Hamilelikte ağız kuruluğu neden olur? Nasıl geçer?

Sıkça karşılaşılan gebelik semptomlarından biri ağız kuruluğu pek çok nedenden dolayı meydana gelebilir. Ağız kuruluğuna ek, dudak ve boğaz kuruluğu da takip eden bir döngü oluşturur. Peki gebelikte ağız kuruluğu neden olur? Hamilelikte ağız kuruluğu ne zaman başlar? Hamilelikte ağız kuruluğuna ne iyi gelir? Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şerife Tuğba Kahraman gebelik döneminde ağız kuruluğu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Hamilelikte ağız kuruluğu neden olur?

Kahraman, hamilelikte ağız kuruluğu neden olur sorusunu şöyle yanıtlıyor:

Gebelikte meydana gelen hormonal değişiklikler tükürük salgısını azaltır,

Gebelikte artan kan hacmi ve metabolizma hızı su ihtiyacını arttırır yetersiz sıvı alımı kuruluğa neden olur,

Gebelikte bulantı kusma ağız kuruluğuna neden olur,

Gece ağzı açık yatma,

Alerji,

Ağızda pamukçuk,

Gestasyonel diyabet.





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Hamilelikte ağız kuruluğu ne zaman başlar?

Hamilelik döneminde ağız kuruluğu genellikle gebeliğin ilk 3 ayında başlar.

Hamilelikte ağız kuruluğu nasıl geçer?

Günlük sıvı alımı arttırılmalı en az 12 bardak su içilmelidir.

Sıvı yükü fazla besinlerle beslenilmelidir.

Kahve, çay gibi idrara çıkmayı arttıran içeceklerden uzak durulmalıdır.

Nefes ağızdan değil burundan alınıp verilmelidir.

Sakız çiğnemek tükürük salgısını arttırır.

Limonlu su tüketimi tükürük salgısını arttırır.

Buz emmek susuzluk hissinin giderilmesine yardımcı olduğu gibi bulantıyı da azaltır.

Hamilelikte ağız kuruluğu bir hastalığa işaret eder mi?

Direkt ağız kuruluğundan şüphe ettiğimiz bir hastalık olmamakla beraber yukarıda saydığımız önlemler alındığı halde devam eden ağız kurulukların da hipotirodi, sjögren hastalığı, diabetes mellitus (şeker hastalığı) akılda bulundurulması gereken hastalıklardandır.

Hamilelikte ağız kuruluğu olursa yapılması gereken testler var mıdır?

Gebelik rutin testlerinde bulunan TSH, açlık kan glikozu, tam idrar tetkiki yanı sıra gebelik şekerinin tanısı için 24. haftada 75 gr ogtt yapılması önerilir.

Hamilelikte ağız kuruluğuna ne iyi gelir?

Bol sıvı tüketmek

Çay, kahve alımını azaltmak

Limonlu su tüketmek

Şekersiz sakız çiğnemek

Buz emmek

Ortamı nemlendirmek



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