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Sakinleştiren papatya çayı

Papatya çayı lezzetli olduğu kadar sakinleştirici de...

Dünya üzerinde şifa amacıyla en fazla kullanılan bitkilerden olan papatya çayının birçok faydası var.
•    İçeriğindeki yüksek miktarda bulunan fosfor kemikleri güçlendiriyor.
•    Uyku düzensizliklerini dengeliyor, sakinleştiriyor.
•    Yemeklerden sonra alındığında sindirime yardımcı oluyor, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor.
•    Bağırsak hareketini artırıyor.
•    Soğuk algınlığına iyi geliyor.

Hazırlanışı
1 yemek kaşığı kurutulmuş papatya çiçeğinin üzerine 1 bardak sıcak su ilave edin. 5-10 dakika demlenmeye bırakın.

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