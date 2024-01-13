Kahvaltıda esmer ekmek mi yiyorsunuz? İşte faydaları

Kahverengi ekmek, daha sağlıklı ekmek çeşidi olarak popüler hale geldi. Birçok kişi için kahvaltının vazgeçilmezidir. Bazıları bunu bir bardak sütle yiyor. Kilo vermeye çalışanlar bile sabahları en az iki dilim esmer ekmek yemeyi tercih ediyor. Çoğunlukla tam buğday unundan yapıldığı için ekmekler arasında birinci olabilir ama ne kadar sağlıklı? Esmer ekmek yemenin sizin için sağlıklı olup olmadığını size söyleyelim.

ESMER EKMEK NEDİR?

Diyetisyen Ekta Singhwal, kahverengi ekmeğin genellikle buğday çekirdeğinin kepek, tohum ve endospermini içeren tam buğday unu ile yapılan bir ekmek türü olduğunu söylüyor.

Farklı ekmek türleri söz konusu olduğunda, insanlar çoğunlukla esmer ekmek mi beyaz ekmek mi tartışmasına kapılıyorlar. Esmer ve beyaz ekmek arasındaki temel fark, kullanılan un türünde yatmaktadır. Esmer ekmek daha fazla besin ve lif içeren tam buğday unundan yapılırken, beyaz ekmek rafine undan yapılır. Yani tam tahılda bulunan bazı besin öğelerinden yoksundur.

Esmer ekmeğin besin değeri

Bir dilim tam buğday ekmeği (43 gram) size şunları sağlayacaktır:

Kalori: 80

Sodyum: 170 mg

Karbonhidratlar: 20 gram

Potasyum: 95 mg

Lif: 3 gram

Şeker: 4 gram

Protein: 5 gram

Kalsiyum: 9,03 mg

Demir: 1 mg

ESMER EKMEĞİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Kahverengi ekmeğin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faydaları nedeniyle sağlık açısından iyi olduğu düşünülmektedir:

1. Sindirim sağlığını destekler

Uzman, sindirim sağlığı için gerekli olan lif açısından zengin olduğunu söylüyor. Kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilir.

2. Kilo kontrolüne yardımcı olur

Esmer ekmeğin kilo kaybına iyi gelip gelmediğini mi merak ediyorsunuz? Evet öyle, çünkü esmer ekmekteki lif tokluk hissini arttırarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

3. Kan şekeri seviyelerini kontrol edin

Lif, glikoz emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Yani şeker hastalarına da faydalıdır.

4. Enerji sağlar

Esmer ekmek, vücudun birincil enerji kaynağı olan karbonhidratlara sahiptir. Singhwal, bunların çeşitli vücut fonksiyonlarını, özellikle de beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olduklarını söylüyor.

5. Dokuları onarır

Esmer ekmekte bulunan protein, kaslar da dahil olmak üzere dokuların yapımı ve onarımı için gereklidir. Ayrıca bağışıklık fonksiyonunda, enzim üretiminde ve hormon sentezinde de rol oynar.

6. Hemoglobin oluşumuna yardımcı olur

Demir, esmer ekmekte bulunabilen önemli bir mineraldir. Kanda oksijenin taşınmasından sorumlu olan hemoglobinin oluşumu için gereklidir.

ESMER EKMEK YEMENİN SAĞLIKLI YOLLARI NELERDİR?

Esmer ekmeğin kendisi besin açısından yoğundur, ancak onu bol miktarda tereyağı veya reçel ile yerseniz, tüm faydalarından yararlanamayacaksınız.

İşte onu yemenin bazı sağlıklı yolları: