Kesin tanısı için zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir gibi araştırmalar yapmak yerine hastanelerin enfeksiyon hastalıkları bölümüne başvurmak gerekiyor. Çünkü zona, birçok belirtisi olan ve farklı nedenlerden kaynaklanabilen bir hastalık.

Halk arasında gece yanığı adıyla da bilinen zona, birçok faktörden kaynaklanabilir. Peki, zona hastalığı nedir? Literatürde bir sinirin veya bir sinir tarafından yönetilen cilt yüzeyinin ‘varicella zoster’ virüsüyle enfekte olma durumu şeklinde tanımlanıyor. Belirtileri ve nedenleri nelerdir, tedavisi ne şekilde yapılır? Tüm bu soruları hep birlikte yanıtlamaya başlayabiliriz...





Belirtileri Nelerdir?

Zona hastalığı nedir sorusuna yanıt verdiğimize göre diğer ayrıntılardan söz edebiliriz. Sadece suçiçeği geçirenlerde görülen zona, genellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde ortaya çıkıyor. Yalnızca yüz, sırt, kalça, boyun ya da gövdenin belli bölgelerinde gözlemleniyor. Ağrılı bir cilt hastalığı olan zonanın en yaygın belirtileri ise aşağıdaki gibidir;

Döküntülerin oluşacağı bölgede yanma, batma ve kaşınma,

Zamanla içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşen kızarıklıklar,

Yüksek ateş ve titreme,

Baş ağrısı ve baş dönmesi,

Karın ağrısı, mide bulantısı,

Lenf bezlerinde şişme,

Yorgunluk ve halsizlik.





Zona Hastalığı Nedenleri

Zona hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir sorularından sonra en çok merak edilenlerden biri de hastalığın nedenleri. Suçiçeğine neden olan varicella zoster virüsünün bazen yıllar sonra neden tekrar ortaya çıktığına dair net bir yanıt olmasa da bazı tahminlere değinilebilir. Yaşlanmayla birlikte güçsüzleşen bağışıklık sisteminin virüsün tekrar ortaya çıkmasına neden olabileceği düşünülüyor. Çünkü zona daha ziyade yaşlıları ve bağışıklık sistemi düşük kişileri etkiliyor. Ayrıca travma ve stres sorununun da pek çok cilt hastalığı gibi zonayı da tetikleyebileceğinden söz edilebilir. Kesin tanısı için zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir gibi araştırmalar yapmak yerine hastanelerin enfeksiyon hastalıkları bölümüne giderek uzman bir doktor tarafından muayene olmak gerekiyor. Kesin tanı döküntülerden örnek alınıp incelendikten sonra koyulacaktır.







Tedavisi Ne Şekilde Yapılıyor?

Çoğu cilt hastalığında olduğu gibi zonanın da kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Yalnızca ilerlemesini ve semptomlarını yavaşlatmak için ilaç tedavisi uygulanıyor. Virüse karşı doktorun yazdığı antiviral ilaçları kullanabilirsiniz. Doktorunuz, batma, ağrı, yanma, karıncalanma gibi belirtileri azaltmak için de ağrı kesici haplar ve kremler önerecektir.





Bulaşıcı mıdır?

Zona, doğrudan bulaşıcı bir hastalık değildir. Ama zona hastaları suçiçeği geçirmemiş kişilere varicella zoster virüsünü taşıyarak onların suçiçeğine yakalanmasına neden olabilir. Bulaşma, zona döküntülerinin direkt temasıyla gerçekleşir. Bu nedenle hastaların ve çevrelerindeki insanların titiz davranmaları, dikkatli hareket etmeleri gerekiyor. Yani zona hastalığı nedir diye araştırma yapmak zorunda kalmamak için tedbiri elden bırakmamalısınız. Aksi halde zona, yaşlı ve hamileler gibi çeşitli risk gruplarında suçiçeğini tetikleyerek ciddi sonuçlar yaratabilir. Suçiçeği aşısı ve zona aşısı hastalığa karşı direnç oluşturduğu için yakalanma riskini de belirgin derecede azaltıyor.

