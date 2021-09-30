Güneş lekesi ve lazer müdahalesi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka, güneş lekelerine karşı lazerle müdahalenin detaylarını anlattı.

GÜNEŞ LEKELERİ KALICI OLMADAN NE YAPILABİLİR?

Güneş lekeleri fark edildiği zaman tedaviye başlanmalıdır.

Güneş lekeleri neden olur?

Güneş lekelerinin en basit şekli, güneşten gelen zararlı ışınların cilt yapısını etkilemesinden kaynaklanır. Güneşten gelen ultraviyole ışınları, cilt pigmentasyonundan sorumlu melonasit hücrelerinde artışa neden olabilir. Bunun sonucunda ciltteki melanin seviyesi yükselir ve ciltte lekeler oluşmaya başlar. Bu lekelerin yoğunluğu zaman zaman azalabilir. Ancak cilt güneşe maruz kalmaya devam ettikçe yeni lekeler gözlenir ve var olan lekeler koyulaşır. Özellikle yaz aylarında güneş ışığı lekelerin oluşmasına ve olan lekelerin daha da artmasına neden olacaktır.

Güneş lekelerinin oluşumunu etkileyen bir diğer faktör de genetik yatkınlıktır. Güneş lekeleri, daha hassas cilde sahip olan ve genetik yapı nedeniyle kolayca lekelenen kişilerde daha sık görülür. Ayrıca hormon düzeylerini değiştiren durumlar ve yanlış kozmetik uygulamalar cildin kolayca lekelenmesine neden olabilir.

Güneş lekeleri lazerle nasıl tedavi edilir?

Öncelikle, güneş lekeleri fark edildiği zaman kalıcı olmaması için tedaviye başlanmalıdır. En sık tercih edilen yöntem Franksiyonel lazerdir. Bu lekeler güneş ışığı, hamilelikte bazı ilaçların kullanımı ya da bazen doğum kontrol haplarının kullanımı gibi birçok sorundan kaynaklanabilir. Franksiyonel lazer cilt lekelerinin tedavisinde destek olur.

Cilt lekelerini tedavi etmek için franksiyonel lazer ile cilt tabakasında ilk olarak 100 mikron genişliğinde ve ortalama 30.000 mikrokanal açılır. Franksiyonel lazer ile yapılan işlemde diğer lazer sistemleri ile yapılan uygulamalardan farklı olarak ciltteki lekeler parçalanmaktansa, ciltte oluşturulan kontrollü ufak zedelenmeler ile kişinin vücudundaki ‘makrofaj’ denilen iyileştirici hücreler sorunlu bölgeye çekilir. Böylece kendi kendini yenilemesi hedeflenir.

Uygulama Alanları:

Leke tedavisi

Güneş lekelerinin giderilmesi,

Yaşlılık lekelerinin giderilmesi,

Cilt tonunun dengelenmesi,

Çillerin giderilmesi

Doğum lekelerinin giderilmesine destek



Akne ve yanık izlerinin tedavisi

Sivilce oluşumu sonrası ciltte kalan akne ve izlerinin ortadan kaldırılması

Başta kazalar olmak üzere birçok farklı sebepten ciltte oluşabilen yanıkların iyileşme süreci sonrasında kalan izlerinin azaltılması ve giderilmesi,

Çeşitli cilt rahatsızlıkları ve hassasiyetleri sonucu oluşan cilt kızarıklarının tedavisi.



Kırışıklık tedavisi

Cildin elastikiyetini yitirmesi sonucu oluşan kırışıklık çizgilerinin ortadan kaldırılması,

Zamanla oluşan sarkmaların ve hacim kayıplarının toparlanması,

Ciltte oluşan çatlakların iyileştirilmesi.



Antiaging tedavisi

Cildin genel olarak gençleştirilmesi,

Ciltte parlaklık ve dinçlik oluşturulması,

Gözeneklerin sıkılaştırılması,

Cilt dokusunun kolajen elastin mekanizmalarının işleyişinin yenilenmesi,

Cildin gergin bir görünüme kavuşturulması,

Zamanın etkisi ile oluşan yaşlılık belirtilerinin geriye alınması ile gençleştirme işlemleri.



İşlem nasıl yapılır?

İşlem sırasında hastanın tercihe göre lokal anestezi uygulanabilmektedir. Franksiyonel lazer ile cilt yapısı ve lekelerin derecelendirilmesine göre belirlenen seanslar ile uygulanmaktadır. Genellikle 2-4 seans sonrasında lekelerde gözle görülür iyileşme yaşanmaktadır. Seans aralığı ortalama 6-8 haftadır. Yan etkisi düşük olması, tedavi sonrası iyileşme süresinin kısa olması ve yüksek toplum memnuniyeti nedeniyle tercih edilmektedir.