Eğer uyku problemi yaşıyorsanız, rahatlatıcı çaylar kaslarınızı gevşeterek daha rahat uyumanıza yardımcı olabilir.

"Yoğun iş temposu ve stres dolayısıyla genelde uyku problemleri ile karşılaşıyoruz. Uyku problemleri için medikal ilaçlara başvurmak yerine hem vücudumuzu arındıracak hem de kaslarımızı gevşeterek rahat bir uyku almamıza yardımcı olacak çaylar tüketebiliriz" diyen Beslenme Koçu Serra Yücel'den iki bitkisel öneri...



ÖNERİ 1: Bir tutam melisa çayını kaynar suya atıp demleyin (kaynatılmadan). Yanında 2 kayısı ve 2 ceviz yemeniz de sindirim sisteminiz için yardımcı olabilir.



ÖNERİ 2: Bir tutam lavanta ve bir tutam papatyayı kaynar suda bekletip, içerisine bir çay kaşığı bal karıştırın.

Not: Çayları akşam yemeğinden 1 saat sonra tüketin.

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