Uçuk problemi cilt sağlığı problemleri en can sıkıcı sorunlardan bir tanesidir. Rahatsız edici görünümünün yanı sıra bir hastalık belirtisi olarak da meydana gelebilen uçuk hakkında merak ettiğiniz her şey bu yazıda!

Uçuk olarak nitelendirilen cilt rahatsızlığı bir virüs çeşididir. Yoğunluklu olarak dudak ve ağız çevresinde oluşumu gözlemlenen uçuk virüsünün adı Herpes Simpleks’tir. Herpes Simpleks virüsünün HSV-1 ve HSV-2 olarak nitelendirilen iki tip çeşidi bulunmaktadır. Oluşumunun ana tetikleyicisi olarak genelde HSV-1 tipi görülse de bağışıklık sistemine bağlı nadir olarak bazı kişilerde HSV-2 tipine de rastlanabilir. Bunun yanı sıra oluşumu zaman zaman aşırı stresten ve korkudan da kaynaklanabilir. Stres ve korku duygusunun tetiklediği hormonlar nedeniyle cilt ani bir tepkime verebilir. Tedavi edilmediğinde ise ciltle ciddi yaralara neden olabilir.



Uçuk nasıl geçer?

Uçuk tedavisi çıkış nedenine bağlı olarak farklılık gösterir. Stres ya da korku kaynaklı bir tepkime olarak meydana geldiyse herhangi bir müdahaleye kalmadan ve uçuk ağrısı yaşatmadan bir veya iki gün içerisinde geçecektir. Uçuğun oluşum nedenini ayırt etmek oldukça basittir. Eğer uçuğunuz çıkmadan önce o bölgede derinin içerisinden gelen bir kaşıntı, ufak bir yanma hissi durumu söz konusuysa bu uçuğun oluşmasının nedeni virüstür. Bu tip uçuklarda uçuk acısı oldukça fazla olmasına rağmen uçuğunuz gittikçe daha kabarık bir hal alır ve bir yandan da kaşınmaya başlar. Böyle bir durumda yapmanız gereken en önemli şey uçuğu kesinlikle kaşımamaktır. HSV-1 ve HSV-2 virüsleri kolay dağılabilen bir virüs çeşidi olduğundan kaşımak uçuğun ağız çevresine iyice yayılmasına hatta iltihaba neden olabilir. Uçuk virüsünün ciltten atılması için antiseptik bir krem kullanılması gerekmektedir. Kullandığınız kremin aynı zamanda yatıştırıcı bir etkiye sahip olması acının ve kaşıntının azalması için oldukça önemlidir.



Uçuk kremi ne işe yarar?

Uçuk kremi uçuğun en kısa sürede tedavi edilebilmesi için geliştirilen dermokozmetik üründür. Bu kremlerin içerikleri cilt hassasiyeti ve virüs direncine göre özel olarak ayarlanarak üretilmektedir. Kremler ciltte virüsün olduğu bölgeyi dezenfekte ederek HSV-1 ve HSV-2 virüslerinin ciltten atılmasını sağlar. Uçuklar oluşmaya başladıktan üç hafta sonrasına kadar gelişim evresine sahip olan bir virüs oldukları için kremlerin en mümkün olan en kısa zaman içerisinde kullanılmaya başlanması oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra kremlerin içerdiği maddeler kaşıntının ve acı hissinin de büyük ölçüde azalmasını sağlar. Antiseptik etkisi sayesinde uçuğa bağlı olarak oluşabilecek iltihap riskinin tamamen önüne geçer. Sürüldüğü andan itibaren etki etmeye başlayan bu kremlerin uçuğunuzu tamamen geçirmesi virüsün durumuna bağlı olarak bir haftayı bulabilmektedir.



Uçuk kreminin yan etkisi var mı?

Uçuk kremleri uçuk için özel olarak üretilen içeriği hassas ayarlanmış kremlerdir. Kulak çubuğunun bir tutam alıp uçuğun üzerini kapatacak şekilde yuvarlak bir masaj hareketiyle uygulamanız ve uçuğun dış çevresine kaçırmamanız gerekmektedir. Ancak yoğun bir yapıya ve bileşenlere sahip olduğundan dolayı prospektüsünde yazan miktardan fazla uygulama yapmak cildin yeni bir tepkime vermesine neden olabilir. Bu nedenle kremleri kullanırken son derece dikkatli olunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra krem seçerken içeriğine bakmalı ve kremin cildinizin hassas olduğu bir maddeyi içermediğinden emin olmalısınız. Doğru kullanım ve önlemlere rağmen kremi sürdükten sonrasında dudaklarda şişlik, kurdeşen dökme ve boğaz yanmalı bir durumla karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurmalısınız.



Doğal uçuk kremi tarifi

Evde uçuk kremi yapmak aslında oldukça basittir. Bu hem sizi maliyetten kurtarır hem de dermokozmetik ürünler kullanmaktan kaçınanlar için iyi bir alternatiftir. Antiseptik özelliği ile bilinen sirke ve yatıştırıcı özelliğe sahip olan balı karıştırarak evinizde harika bir uçuk kremi elde edebilirsiniz. Balın içerisine bir miktar sirke ekledikten sonra macun kıvamına gelene kadar karıştırın sonrasında kulak çubuğu yardımıyla uçuğunuza sürüp derinizin bu karışımı emmesini bekleyin. Tamamen doğal olan bu karışımın hiçbir yan etkisi bulunmadığı gibi oldukça hızlı etki etme özelliğine sahip olduğundan bu karışımı gün içerisinde dilediğiniz kadar yenileyerek kullanabilirsiniz.



O kadar da masum değil: Uçuk