İftarda kaç kalori alınmalı? Bir uzmana göre sağlıklı iftar için 10 öneri

İftarda kaç kalori alınmalı? Bu makalede bu sorunun yanıtlarına bakıyoruz. İşte uzman diyetisyen Perihan Kılıç'ın önerileri:

Beslenme programı oluşturmaya başlarken atılan ilk adım alınması gereken kaloriyi belirlemektir. Alınan kalori harcanan kaloriden fazla olursa kilo alırız, az olursa kilo veririz. Bu denge üzerinden kurulmaya başlanır. Egzersiz, yediklerimiz sonrası çıkan termik enerji ve bazal metabolizma hızımız bize kalori harcatır. Yiyecekler ve içecekler ise bize kalori aldırır. Bu kalori durumu bize kilo alıp-verme tablomuzu açığa çıkarır.

NEDEN KALORİ SADECE KALORİ ANLAMINA GELMEZ?

‘Bir kalori, bir kaloridir.’ 100 kalori şeker ve 100 kalori brokolinin besin değerleri eş tutulabilir mi? Tüm kaloriler eşit miktarda enerjiye sahiptir. Ancak vücut içine girince işler o kadar basit olmuyor. İnsan vücudu kalori dengesini sağlayan karmaşık bir biyokimyasal sisteme sahiptir. Örneğin farklı besinlerin farklı termik etkisi vardır. Daha da önemlisi besinlerin açlık-tokluk mekanizmasına ve kan şekerine etkileri farklıdır.

İFTARDA KAÇ KALORİ ALINMALI?

İftarda 400-600 kalori arası alınmalıdır. Yediğiniz besinlerin zamanı, sıklığı ve miktarı biyolojik süreçler için büyük bir etkiye sahiptir. İftarda da yediğimizin besinlerin kalitesi oldukça önemlidir. Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral dengesi sağlanmalıdır.

İFTARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

İftarda midenizi iyice doldurup bütün gün yemeniz gerekenleri bir öğünde tüketmeyin. Su, hurma/zeytin ve çorba sırasıyla başlayıp 10-15 dakika ara vermek sindirim sisteminizi rahatlatacaktır. Sağlıklı pişirme yöntemlerinden ızgara-fırında veya haşlama yöntemlerini tercih etmek sağlımızı koruyacak ve fazla kalori almayı önleyecektir. Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz. Yapay şeker içeren her türlü besinden ve paketli ürünlerden uzak durmaya özen gösterin. (Çikolata, bisküvi, cips, tatlı gibi) İftardan 1-2 saat sonra hafif yürüyüş yapmaya çalışın. Yavaş yemeye çalışın ve iyice çiğneyin. Etiket okumayı alışkanlık haline getirerek içinde şeker, glukoz şurubu olan ürünleri tercih etmeyin. Kilo almamak için sahura kalkmayı da unutmayın. Yalnızca fiziksel değil aynı zamanda ruhsal bir arınma olduğunu unutmayın.

Sonuç olarak kalori saymak önemli olsa da kilo vermek için yeterli değildir. Besinlerin açlık- tokluk dengesine, hormon sistemine etkileri farklıdır. İnsan metabolizması kompleks bir yapıya sahiptir. Gıda seçimi, pişirme yöntemleri, birlikte yenilen besinler, zamanı, sıklığı hepsi önemlidir. İftarda da kalori hesabı yapmak yerine besin kalitesine dikkat etmeyi unutmayın.

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