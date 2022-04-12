Pratik ve doyurucu tarifler: 8 farklı sahur tarifleri

Bu Ramazan ayında sahurda yapabilecek lezzetler arıyorsanız o zaman hem pratik hem de iftara kadar tok tutacak pek çok lezzet hazırladık. Doyurucu, kolay hazırlanan ve sahur sofralarınızın mükemmel lezzeti olacak 8 farklı doyurucu tarif...

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Ramazan ayında sahurda neler yapacağınız konusunda kafanız karışıksa o zaman hazırladığımız sahur lezzetli listemizden sahur zamanında yapabileceğiniz tüm lezzetleri listeledik. İşte sahurda kolayca yapabileceğiniz 7 lezzet

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Kabaklı Havuçlu Omlet

Omlet lezzetlerinden kabaklı havuçlu omlet hem doyum noktasına ulaştıracak hem de sahurda farklı omletin keyfine varabileceksiniz.

Kabaklı havuçlu omlet tarifi 

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Kahvaltı salatası 

Sahurda doyuracak lezzetler arıyorsanız o zaman kahvaltı salatası tam size göre hem kilo aldırmayan hem de oldukça doyuran bir lezzet. 

Kahvaltı salatası tarifi

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Patatesli yumurta 

Sahur sofralarınızda arayacağınız bir lezzet daha! Patatesli yumurta hem enerji verecek hem de iftara kadar tok tutacak.

Patatesli yumurta tarifi 