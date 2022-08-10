Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum parası 2022 ne kadar?

Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. Ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dahil ediliyor. Bu makalede doğum yardımı nasıl alınır? Kimler alabilir? Doğum yardımı 2022 ne kadar gibi her dönem merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım... (Bu makalenin ardından en erken hamilelik belirtileri ve doğum çantasında neler olmalı başlıklı yazılarımız da ilginizi çekebilir)

DOĞUM YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

İnternette çok merak edilen sorular arasında doğum yardımı kimlere verilir sorusu da var. Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine veriliyor. Kriterler arasında annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması da yer alıyor. Doğum parası 15.05.2015 ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için ödeniyor. Ancak yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılıyor.

Bakanlık bu konuda şu örneği veriyor: Örneğin bir anne iki sene önce bir çocuk dünyaya getirmiş olsun. 15.05.2015 tarihinden sonra ise ikinci çocuğu doğmuş olsun. 15.05.2015 tarihinden sonra doğan çocuğu ikinci çocuk olarak sayılacak ve 400 TL tutarında Doğum Yardımı ödemesi hesaplanacaktır.

Ya da örneğin bir çocuğu olan bir anne adayı yeniden hamile. İkiz çocuğu olursa ikiz çocuklar sıralamaya göre 2. ve 3. çocuk olarak değerlendirilir. Toplamda 1.000 TL ödeme hesaplanır.





DOĞUM PARASI 2022 NE KADAR?

Peki, doğum parası 2022 ne kadar? Uygulama kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL Doğum Yardımı ödemesi yapılıyor. Bu ödeme bir defaya mahsus olarak gerçekleşiyor. Bakanlığın sitesinde yer alan bilgilere göre kamu işçilerine sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile burada bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödeniyor. Eğer kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Parası ödemesi yapılmıyor.



DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Bakanlık bu konuda şu bilgiyi veriyor:

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

DOĞUM YARDIMI PARASI NASIL, NEREDEN, NE ZAMAN ALINIR?

Çocuk parası PTT aracılığıyla ödeniyor. Ödeme ise başvurunun Doğum Yardımı Sistemine girildiği ayı takip eden ay içerisinde PTT şubelerinden çekilebiliyor. Ancak ödemelerin 1 (bir) yıl içinde teslim alınması gerekiyor.

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