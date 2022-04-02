Ramazan pidesi nasıl yapılır? 5 farklı Ramazan pidesi tarifi
Ramazan sofralarında gözler hemen Ramazan pidesini aramaya başlar! Ramazan pidesini bu seferde evde kendiniz denemeye ne dersiniz? Evi mis gibi saran kokusuyla Ramazan sofranızın baş tacı olmaya aday! Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte 5 farklı Ramazan pidesi tarifi
Ramazan ayı gelince herkesin aklına ilk gelen Ramazan pide oluyor. Peki ya Ramazan pidesini evde denemek ister misiniz? Ramazan pidesini evde denemek isteyenler için 5 farklı çeşit Ramazan pidesi tarifimiz sizlerle
1- Klasik Ramazan pidesi tarifi
Klasik Ramazan pidesi yapmak isteyenler için lezzetli ve pratik bir Ramazan pidesi tarif hazırladık. Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte tarif: Ramazan pidesi tarifi
Ayrıca klasik Ramazan pidesi tarifi için videolu bir anlatıma da bakabilirsiniz:
2-Ekşi mayalı Ramazan pidesi tarifi
Ekşi maya hamuruyla Ramazan pidesi denemek isterseniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Ekşi mayalı Ramazan pidesi tarifi, malzemeleri ve yapılış aşamaları için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz:
3-Tam buğday unlu Ramazan pidesi
Tam buğday unlu Ramazan pidesi de bir alternatif olabilir. İşte tarifi:
4-Çekirdekli-tohumlu Ramazan pidesi
Ramazan pidesinde farklı malzemeler denemek istiyorsanız ve çekirdekli ekmek seviyorsanız o zaman çekirdekli-tohumlu Ramazan pidesi tam size göre! Tarif, malzemeler ve yapılış aşamaları için aşağıdaki linke bakabilirsiniz: