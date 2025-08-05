Güneşlenme sonrası kuruyan ve kaşınan cilt için 6 krem önerisi
Güneşin yıpratıcı etkisini azaltmak ve cildin kaybettiği nemi geri kazandırmak için doğru ürünleri kullanmak büyük önem taşır. Bu süreçte cildi yatıştırmak, onarmak ve derinlemesine nemlendirmek için özel olarak formüle edilmiş kremler hayat kurtarıcı olabilir!
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Yaz aylarında güneşin tadını çıkarırken, cildimiz UV ışınlarına maruz kalmanın etkisiyle kuruyabilir, gerilebilir ve rahatsız edici bir kaşıntı hissine neden olabilir.
İşte güneş sonrası kuruyan ve kaşınan cildinizi rahatlatmak için uzmanların önerdiği 6 etkili krem...
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La Roche-Posay Posthelios After Sun Gel
400 TL
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Bioderma Photoderm After Sun Gel-Cream Güneş Sonrası Nemlendirici, Yatıştırıcı Bakım Kremi 200 ml
399 TL
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Bepanthol Cilt Bakım Kremi 30 Ml
179 TL