İç huzuru sağlayan ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olan 8 gıda

Dr. Lobsang Gyaltsen, Preventive Medicine: The Tibetan Art of Healing Body and Mind adlı kitabında gıdaya ilişkin ilginç bir bakış açısı sunuyor.

Beslenme ayarlamaları yoluyla fiziksel sağlığınızı geliştirebilir, zihninize huzur getirebilir ve yaşamın çatışmaları ve baskılarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Bu da doğal olarak merak uyandırıyor: Hangi besinler size iç huzuru sağlayabilir? Dr. Lobsang, zihni sakinleştirmeye yardımcı olan sekiz gıdayı seçti. En sevdiğiniz yiyeceklerden herhangi birinin bunlar arasında olup olmadığını araştırıp görelim.

ZİHNİNİZİ SAKİNLEŞTİRECEK 8 YİYECEK

1. Çörek susam: Duyguları evcilleştirmek

Tibet'te eski zamanlardan beri siyah susam aristokratların sağlıklı bir gıdası olarak kabul edilmiştir. Geleneksel Çin tıp metinleri şunu belirtir: "Susam doğası gereği ağır ve sıcaktır ve durgun kötülüğü uzaklaştırırken pozitif enerjiyi artırır." Buradaki durgunluk, dolaşım ve besin taşınmasıyla ilgili hastalıkları ifade eder.

Batı tıbbı açısından susamı kalsiyum açısından zengin olduğu için seçtim. Kalsiyum eksikliği kemik sağlığını etkiler ve huysuz duygulara neden olur. Kanda yeterli kalsiyum konsantrasyonunu koruyarak, uçucu patlamalara, kaygıya ve sinirliliğe yatkın koşulların tümü iyileştirilebilir. Doğrudan çörek otu yiyebilir, susam tozu içecekleri içebilir, susam ezmesi tüketebilir veya susam kreması içebilirsiniz, hepsi uygun!

2. Deniz Yosunu: Stresi Dönüştürmek

Kırmızı algler, deniz yosunu, nori, yosun, wakame ve hijiki mükemmel magnezyum kaynaklarıdır. Neşeli bir ruh hali için magnezyum vazgeçilmezdir. Kimler magnezyum eksikliğine yatkındır? Bunlar aşırı stres altında olan, yoğun fiziksel aktivite nedeniyle çok terleyen ve idrar söktürücü kullanan kişilerdir. Gerginliği ve huzursuzluğu yatıştırmak, kalp atış hızını ve kan şekerini dengelemek, uykusuzluğu ve kronik inflamasyonu iyileştirmek için, karasal bitki besinleri tüketin ve daha da önemlisi deniz bitkilerini yemeyi öğrenin.

3. Ispanak: Doğal detokslayıcı

B9 vitamini olarak da bilinen folat, ıspanak yapraklarından elde edilir. Folat kan oluşumuyla yakından ilişkilidir ve kritik bir anti-stres besin maddesidir. Hafif melankoli veya kaygı anlarında ıspanak yiyin. Sarımsakla birlikte kızartıldığında hem yorgunluktan kurtulmanıza yardımcı olur hem de tadı enfes olur. Ispanağı tavsiye etmemin bir diğer nedeni ise renginin koyu yeşil olması ve vücudun ağır metalleri yok etmesine yardımcı olan doğal bir detoks maddesi olan klorofil açısından zengin olmasıdır.

4. Yoğurt: Bağırsak sağlığı

Cennetin bir hediyesi olan bu yiyeceğin dünyaya gelmesinin nedeni tesadüftür. Efsaneye göre, eski göçebe halklar taze sütü koyun derisi torbalarda saklıyor ve yanlışlıkla fermente ediyor. Binlerce yıldır onu yiyoruz. Yoğurt, bağırsak florasını korumak, serotonin gibi mutluluk hormonları üretir ve melatonin ile birlikte çalışarak sinerjik etki ruh halinizi ve uyku kalitenizi artırır.

Ne zaman yoğurdun tanıtımını yapsam, konuşmamdan sonra birileri başka yiyeceklerin de kullanılıp kullanılamayacağını soruyor. Bağırsaklarınızdaki zararlı bakterilerle savaşmak istiyorsanız neden ekstra yardımı reddedesiniz ki? Kalplerimizi açalım; Kökeni ne olursa olsun tüm mükemmel bakterileri memnuniyetle karşılıyoruz. Yoğurdun yanı sıra yoğurtlu içecekleri, probiyotikleri, meyve ve sebze enzimlerini de yoldaşınız olarak dahil edebilirsiniz. Elinizde bulunan iyi bakterileri yiyin ve için, esnek ve uyumlu olun ve ayrıntılara takılıp kalmayın.

5. Kuruyemiş: Yorgunluğu giderir

Fındık, ceviz, badem, yer fıstığı gibi kuruyemişlerin düzenli olarak küçük bir avuç kadar tüketilmesi yeterlidir; büyük miktarda gerek yoktur. Kronik yorgunluğu olan kişiler fiziksel ve zihinsel olarak bitkindirler. Zayıf ve asabi olduklarında küçük meseleler onları daha da sinirlendirir ve öfkeleri hızla alevlenir.

Güçlü kalamadığınızda lütfen kuruyemiş yiyin! Fındık ailesinde en çok değer verdiğim şey E vitamini içeriğidir. Özellikle yüksek stres altında olanlar, sıklıkla yıprananlar veya hava kalitesi kötü olan ortamlarda yaşayanlar için oksidasyon ve serbest radikallerle mücadele ederken, kuruyemişlerdeki E vitamininin koruyucu bariyerinizi güçlendirmesine izin verin.

6. Muz: Zihni sakinleştirir

Muz, zihni sakinleştirmek için gerekli olan mükemmel bir eser mineral kaynağıdır. Melankolik, az uyuyan, travma ve stres taşıyan, uzun süreli egzersiz sırasında enerjisini hızla yenilemesi gereken kişiler için uygundur. Muz yemek triptofanı takviye eder ve aynı zamanda serotonin sentezini kolaylaştırır.

Şekersiz yoğurtlu muzlar, daha iyi sindirime ve daha iyi uykuya ihtiyaç duyanlar için iyi bir seçenektir. Düşmanlarını arkadaşa dönüştürmek ve dostlukları geliştirmek isteyenler için, bir salkım muzu başkalarıyla paylaşmak, bütün gün birbirlerine bakıp öfkelenmekten daha iyidir.

7. Salatalık: Serinletici ve canlandırıcı

Sakin kalan birini İngilizce'de nasıl tanımlarsınız? “Salatalık kadar serin.” Oldukça uygun buluyorum. Özellikle yaz aylarında serinlemek ve ısıyı azaltmak için salatalık yemek oldukça etkilidir. Salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle çabuk öfkelenen, aşırı tuz tüketen ve kronik dehidrasyonu olan kişiler için uygun bir besindir.

Çevremdeki insanlara daha fazla su içmeleri konusunda sık sık dırdır ederim. Su içmeyi sevmeyenlere salatalıkları ince ince dilimleyip bir bütün limonu suda bekletmeyi öğretiyorum. Salatalık-limon suyu lezzetlidir ve kabızlığa, baş dönmesine, hafıza kaybına ve duygusal kaygıya neden olabilecek kronik dehidrasyonu önlemede etkilidir.

8. Bal: Doğal olarak tatlıdır, iç huzuru serbest bırakır

Tatlılık her zaman kalbi rahatlatmıştır. Ancak aşırı rafine şeker alımının çeşitli olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak doğal tatlandırıcıları öneriyorum. Bal benim favorimdir. Zihniniz rahatsız edici düşüncelerle doluysa ve olumsuz anılarla boğuşuyorsa ve başkalarına kızıp suçlamaktan kendinizi alıkoyamıyorsanız, önce bir bardak ballı su için!

Tatlılığı çiçek aromasıyla tadın. Tatlı bir zihniyete geçin ve nazik insanların, sevgi dolu düşüncelerin yeniden üzerinize gelmesine izin verin. Çiçekler bolca açar; gösteriş yapmak için değil; doğal olarak güzeller, öyleyse neden rekabet edesiniz ki? Unutun, kavga etmeyi bırakın, rekabeti bırakın, ballı suyun tadını çıkarın ve kötü sahneleri nezaketle atlayın.