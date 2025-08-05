Güneşlenme sonrası kuruyan ve kaşınan cilt için 6 krem önerisi

Yaz aylarında güneşin tadını çıkarırken, cildimiz UV ışınlarına maruz kalmanın etkisiyle kuruyabilir, gerilebilir ve rahatsız edici bir kaşıntı hissine neden olabilir.

İşte güneş sonrası kuruyan ve kaşınan cildinizi rahatlatmak için uzmanların önerdiği 6 etkili krem...