Dünya üzerinde şifa amacıyla en fazla kullanılan bitkilerden olan papatya çayının birçok faydası var.
• İçeriğindeki yüksek miktarda bulunan fosfor kemikleri güçlendiriyor.
• Uyku düzensizliklerini dengeliyor, sakinleştiriyor.
• Yemeklerden sonra alındığında sindirime yardımcı oluyor, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor.
• Bağırsak hareketini artırıyor.
• Soğuk algınlığına iyi geliyor.
Hazırlanışı
1 yemek kaşığı kurutulmuş papatya çiçeğinin üzerine 1 bardak sıcak su ilave edin. 5-10 dakika demlenmeye bırakın.