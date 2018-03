Vazelin sadece bir nemlendirici mi? Hinghlighter olarak kullanılabilen, manikürde tırnak etlerini yumuşatmaya yarayan hatta makyaj temizlerken bile elimizin altında bulunan vazelinin faydaları saymakla bitmez…

Yumuşak parafin ya da parafin yağı olarak da anılan vazelin İngiliz bir kimyager sayesinde hayatımıza girdi. İlk icat edildiği dönemlerde sadece yaraların hızlı iyileşmesi için kullanılırken günümüzde losyondan kreme kadar farklı kozmetik ürünlerde görmek mümkün. Günümüzde hemen hemen her evde mutlaka bulunuyor. Koyu kıvamlı ve yağlı yapısı ile özellikle kuru ciltlerin nemlendirilmesi için sıklıkla tercih ediliyor.



Vazelin ne işe yarar?

Saç bakımından tırnak bakımına kadar geniş bir alanda ekonomik bir çözüm sunar. Kozmetik ürün fiyatlarının el yaktığı günümüzde alternatif seçenek arayanların talep gösterdiği ürün kıvamlı yapısı sayesinde tırnak bakımında da kullanılabilir. Parfümler bazen istenen kalıcılığa ulaşamayabilir. Bu durum birçok insan için can sıkıcı bir durumken vazelin alternatif bir çözüm üretir. Kalıcı olmayan bir parfümün uzun süre ciltte kalması için öncelikle bilek ve boyun bölgesine ince tabaka halinde sürülür. Daha sonra aynı bölgeye parfüm sıkılır. Bu işlem hem parfümün cilt ile temasını en aza indirger hem de kalıcılığı sağlar.



Vazelin çeşitleri nelerdir?

İlk üretildiği zamanlarda kokusuz ve renksiz bir yapıda olsa da günümüzde renkli ve kokulu türleri bulunuyor. Özellikle kullanım alanlarına göre farklı formüllere sahip olan üretimler de kullanıcıların tercihine sunuluyor. Örneğin kuru ve yıpranmış bir cilt için E vitamini yönünden zenginleştirilmiş bir ürün tercih etmek doğru. Parfümlü, gül kokulu ya da aleo vera özlü seçenekler sayesinde değişik ihtiyaçlara cevap evren vazelin çeşitlerine ulaşmak şimdilerde oldukça kolay.



Vazelinin faydaları nelerdir?

Vazelin denince genellikle nemlendirici özellik akıllara gelir. Oysaki pek bilinmese de doğal aydınlatıcı yani hinghlighter olarak da kullanılır. Makyaj hileleri birçok kadın tarafından elbette bilinir. Fakat hinghlighter gibi bazı ürünler oldukça pahalı. İşte elmacık kemiklerin ya da çene hatlarının daha aydınlık ve belirgin olması için uygulanabilir. Uzun süre küpe takılmadığı için zorlanan kulak deliklerine küpe takarken acıyı hafifletmek için de genellikle tercih edilir. Küçük bir parça vazelini ellerinizde ısıtarak saç uçlarınıza da uygulayabilirsiniz. Böylece hem elektriklenme hem de saçların dolaşması engellenir. Dökülen ve cansız kirpikler yaşın ilerlemesi ile birlikte sorun can sıkıcı bir hal almaya başlar. Fakat gece yatmadan önce vazelinin kaşlar ile birlikte kirpiklere de sürülmesi köklerin beslenmesine yardımcı olur. Kaşları sabitlemek ya da kirpikleri şekillendirme amacı ile de kullanılabilir. Dudak peelinginden makyaj temizlemeye kadar kullanılabilen vazelin evde de işlerin kolaylaşmasında yardımcı olur. Özellikle sıkışan çekmece ve fermuara uygulandığında mekanizmanın çalışmasını kolaylaştırır.



Vazelin yüze sürülür mü?

Vazelin dikkatli kullanıldığı zaman başarılı sonuçlar ortaya çıkarsa da aşırı kullanım ciltte problem çıkarabilir. Cildin nem dengesini sağlamak isterken mat bir görüntü ile karşı karşıya kalmak yanlış kullanımdan doğar. Yağlı olduğu için yoğun kullanım cildin nefes almasını sağlayan gözeneklerin kapanmasına yol açar. Bu durum siyah nokta sorununa davetiye çıkarır. Gözeneklerin kapanmaması için cilt uygulamasında vazelinin benmari usulü eritilerek cilde yedirilmesi tavsiye edilir. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olayım derken erken yaşlanmış bir cilt ile karşılaşmamak için kullanımda aşırıya kaçmamak ��nemli. Çünkü nem dengesi bozulmuş bir cildin toparlanarak eski haline getirilmesi uzun zaman alabilir.



Vazelinin cilde zararları nelerdir?

Birçok pahalı kremden daha yoğun bir nemlendirme sağlayan vazelin her zaman güzellik getirmiyor. Cilt tarafından hızlı bir biçimde emilen bu ürün aşırı kullanımda karaciğeri fazlasıyla yoruyor. Ham maddesi petrol olan vazelin için her cilde uygun demek mümkün değil. Yapısı gereği yağlı olan bu ürün yağlı cilt tiplerinde istenen etkiyi vermesi imkansız. Ayrıca yaz aylarında kullanmak cilt lekelerinin oluşmasına sebep olabilir.



Vazelin çatlaklara iyi gelir mi?

Cilt çatlakları kusursuz bir görüntünün önünde büyük bir engel olarak görülür. İşte bu noktada yeni oluşan çatlakların toparlanmasında katkı sağlar. Gün boyu ayakta kalanlarda görülen topuk çatlaklarını da engellemenin en ideal yolu vazelin kullanımı olabilir.



Hamilelikte vazelin kullanılır mı?

Hamilelik hem anne adayı hem de bebeğin sağlığı için pek çok konuda hassasiyet gösterilmesi gereken bir durum. Bu neden ile gebelikte faydası tam olarak kanıtlanmamış olan bu ürünün kullanılması sakıncalı olabilir. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa doktor tavsiyesi ile kullanılmalı.