İlk psikiyatri randevunuza gitmeden önce bilmeniz gereken 5 şey

İlk psikiyatri randevunuza gitme düşüncesi sizi strese sokuyorsa, bununla başa çıkmanın bir yolu, önceden ne bekleyeceğinizi bilmektir. Bu, tüm tıbbi ve psikiyatrik geçmişinizle hazırlanmaktan, ilk seansınızın belirli duyguları uyandırabileceği gerçeğine açık olmaya ve bunun tamamen normal olduğunu bilmeye kadar her şey olabilir.

Bu nedenle, bir psikiyatristle ilk randevunuzu aldıysanız, hazırlanmanıza ve daha rahat hissetmenize yardımcı olacak ipuçlarına ek olarak, ilk ziyaretinizden neler bekleyebileceğinizi öğrenmek için aşağıyı okuyun.

Tıbbi geçmişinizle hazırlıklı gelin

Size kişisel ve ailevi tıbbi ve psikiyatrik geçmişiniz sorulacak, bu nedenle aşağıdakileri getirerek hazırlıklı olun:

Ek olarak ilaçların tam listesi (psikiyatrik ilaçlar)

Tüm psikiyatrik ilaçların bir listesi. Ne kadar süreyle aldığınız da dahil olmak üzere geçmişte denemiş olabilirsiniz

Tıbbi endişeleriniz ve herhangi bir teşhis

Varsa, ailede psikiyatrik sorun öyküsü herhangi biri

Ayrıca, geçmişte bir psikiyatriste göründüyseniz, bu kayıtların bir kopyasını getirmeniz veya kayıtlarınızın önceki ofisten, göreceğiniz yeni psikiyatriste gönderilmesi çok yararlıdır.

Psikiyatristin size sorular sormasına hazırlıklı olun

Seansınıza girdikten sonra, psikiyatristin size neden onları görmeye geldiğinizi sormasını bekleyebilirsiniz. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde sorabilirler:

"Peki, bugün seni buraya getiren nedir?"

"Bana ne için burada olduğunu söyle."

"Nasılsın?"

"Size nasıl yardım edebilirim?"

Açık uçlu bir soru sorulması, özellikle nereden başlayacağınızı veya nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, sizi gerginleştirebilir. Cevap vermenin gerçekten yanlış bir yolu olmadığını ve iyi bir psikiyatrın görüşme boyunca size rehberlik edeceğini bilerek dikkatli olun.

Bununla birlikte, hazırlıklı gelmek istiyorsanız, yaşadıklarınızı ilettiğinizden emin olun ve ayrıca kendinizi rahat hissediyorsanız, tedavideyken ulaşmak istediğiniz hedefleri paylaşın.

Farklı duygular yaşamak sorun olmayacaktır

Endişelerinizi tartışırken ağlayabilir, garip hissedebilir veya çeşitli duygular yaşayabilirsiniz, ancak bunun tamamen normal ve iyi olduğunu bilin.

Açık olmak ve hikayenizi paylaşmak çok fazla güç ve cesaret gerektirir ve bu, özellikle duygularınızı oldukça uzun bir süre bastırdıysanız, duygusal olarak yorucu gelebilir. Herhangi bir standart psikiyatri ofisinde bir kutu mendil bulunur, bu yüzden bunları kullanmaktan çekinmeyin. Ne de olsa, bunun için oradalar.

Gelecek için bir plan oluşturmak için çalışacaksınız

Psikiyatristlerin çoğu genellikle ilaç yönetimi sağladığından, tedavi seçenekleri seansınızın sonunda tartışılacaktır. Bir tedavi planı aşağıdakilerden oluşabilir:

İlaç seçenekleri

Psikoterapi için yönlendirmeler

İhtiyaç duyulan bakım seviyesi, örneğin, eğer daha fazla ise semptomlarınızı uygun şekilde ele almak için yoğun bakıma ihtiyaç vardır, seçenekler uygun bir tedavi programı bulun tartışılacaktır



Teşhisiniz, tedaviniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya endişelerinizi paylaşmak istiyorsanız, seans bitmeden önce bu noktada ilettiğinizden emin olun.

İlk psikiyatristiniz size göre olmayabilir

Psikiyatrist seansı yönetiyor olsa da, sizin için de uygun olup olmadıklarını görmek için psikiyatristinizle görüşeceğiniz zihniyetiyle devam edin. Başarılı tedavinin en iyi göstergesinin terapötik ilişkinin kalitesine bağlı olduğunu unutmayın.

Dolayısıyla, bağlantı zamanla gelişmiyorsa ve sorunlarınızın ele alınmadığını hissediyorsanız, o noktada başka bir psikiyatr arayabilir ve ikinci bir görüş alabilirsiniz.