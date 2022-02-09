Karpuzun faydaları neler? Karpuz kaç kalori? Karpuzun 10 bilimsel faydası

Karpuz antioksidanlar, A ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Bazı araştırmalar karpuzun kalp sağlığına destek olabileceğini, kas ağrısını azaltabileceğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen iltihabı azaltabileceğini gösteriyor. Bu makalede karpuzun faydaları neler? Karpuzun besin değerleri nelerdir? sorularının yanıtlarına bakıyoruz...

KARPUZ KAÇ KALORİ? KARPUZUN BESİN DEĞERLERİ

Peki, karpuz kaç kalori? İşte 1 su bardağı (152 gram) çiğ, doğranmış karpuzdaki besinler:

Kalori: 46

Karbonhidrat: 11.5 gram

Lif: 0.6 gram

Şeker: 9.4 gram

Protein: 0.9 gram

Yağ: 0.2 gram

A Vitamini: Günlük Değerin (DV) %5'i

C Vitamini: DV'nin %14'ü

Potasyum: DV'nin %4'ü

Magnezyum: DV'nin %4'ü

KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Karpuzun bazı faydaları şöyle sıralanabilir:

1-Susuz kalmaya karşı destek sağlar

Vücutta yeterli suyun olması vücudun düzgün çalışması açısından oldukça önemli. Organların işlevlerini normal şekilde yerine getirmesi, hücrelere besin dağıtımı, vücut ısısının düzenlemesi gibi çok sayıda fonksiyon bu konuyla ilgili. Yüksek su içeriğine sahip içecekler de vücuda bu açıdan destek sağlar. Karpuz %92 su içerir. Düşük kalori yoğunluğuna sahiptir.

2-Kilo kontrolüne fayda sağlayabliir

Karpuzun kalorisi düşüktür. Bir su bardağı karpuz sadece 46 (152 gram) içerir. Karpuz gibi düşük kalorili yiyecekler yemek, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak kilo kontrolüne karşı destek olur

3-Faydalı içeriklerle doludur

Karpuz, potasyum, magnezyum ve A ve C vitaminleri dahil olmak üzere çeşitli ve vücut sağlığı için önemli besinler içerir. Egzersiz performansını artırabilecek sitrülin açısından zengin bir kaynaktır. C vitamini, karotenoidler, likopen ve cucurbitacin E dahil olmak üzere antioksidanlara sahiptir.

4- Antikanser etkileri olabilir

Bünyesindeki birkaç bitki bileşiğinin olası antikanser etkileri vardır. Karpuz, belirli kanser türleriyle savaşabilen bitki bileşikleri içerir. Ancak bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

5- Kalp sağlığını iyileştirebilir

Karpuzdaki çeşitli besinler kalp sağlığı için iyi olabilir. Karpuzdaki likopen ve sitrülin, kan basıncını ve kolesterolü düşürerek kalp sağlığını destekleyebilir.

6- İltihap ve oksidatif stresi azaltabilir

Enflamasyon, birçok kronik hastalığın temel nedenidir. Karpuzdaki antioksidanlar, likopen ve C vitamini kombinasyonu, inflamasyonu ve oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olabilir. Karpuz, yüksek seviyeleri çok sayıda hastalıkla bağlantılı olan iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir.

7- Gözler için faydalı olabilir

Karpuz bileşiği likopenin gözleriniz için faydaları olabilir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD), yaşlı erişkinlerde körlüğe neden olabilen yaygın bir göz sorunudur. Likopen, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle AMD'nin önlenmesine yardımcı olabilir. Yine de, daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

8 - Kas ağrısını hafifletebilir

Karpuzun bünyesindeki sitrülin, egzersiz performansını iyileştirebilir ve kas ağrısını azaltabilir

9 - Cilt ve saç sağlığına yardımcı olabilir

Karpuzda bulunan A ve C vitaminleri saç ve cilt sağlığı için de önemli.

10 - Sindirimi İyileştirebilir

Karpuz, sağlıklı sindirim için gerekli olan bol su ve az miktarda lif içerir. Lif ve su içeriği, düzenli bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirim sağlığınıza yardımcı olabilir.

ELELE ARŞİVİNDEN KARPUZ: KİMLER TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ?

Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel 2016 yılında Elele'ye karpuz tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlatmıştı.

Güzel, "1 porsiyonu 200 gram olan karpuzun 50-60 kaloridir. Yazın hem hafif hem de sağlıklı bir yemek için karpuz gün içinde öğünlere eklenebilir. Ama karpuz da her meyve gibi fruktoz (meyve şekeri) içerir ve kalorisi vardır. Kişinin tüketeceği karpuz miktarı alması gereken kaloriye göre değişir. Alınması gereken kalori de kişinin cinsiyetine, hareketine, sağlık durumuna, boy ve kilosuna göre değişir. Günde ortalama 2-3 porsiyon karpuz tüketilebilir ama bu miktar kişiye göre değişir.

Şeker hastaları ölçülü tüketmeli

Karpuzu herkes tüketebilir. Karpuzun sıvı içeriği yüksek olduğu için sıvı kısıtlaması olan böbrek hastalarının dikkat ederek tüketmeleri gerekebilir. Şeker hastaları karpuz tüketebilir ama porsiyona dikkat etmelidir. Çünkü meyve şekeri kan şekerini yükseltir ve miktarı fazla olursa kan şekerinde istenmeyen yükselmelere neden olur. Diyabetli kişiler karpuz tüketecekleri zaman porsiyona dikkat etmeli 1 öğünde 1 porsiyondan fazla tüketmemelidir.

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