ayak parmaklarını sıkıştıran, dar ayakkabılar giyilmemelidir.

6) Elde tırnak batması olur mu?

Nadir olmakla birlikte el tırnaklarında da tırnak batması görülebilmektedir.

7) Tırnak batması nasıl tedavi edilir?

Tırnak batmasının tedavisi aşamalara göre planlanır. İlk aşamada uygulanan lokal tedavi, antibiyotikli kremlerle vakaların %60- 70’inde iyileşme görülür. İlk aşamayı atlatan hastalara tırnak batmasının kronikleşmemesi için tırnak bakım eğitimi verilir.

İkinci aşamada hastaya göre kremle birlikte sistemik tedavi de uygulanabilir.

Üçüncü aşamada oluşan tırnak ve et arasında granülasyon dokusu denilen farklı etli parçalar, kanayan, kuruyan ve kabuklanan alanlara müdahale edilmesi gerekir. Elektro koter gibi cihazlarla etli kısım ortadan kaldırılır. Tırnağın batan kısmının kesilmesi ya da tel uygulaması gibi farklı tedaviler uygulanabilir. Tırnağın tamamının alınması ve yeni gelen tırnağın düzgün olması da tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Bu tedavilere rağmen tırnak batması iyileşmeyebilir.

8) Tırnak batması tekrarlar mı?

Tırnak batması tedavi edilmezse tekrarlayabilir.

9) Tırnak batmasını evde tedavi edilir mi? Kişinin kendi uygulayabileceği yöntemler var mı?

Tırnak batmasına bazen uygulanan manikür – pedikür de neden olabilmektedir. Bu yüzden manikür-pedikür uygulamasına ara verilmelidir.

Tırnağın köşelerini oval kesilmemeli, 90 derece ve etli kısımdan serbest kalacak şekilde yarım cm kadar uzun kesilmelidir.

Etli kısım ve batan tırnak arasına pamuk gibi bir bariyer konabilir.

10) Tırnak batması için hangi bölüme gidilir?

Tırnak batması için dermatoloji ve ilerlemiş vakalarda Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerine başvurulur.

11) Tırnak batması için tırnak çektirmek şart mı?

Tırnak batması tedavisinde cerrahi en son tercihtir. Üçüncü aşamaya gelinmiş, uygulanan tedavilerden iyileşme görmemiş hatta daha kötüye giden durumlarda cerrahi tercih edilmektedir. Cerrahide genellikle batık kısım alınır bazen de dikiş atılır. Tırnağın hemen çekilmesi bir çözüm değildir. Tel tedavileri sonucu da nüks görülebilmektedir. Tırnak batması tedavisinde “Fenol ile matrisektomi” adı verilen yöntem ile yüksek oranda başarı sağlanabilmektedir. Tırnak kenarındaki sadece batık kısım köke kadar alınarak, buradan bir daha tırnak çıkıp batık oluşturmasın diye batık yeri kimyasal bir madde ile körlenir. Böylelikle tekrar batık olma ihtimali en aza indirilmiş olur.

12) Tırnak batması tedavi edilmediği durumlarda gösterdiği reaksiyonlar nedir?

Tırnak batmasında 3 aşama birbirini takip etmeyebilir. Diyabet gibi kronik hastalıkları olanlarda kangrene kadar gidebilir. Genellikle tekrarlayan enfeksiyonlar ve tırnak şeklinin bozulması görülür. Tırnak batması ağır sonuçlar doğurmasa da yaşam konforunu çok bozan bir hastalıktır.

13) Bebeklerde tırnak batması nasıl tedavi edilir?

Bebeklerde tırnak batması çok nadir görülür. Bebeklerde tırnak batması söz konusuysa sadece antibiyotikli kremlerden faydalanılabilir. Bazı durumlarda anne karnından çıkarken el ve ayak tırnaklarına gelen bir travmaya maruz kalırsa, tırnak şekil bozuklukları ve şekil değişiklikleri söz konusu olabilir ancak çok karşılaşılan bir durum değildir.

14) Tırnak batmasında tırnak kesilmeli mi? Kesilirse tırnak kesimi nasıl olmalı?

El ve ayakta tırnak batması mevcut ise tırnak kesimine dikkat edilmesi çok önemlidir. Tırnağın köşeleri oval kesilmemeli, 90 derece ve etli kısımdan serbest kalacak şekilde yarım cm kadar uzun kesilmelidir.

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