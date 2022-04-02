Ramazan pidesi nasıl yapılır? 5 farklı Ramazan pidesi tarifi

Ramazan ayı gelince herkesin aklına ilk gelen Ramazan pide oluyor. Peki ya Ramazan pidesini evde denemek ister misiniz? Ramazan pidesini evde denemek isteyenler için 5 farklı çeşit Ramazan pidesi tarifimiz sizlerle

1- Klasik Ramazan pidesi tarifi

Klasik Ramazan pidesi yapmak isteyenler için lezzetli ve pratik bir Ramazan pidesi tarif hazırladık. Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte tarif: Ramazan pidesi tarifi

Ayrıca klasik Ramazan pidesi tarifi için videolu bir anlatıma da bakabilirsiniz: