Topuklu ayakkabı giyerken dikkat!

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Topuklu ayakkabı giymek ayağa kalıcı zararlar verebiliyor. Uzmanlar sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabı giyenleri bekleyen tehlikeleri anlattı.

Sürekli sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabı kullanılmasının, ayağın fiziksel yapısını bozduğu bildirildi.



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Erdem Bagatur, özellikle kadınlar için güzel ayaklara sahip olmanın önem taşıdığını söyledi.



Ayak görüntüsünün güzel olmasının kişiye psikolojik destek sağladığını belirten Bagatur, şöyle konuştu:



"Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kişiler, ayak hastalıklarına dikkat etmelidir. Bu tür ayakkabı giyenlerde baş parmak çıkıntısı (Halluks Valgus) hastalığı görülebilir. Sürekli sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giymek ayağa kalıcı zararlar verebilir. Ayak başparmağının kendiliğinden ve kalıcı olarak dış yana doğru yönlenmesi, başparmağın tarak kemiği ile eklem yaptığı bölgede ayağın iç yanında ağrılı bir kemik çıkıntısının oluşması gibi ortopedik sorunlar ortaya çıkabilir."



Bagatur, baş parmak çıkıntısı rahatsızlığının, ayakta ağrı oluşturduğunu ve yürümeyi güçleştirdiğini, kemik çıkıntısı nedeniyle kişinin çoğu zaman ayakkabı giyemediğini vurguladı.



"Tedavi yöntemi ameliyat"

Bagatur, bazı kişilerin doğuştan gelen kemik yapısı dolayısıyla ayaklarına özel önem göstermesi gerektiğini söyledi.



"Ayak estetiğindeki bozulma özellikle kentlerde yaşayan, sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda sıklıkla görülüyor" diyen Bagatur, yıllarca bu tür ayakkabılar giyen kadınların rahatsızlıklarının 40'lı yaşlarda görülme oranının daha yüksek olduğunu vurguladı.



Bagatur, bazen çok daha genç yaşlarda da ortopedik sorunlar yaşanabildiğini ifade ederek, şunları anlattı:



"Baş parmak çıkıntısı rahatsızlığının ilerlemesini engellemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanılan bir takım cihazlar vardır. Bunlar hastalığı tedavi etmediği gibi genellikle ilerlemesini de engellemez. Ayakta kemik çıkıntısı ve çeşitli ortopedi sorunlarına yol açan bu rahatsızlığın tedavisi ameliyattır. Ameliyatın ardından ortopedik ayakkabı giyilmediği takdirde kişi aynı sorunlarla daha şiddetli şekilde karşılaşabilir."



Bagatur, kişilerin fiziksel özelliklerine göre ayakkabı seçmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Her gün ayaklarınızı kontrol edin. Rahat ayakkabı giyin. Ayakkabınızın sıkmaması ve vurmaması gerekir" diye konuştu. (AA)



