''Her bir hormonun eksik veya fazlalığı farklı bir şekilde ortaya çıkar''İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Serhat Aytuğ, bir hormonun eksik veya fazlalığının bir endokrinoloji-metabolizma hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesinin şart olduğunu söylüyor.

Kadında östrojen hormonunun eksikliği ne gibi sonuçlar doğurur?

Öncelikle östrojen hormonunun eksikliği kardiyovasküler hastalık riskini arttırır, yani koruyucu etkisi olan östrojen azalıp kaybolunca kalp krizi, felç geçirme, bacak atardamalarında tıkanma gibi damar hastalıkları riskleri menapoz öncesi döneme göre artış gösterir. Ortalama olarak menapoz sonrası 5-6 yıl içinde kadınların damar hastalıkları yönünden riskleri aynı yaştaki erkeklere ulaşır. Menapoz sonrası dönemdeki kadınların en sık ölüm sebebinin kardiyovasküler kas hastalıkları olduğu biliniyor. İkinci olarak östrojen eksikliği sonucu kemiklerde hızlı bir yıkımın başlayıp osteoporoz denen kemik erimesi hastalığı ortaya çıkar. Östrojen eksikliği ile kadın cinsel-üreme organlarında atrofi denen dokulardaki kayıp kendisini gösterir ve buna bağlı olarak cinsel ilişki güçlükleri, cinsel istekte azalma, vajinada kuruluk, idrar yapmada birtakım sorunlar yaşanabilir. Bir diğer oldukça önemi östrojen eksiklik belirtisi sıcak basmaları, terleme, çarpıntı gibi postmenapozal yakınmalardır.

Hormonların vücutta dengede olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?

Önce hormonlara bir göz atalım. En başlıcaları hipofiz bezinden denetlenen hormonlar ve diğer hormonlardır. Hipofizden denetlenen hormonlar tiroid hormonu, kortizol hormonu, büyüme hormonu, prolaktin, seks hormonları ve su dengesinde rol alan hormonlardır. Ayrıca eksikliğinde diyabet hastalığı (şeker hast.) oluşan insülin ve insülinle koordine olarak salgılanan glukagon, adrenalin, büyüme hormonu, kortizol gibi hormonlar, vücuttaki kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid hormonu, sindirim sistemindeki sindirime yardımcı sayısız hormonlar akla gelir. Bir hormonun eksik veya fazlalığı farklı bir şekilde ortaya çıkar.

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