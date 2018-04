Yüksek ateşte buna dikkat!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzmanlar uyarıyor: "Ateşi yükselen çocuğa Aspirin vermeyin, grip ya da su çiçeği başlangıcı olabilir!"

Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İlker Devrim, aspirinin etken maddesinin grip ve suçiçeği gibi hastalıklarda ölümcül olabilecek Reye sendromuna neden olabileceğini, bu nedenle ateşi yükselen çocuğa aspirin verilmemesi gerektiğini söyledi.



Devrim, yaptığı açıklamada, viral hastalıklarda aspirin kullanımının tehlikeli olabileceğini belirtti.



Aspirinin etken maddelerinden birinin asetilsalisilik asit olduğunu, bu maddenin de Reye sendromuna yol açabileceğine dikkati çeken Devrim, metabolik fonksiyonlarda bozulmaya bağlı olarak ortaya çıkan hastalıktan en çok karaciğer ve beyinin etkilendiğini söyledi.



Grip olarak bilinen Influenza ve suçiçeği geçiren çocuklara aspirin verildikten sonra 3-7 gün içinde çeşitli belirtilerin ortaya çıkabileceğini kaydeden İlker Devrim, "Kusma, şuur bulanıklığı, hayal görme belirtileri yaşanabiliyor hatta ölüme yol açabilecek sonuçları olabiliyor. Eskiden aileler her hastalıkta aspirine sarılırdı, aspirin herkese verilirdi. Şu anda çok

kullanılmadığı için Reye sendromuna eskisi kadar sık rastlamıyoruz. Ailelere önerimiz, ateş çıktığı zaman aspirinle düşürmesinler, grip ya da suçiçeğinin başlangıcı olabilir" dedi.



"Gribin de tehlikeli olduğu durumlar var"

Devrim, Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte daha sık rastlanan, her yıl dünya nüfusunun yüzde 20'ye varan bölümünü etkileyen, 3 yaşın altındaki çocuklarda ve yaşlılarda pnömoni (zatürre), meningoensefalit (beyin iltihabı), miyokardit (kalp kası iltihabı) gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabilen gribin, ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı ve kuru öksürükle fark edilebileceğini anlattı.



Grip virüsünün, belirtiler başladıktan sonra 4-5 gün boyunca bulaşabileceğini ifade eden Doç. Dr. İlker Devrim, "Çocuklar hastalığın yayılmasında önemli. Büyüklere hastalık daha çok çocuklardan geçer. Salgınlar 2-3 haftada zirve yapar, 2-3 ay devam eder ve sonlanır" dedi.



Gribin kuluçka döneminin genellikle 2 gün olduğunu, yüksek ateş, havale, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerin küçük çocuklarda daha sık görüldüğünü söyleyen Devrim, şöyle konuştu:



"Her şey yolunda giderse 3-5 gün içinde düzelir ancak küçük çocuklarda 10 güne kadar devam edebilir. Ayrıca daha büyük çocuklarda hastalık sonrası etkilenmişlik hali yani halsizlik, iştahsızlık, kas ağrıları da uzun sürebilir. En sık görülen istenmeyen tehlikeli durum ise hastalığa eklenen bakteri enfeksiyonlarıdır. Ortakulak enfeksiyonu, zatürree, kana mikrop karışması gibi nedenlerle antibiyotik kullanılması gerekebilir. Beyin iltihabı gibi sinir sistemi tutulumu, özellikle ateş düşürücü olarak aspirin kullanılması durumunda gelişen karaciğer yetmezliği ve ani kas iltihaplaşması gibi tehlikeli durumların gelişme ihtimali nadir de olsa vardır."



Gribin tedavisi

Gribin spesifik tedavisi olmadığını, bir hafta içinde hastalığın kendiliğinden iyileştiğini ifade eden Devrim, 3-5 gün dinlenmenin gerekli olduğunu dile getirdi. Bol sıvı tüketilmesinin de salgıların rahatça dışarı atılmasını sağladığına işaret eden İlker Devrim, aspirin dışındaki ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanılabileceğini kaydetti.



Gribin tedavisi için kullanılabilecek anti viral ilaçların şikayetlerin başlangıcından itibaren ilk 48 saat içinde verilmesi durumunda hastalığın 1-3 gün kısaltılabileceğini de ifade eden İlker Devrim, korunmak için aşı yaptırma lama ve elleri yıkamanın da önemine dikkati çekti.



(AA)