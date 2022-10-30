Hamilelikte sırt ağrısı neden olur? Hamilelikte sırt ağrısı nasıl geçer? Hamilelikte sırt ağrısını önleme yolları

Hamilelikte bebeğin büyümesiyle ağırlık merkezi değişiyor ve doğal olarak vücut yeni duruma alışmaya çalışırken beden üzerine ekstra binen yükler ağrılara neden oluyor. Hamilelikte sırt ağrısı yaşadınız, bunu hafifletmek adına neler yapabilirsiniz? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Başar Önal hamilelikte sırt ağrısına dair merak edilenleri anlattı. (Bu yazının ardından Hamilelikte mide bulantısı neden olur? yazımızı da okuyabilirsiniz.)

Hamilelikte sırt ağrısı ciddi bir sorun mu? Hayatı ve sağlığı nasıl etkiler?

Sırt ağrısı gebeliğin her döneminde görülebilen bir durumdur. Genellikle altta yatan çok ciddi bir problem olmasa da gebenin yaşam kalitesini etkileyerek keyifli bir gebelik süreci geçirmesine engel oluşturabilir.

Hamilelikte sırt ağrısı ne zaman başlar?

Hamilelikte sırt ağrısı genellikle gebelik kütlesinin büyümesiyle 5-6 aylardan itibaren başlamakla birlikte, bazı gebeler ilk aylardan itibaren sırt ağrısından muzdarip olabilirler. Bu gebelerin muhtemelen gebelik öncesi dönemde de var olan sırt ve bel ağrıları şiddetlenmektedir.

Hamilelikte sırt ağrısı neden olur?

Hamilelikte sırt ağrısının birçok sebebi vardır. Gebelik hormonlarının etkisiyle karın sırt bel bölgesindeki eklemlerde ve bağlarda fizyolojik gevşemeler olur, bu da eklemlerde zorlanmaya ve ağrıya neden olabilir. Beslenme bozuklukları, hareketsiz kalma sonucu fazla kilo alımı, gebeliğin ilerlemesiyle birlikte rahmin bebekle birlikte büyüyerek etraf organlara ve eklemlere baskı yapması ve vücutta denge merkezinin değişmesi özellikle sırt ve bel kasları kuvvetsiz olan kadınlarda sırt ağrılarının şiddetli olmasına neden olur.

Hamilelikte sırt ağrısını önlemek için ne yapmalı?

Anne adayı hamile kalmaya karar verdiği andan doğuma kadar sağlıklı beslenmeli, düzenli uyumalı ve düzgün oturma ve dinlenme pozisyonlarını tercih etmelidir. Gebeliğe fazla kiloyla başlanmamalı ve gebelik sürecinde optimum kilo alımı sağlanmalıdır. Fazla kilo aldıran sağlıksız beslenme şekillerinden fast-food tarzı beslenmeden, ambalajlı gıdalardan aşırı tatlı ve tuzlulardan uzak durulmalı gebeliği sıkıntıya sokmayacak düzeyde hareketli yürüyüş spor egzersiz içeren bir yaşam tarzı tercih edilmelidir.

Hamilelikte sırt ağrılarını hafifletmek için neler yapılmalı? Nasıl geçer?

Hamilelik döneminde özellikle önerilen spor faaliyeti yüzmedir. Yüzme sırt kaslarını kuvvetlendirerek sırt ağrılarının oluşmasına engel olur ya da var olan ağrıların hafiflemesini sağlar.

Hamilelik döneminde pilates ve yoga da önerilmektedir. Pilates kasları güçlendirirken yoga ruha ve iç dünyamıza dinginlik ile rahatlama sağlayacaktır. Ruh sağlığının iyi olması stresin azalması ve dinginlik, kaslarda gevşeme sağlayarak ağrıların da azalmasını sağlayacaktır.

Hamilelik yogası- pilatesi farklıdır. Bu tür aktiviteler bilinçli bir eğitmen tarafından özellikle gebeliğe uygun şekilde verilmeli, tehlikeli ve zorlayıcı hareketlerden sakınılmalıdır. Hamilelik pilatesini düzenli yapan gebelerde, kasılma ve kramplar hafifler, bel ve sırt ağrıları azalır, gebelik daha enerjik daha rahat geçer. Bacak ve karın kaslarının kuvvetlenmesiyle doğum daha kolay gerçekleşir. Doğum sonrası toparlanma da daha çabuk ve sağlıkla gerçekleşir.

Ne zaman doktora gitmeli?

Hamileliğin rutin takipleri yapılırken hissedilen, sıkıntı yaratacak düzeyde olan sırt ağrılarından mutlaka kadın doğum hekimine bahsedilmelidir. Gebelik takibinizi yapan hekim optimum kiloyu almanızı sağlayacak beslenme önerilerini yapacak besin ve multivitamin takviyelerini tedavinize ekleyecektir. Gebelik döneminde özellikle kalsiyum ve magnezyum takviyesi önemlidir. Hekiminiz otururken, kalkarken, yatarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, uygun pozisyonları tarif edecektir. Gerekli egzersizleri yapmanızı tavsiye edecek ve sizi spor faaliyetlerine yönlendirecektir. Sırt ağrılarının bel fıtığı sinir basısı gibi başka bir ortopedik veya nörolojik nedeni olduğunu düşünüyorsa fizik tedavi, sinir cerrahisi veya ortopedi hekimine yönlendirecektir. Gerek görüldüğü takdirde gebelik döneminde MR çekilebilir. Fizik tedavi uygulanabilir ve uygun ağrı kesiciler tedaviye eklenebilir.