Hamilelik testi (Gebelik Testi) nasıl yapılır? Ne zaman yapılır? 10 soruda gebelik testine dair merak edilenler

Gebelik testi, genelde bebek sahibi olmak isteyen ya da hamilelik şüphesi bulunan kişilerce, hamile olup olmadıklarını anlamak için yapılıyor. İki farklı türden uygulanan gebelik testi vardır: Bunlardan biri idrar gebelik testi, diğeri ise kan testleridir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağrı Arıoğlu Aydın gebelik testine dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

Hamilelik testi (Gebelik Testi) nedir?

Gebelik testi, hamile olup olmadığınızı belirlemek için yapılan testtir. Gebelik testi, hamileliğin erken dönemlerinde plasenta tarafından üretilen hCG (human chorionic gonadotropin) hormonunun varlığını tespit eder. hCG hormonu, kanda veya idrarda saptanabilir.

Hamilelik testi (Gebelik Testi) ne zaman yapılır?

Gebelik testleri, beklenen adet tarihi gecikmiş ve adet rotarı var ise ya da erken hamilelik belirtileri hissediliyorsa yapılabilir. Testin beklenen adet tarihinin yaklaşık 5-7 gün gecikmesinden sonra yapılması önerilir. hCG hormonu gebeliğin erken döneminden itibaren üretilmeye başlar ve ilerleyen haftalarda seviyeleri belirgin bir şekilde artmaya devam eder. Bu nedenle adet gecikmesi olmadan ya da çok erken dönemde bakılan idrar testlerinde gebelik testi negatif çıkıp, gebelik tespit edilemeyebilir. Bu durumda kanda hCG değerine bakılmalıdır. Kanda hCG değerinin negatif saptanması durumunda test birkaç gün sonra tekrar edilmelidir.

Hamilelik testi (Gebelik Testi) nasıl yapılır?

Adet gecikmesi ya da hamilelik belirtileriniz var ise evde erken gebelik testlerini kullanabilirsiniz. Evde erken gebelik testi idrar örneğinde yapılabilir. Özel şeritler içeren test kitleri idrarda hCG hormonunu var olup olmadığını tespit eder. Test sonucunun pozitif çıkması halinde gebelik durumu teyit edilir, ancak negatif çıkması ya da silik çıkması durumunda mutlaka kan testi bakılmalıdır. Laboratuvarda bakılan kanda gebelik testi, hCG seviyesini daha erken ve daha doğru bir şekilde tespit edebilir.

Erken gebelik testi ne zaman yapılır?

Erken gebelik testleri, beklenen adet tarihinden birkaç gün önce yapılabilir. Ancak, en doğru sonuçlar adet gecikmesinden sonraki dönemde alınır. Erken yapılan testlerde negatif sonuç alınması, hamile olmadığınız anlamına gelmez; birkaç gün sonra testi tekrarlamak gerekebilir.

Kanda gebelik testi kaç olmalı?

Kanda gebelik testi, hCG hormonunun miktarını ölçerek sonuç verir. Hamilelik varlığında hCG seviyesi, 5 mIU/mL'den yüksektir. Kanda hCG değeri mutlaka testi yapan doktorunuz tarafından yorumlanmalıdır. Erken dönemde kanda yapılan gebelik testleri, idrar testlerine göre daha duyarlı, daha güvenilirdir ve daha doğru sonuçlar verir. Kanda hCG hormonu, gebeliğin ilk haftalarında her iki günde bir yaklaşık iki katına kadar yükselir, gebelik haftasına göre kanda hCG seviyeleri değerlendirilir. Bu süreçte doktorunuzun önerileri doğrultusunda takip olmanız önemlidir.

Evde gebelik testi nasıl uygulanır?

Evde gebelik testi için mümkünse sabah ilk idrarınızı kullanın ve test kutusunda yazan talimatları uygulamaya özen gösterin. İdrar testleri, idrarın test çubuğuna veya test kitine damlatılmasından sonra bir süre beklenerek yapılır ve sonuçlar kit üzerindeki göstergelerden okunur. Farklı markalardaki testlerde pozitif sonuçlar farklı şekilde gösterilebilir, bu nedenle sonuçları yapılan teste göre yorumlamak ve önerilen süre kadar beklemek önemlidir.

Evde gebelik testi güvenli mi?

Evde gebelik testleri, talimatlara uyularak doğru yapıldığında oldukça güvenilirdir. Ancak, çok erken dönemde bakıldığında yanlış negatif sonuçlar verebilir, gebeliği tespit edemeyebilir. Testi sabah ilk idrarla yapmak, doğru sonuç alma olasılığını artırır. Ancak, kesin ve güvenilir bir sonuç için kanda gebelik testi ve ultrasonografi eşliğinde doktor muayenesi önerilir.

İlişkiden kaç gün sonra gebelik testi uygulanmalı?

Gebelik testi yapmak için genellikle korunmasız cinsel ilişkiden 10-14 gün sonrasına beklemek gerekebilir, bu süre zarfında hCG hormonu üretimi başlar ve değerler yükselmeye devam eder. Çok erken dönemde bakılan gebelik testlerinde hamilelik tespit edilemeyebilir.

Gebelik testi sonucu nasıl değerlendirilir?

İdrarda gebelik testinin sonucu, test kitinin üzerindeki işaretlere göre değerlendirilir. Test sonucunun pozitif çıkması durumunda doktor muayenesi ve ultrasonografi kontrolü, gerekli görülür ise kanda gebelik testi ile gebeliğin konfirme edilmesi gerekir. Kan testinde hCG seviyesinin pozitif olması durumunda gebelik haftasına göre kanda hCG değerinin yorumlanması ve ultrasonografi muayenesi önemlidir. Ultrasonografi ile gebelik kesesinin tespiti, rahim içinde yerleşim yeri ve kesenin boyutu değerlendirilir.

İdrarda gebelik testi en erken ne zaman belli olur?

İdrarda gebelik testi, korunmasız ilişkiden yaklaşık 10 gün sonra pozitif sonuç verebilir. Ancak, en güvenilir sonuçlar için adet gecikmesinden sonra bir hafta beklemek gerekebilir.