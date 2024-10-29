Kahvenizi sağlıklı hale getirmenin yolları: Her kafein tutkunu için 7 ipucu

Kahvenin faydaları hakkında birçok sağlık iddiası olsa da, kahvenin yan etkileri hakkında da birçok düşünce vardır. Ancak, kahvenizi sağlıklı hale getirmek için uygulayabileceğiniz birçok yapılması ve yapılmaması gereken şeyler vardır. Hindistan cevizi yağı, ghee ve tarçın gibi içerikler, en sevdiğiniz sabah içeceğinizin sağlık katsayısını kesinlikle artıracaktır. Kahveyi doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru içeriklerle içmek, maksimum sağlık faydalarını elde etmenize yardımcı olabilir. Dolayısıyla, kahvenizi sağlıklı hale getirmenin yollarını arıyorsanız, yapmanız gerekenler şunlardır...

KAHVE SAĞLIKLI MIDIR?

Kahve dünya çapında en popüler içeceklerden biridir. Ancak sağlık sonuçları ve olumsuz etkileri üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılmamıştır. Kahve birçok insan için sağlıklı bir diyetin parçası olabilir. Oksidatif stres ve iltihapla mücadeleye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengin olması gibi çeşitli potansiyel sağlık yararları vardır. Diyetisyen Kejal Shah, "Kahvenin temel bir bileşeni olan kafein uyanıklığı, konsantrasyonu ve bilişsel işlevi iyileştirebilir" diyor. Kafein metabolizmayı hızlandırabilir ve yağ yakımını artırabilir, kilo yönetimini destekleyebilir ve kahve içmenin diğer faydaları arasında yer alır.

KAHVENİZİ SAĞLIKLI HALE GETİRMEK İÇİN İPUÇLARI

İpucu 1: Doğru zamanda için

Toplam uyku sürenizde azalma olmaması için, kahve içmek için en iyi zamanın yatmadan en az 8,8 saat önce olduğunu ve standart bir antrenman öncesi takviyesinin (217,5 mg) yatmadan en az 13,2 saat önce tüketilmesi gerektiğini söylüyor Shah. Nature and Science of Sleep'te yayınlanan bir araştırma, günün ilerleyen saatlerinde kahve içmenin uyumayı zorlaştırabileceğini belirtiyor. Sabahın ortasında bir içecek arıyorsanız, o zaman sabah 9:30 ile 11:30 arasında kahve içmek çoğu insan için ideal olabilir. Shah, "Bu zamana kadar vücudunuzun doğal kortizol seviyeleri (uyanıklıkla ilişkili bir hormon) düşmeye başlıyor, bu nedenle bir fincan kahve enerjinizi ve odaklanmanızı artırmanıza yardımcı olabilir" diyor. Eğer antrenmanınızı desteklemek için kahve kullanıyorsanız, egzersizden yaklaşık 30 dakika önce tüketmek, kafeinin uyarıcı etkilerinden dolayı performansınızı artırabilir.

İpucu 2: Siyah kahve veya bitki bazlı süt seçin

Siyah kahve, düşük kalorili içeriği ve ilave şeker veya yağ içermemesi nedeniyle genellikle en sağlıklı seçenektir. Shah, "Ekstra kalori olmadan kahvenin antioksidanlarının faydalarını en üst düzeye çıkarır" diye açıklıyor. Ancak, sütlü veya soğuk kahveyle kahve içmeyi tercih ediyorsanız, az yağlı veya bitki bazlı süt seçeneklerini seçin ve ilave şekerlere ve yüksek kalorili kremalara dikkat edin. Journal of Food Science and Technology'de yayınlanan bir çalışma, bitki bazlı sütün inek sütünden önemli ölçüde daha düşük kaloriye sahip olduğunu gösterdi. İnek sütündeki şeker varlığı, bitki bazlı sütten çok daha yüksekti.

İpucu 3: Soğuk kahve yerine sıcak kahve seçin

Soğuk kahve, özellikle sıcak havalarda çok ferahlatıcı olabilirken, özellikle kafelerden gelen soğuk kahve içecekleri, sağlık yararlarını ortadan kaldırabilecek ilave şeker ve krema açısından yüksek olabilir. Shah, "Soğuk demlenmiş kahve, sıcak demlenmiş kahveye kıyasla daha yüksek bir kafein konsantrasyonuna sahip olabilir ve bu, kafeine duyarlı kişiler için bir endişe kaynağı olabilir" diye açıklıyor. Sıcak kahve, soğuk kahveden daha fazla antioksidan içerir. Journal of Agriculture and Food Chemistry'de yayınlanan bir çalışmada, doğrudan çekirdekten demlendiği için sıcak kahvenin bir esintisinin sıçan katılımcılarında yorgunluk ve stres seviyelerini önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor. Sıcak kahveden daha fazla buhar çıktığı için soğuk kahveden daha etkili olduğu belirtiliyor. Yani kahvenizi sağlıklı yapmak istiyorsanız, sıcak için!

İpucu 4: Tarçın ekleyin

Biraz tarçın kahvenizi sağlıklı hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda daha lezzetli hale de getirebilir. Diabetes Care'de yayınlanan bu çalışmada tarçının faydalarının, diyabet hastalarında kan şekerini ve kolesterolü düşürmek gibi muazzam olduğu belirtiliyor. Seylan tarçını ve Sri Lanka tarçını eklemek için en iyi seçenekler olacaktır ancak sadece bir tutam eklediğinizden emin olun.

İpucu 5: Hindistan cevizi yağı ekleyin

Kahvenize Hindistan cevizi yağı eklemek, kahvenizi sağlıklı hale getirmenin iyi bir yoludur. Hindistan cevizi yağı metabolizmanızı hızlandırdığı için kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu, sizi gün boyunca daha enerjik hale getirir. Elbette, kahvenize Hindistan cevizi yağı eklemek de kilo verme yolculuğunuzda harika bir yoldur. Bu içecek halk arasında kurşun geçirmez kahve olarak bilinir. Hindistan cevizi yağı karaciğere gönderilen MCT'ler içerir. BioMed Research International'da yayınlanan bu çalışmada, size bu şekilde enerji verdikleri belirtiliyor. Ayrıca sindirim sisteminizin sağlıklı kalmasına da yardımcı olur.

İpucu 6: Kakao tozu ekleyin

Bu kulağa ağız sulandırıcı geliyor, değil mi? Çikolata ve kahvenin birleşimine kim karşı koyabilir? Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care'de yayınlanan bu çalışmada kakaonun antioksidanlarla dolu olması ve kalp hastalığı riskini azaltması gibi bir dizi sağlık faydası olduğu belirtiliyor. Biraz kakao tozu eklemek ve şekeri atlamak kahvenizi sağlıklı hale getirmenin kesin bir yoludur.

İpucu 7: Şeker içeriğine dikkat edin

Kahvenize acılığını çok fazla azaltmak için şeker yüklerseniz, bu genel sağlığınıza iyi gelmez. Eğer yapabiliyorsanız, şekersiz kahve içmeyi deneyin. Eğer bu sizin damak tadınıza uymuyorsa, içeceğin kalori miktarını azaltmak için diğer sağlıklı tatlandırıcı alternatiflerini deneyin.