Hamilelikte mide bulantısı neden olur? Ne iyi gelir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar, ne zaman biter?

Hamilelik döneminde pek çok insanda mide bulantısı şikayeti vardır. Bu aslında normal ve pek çok sebepten meydana gelebilir. Mide bulantısı tetikleyen durumlarda hamilelik döneminde oluşur. Peki hamilelikte mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar, ne zaman biter? Tüm bu soruların yanıtını Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Akçöltekin detaylıca anlattı.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Hamilelerin %80'inde bulantı kusma şikayeti görülebilmektedir. Hamilelikte görülen mide bulantısının sebebi net olarak bilinmemekle birlikte artan hormon seviyeleri, genetik yatkınlık ve psikolojik faktörler başlıca nedenlerdir. Bununla beraber;

Daha önceki gebeliğinde bulantı şikayeti olanlarda,

Doğum kontrol hapı kullanırken bulantı şikayeti olanlarda,

Adet döneminde migren ataklı yaşayanlarda,

Araba seyahatinde midesi bulananlarda,

Ailesinde (anne, hala, teyze, kız kardeş) gebelikte bulantı yaşayan bireyleri olanlarda,

Reflü, ülser gibi mide hastalıkları olanlarda,

Çoğul ve molar gebeliklerde de bulantı görülebilmektedir.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Sık sık ve azar azar beslenmek

Proteinden zengin karbonhidrat ve yağdan fakir beslenmek

Öğünler arasında zencefilli/ limonlu içecekler tüketmek

Taze limon, nane, portakal kokusu

Yemekten hemen sonra uzanmamak

Yemeklerden sonra dişleri fırçalamak

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte bulantı kusma genellikle 5.-6. hafta civarında başlamaktadır ve 9. haftada en yüksek seviyeye ulaşmaktadır.

HAMİLELİKTE BULANTI NE ZAMAN BİTER?

Çoğu hamilede bulantı genellikle 16.-18. haftalarda bitmektedir.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI DOĞUMA KADAR SÜRER Mİ?

Hamilelerin %15-20 sinde bulantı son aylara kadar %5'inde ise doğuma kadar devam edebilmektedir.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINI ARTTIRAN VE SEBEP OLAN ŞEYLER NELERDİR?

Hamilelikte mide artıran faktörler arasında;

Kokular (Parfüm, kimyasallar, yemek, kahve/sigara),

Sıcak ve nemli ortam,

Gürültü,

Görsel/fiziksel uyaranlar (Işık, yolculuk),

Yorgunluk, aşırı egzersiz yer almaktadır,

Ayrıca daha önceki gebeliğinde bulantı şikayeti olan .

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINI GEÇİREN İLAÇLAR VAR MIDIR?

Hamilelikte mide bulantısını geçiren ağızdan veya damar yolu aracılığıyla kullanılabilen ilaçlar vardır. Hamilenin mevcut durumu ve var olan hastalıklarına göre uygun vitamin takviyeleri/ilaçlar doktor tarafından reçete edilerek kullanılmalıdır.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI İLAÇLARI DOKTORA SORMADAN KULLANILABİLİR Mİ?

Hayır bulantı şikayeti olan hamileler öncelikle kadın doğum hekime muayene olmalılar, gebenin tıbbi öz geçmişi sorgulandıktan sonra uygun ilaçlar doktoru tarafından reçete edilmelidir. Zira bazı ilaçların vücut üzerinde yan etkileri olabilmekte veya gebenin varsa kullandığı diğer ilaçlara etkileşim gösterilebilmektedir.



