''Her bir hormonun eksik veya fazlalığı farklı bir şekilde ortaya çıkar''
İç
Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Serhat Aytuğ, bir hormonun
eksik veya fazlalığının bir endokrinoloji-metabolizma hastalıkları
uzmanı tarafından değerlendirilmesinin şart olduğunu söylüyor.
Kadında östrojen hormonunun eksikliği ne gibi sonuçlar doğurur?
Öncelikle östrojen hormonunun eksikliği kardiyovasküler hastalık riskini
arttırır, yani koruyucu etkisi olan östrojen azalıp kaybolunca kalp
krizi, felç geçirme, bacak atardamalarında tıkanma gibi damar
hastalıkları riskleri menapoz öncesi döneme göre artış gösterir.
Ortalama olarak menapoz sonrası 5-6 yıl içinde kadınların damar
hastalıkları yönünden riskleri aynı yaştaki erkeklere ulaşır. Menapoz
sonrası dönemdeki kadınların en sık ölüm sebebinin kardiyovasküler kas
hastalıkları olduğu biliniyor. İkinci olarak östrojen eksikliği sonucu
kemiklerde hızlı bir yıkımın başlayıp osteoporoz denen kemik erimesi
hastalığı ortaya çıkar. Östrojen eksikliği ile kadın cinsel-üreme
organlarında atrofi denen dokulardaki kayıp kendisini gösterir ve buna
bağlı olarak cinsel ilişki güçlükleri, cinsel istekte azalma, vajinada
kuruluk, idrar yapmada birtakım sorunlar yaşanabilir. Bir diğer oldukça
önemi östrojen eksiklik belirtisi sıcak basmaları, terleme, çarpıntı
gibi postmenapozal yakınmalardır.
Hormonların vücutta dengede olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?
Önce hormonlara bir göz atalım. En başlıcaları hipofiz bezinden
denetlenen hormonlar ve diğer hormonlardır. Hipofizden denetlenen
hormonlar tiroid hormonu, kortizol hormonu, büyüme hormonu, prolaktin,
seks hormonları ve su dengesinde rol alan hormonlardır. Ayrıca
eksikliğinde diyabet hastalığı (şeker hast.) oluşan insülin ve insülinle
koordine olarak salgılanan glukagon, adrenalin, büyüme hormonu,
kortizol gibi hormonlar, vücuttaki kalsiyum dengesini sağlayan
paratiroid hormonu, sindirim sistemindeki sindirime yardımcı sayısız
hormonlar akla gelir. Bir hormonun eksik veya fazlalığı farklı bir
şekilde ortaya çıkar.
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