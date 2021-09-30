Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Elma sirkesi zayıflatır mı?

Elma sirkesi çok uzun yıllardır yemek pişirmede, hijyen için ve sağlık için kullanılır. Antimikrobiyal ve antioksidan etkileri olan elma sirkesi kilo vermeye, kolestrolü düşürmeye, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu iddialarıyla daha da ilgi çekti. Ancak bununla birlikte, çok az araştırma mevcuttur ve kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmaya gerek vardır. Yemek yanında elma sirkesi bakterilere karşı da kullanılmıştır. Sağlık sitesi Healthline'nın haberine göre insanlar sirkeyi dezenfekte etmek, bit, siğil ve farklı enfeksiyonlara karşı denemiştir. Sirke aynı zamanda gıda koruyucusu olarak da kullanılmış, bazı bakterilerin yiyeceklerin içinde büyümesini ve bozulmasını engellediği yönünde araştırmalar yapılmıştır. Seyreltilmiş elma sirkesinin cilde uygulandığında sivilceye yardımcı olabileceği belirten iddialar da var ancak bunu doğrulamak için güçlü bir araştırma yok gibi görünüyor. Bazı araştırmalar ise sirkenin kilo vermeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Çünkü elma sirkesi tokluğu artırarak kilo kaybına katkıda bulunabilir. Elma sirkesi yemek kaşığı başına üç kalori içerir. Elma sirkesinin cilde de yararlı olabileceği belirtilir. Ancak kullanmadan önce bir uzmana danışmak gerekir. Healthline'ın haberine göre egzamalı 22 kişide yapılan bir çalışma, elma sirkesinin cilt bariyerini iyileştirmediğini ve cilt tahrişine neden olduğunu göstermiştir. Özellikle hasarlı cilt üzerinde yeni çözümler denemeden önce doktorunuzla konuşun. Yanıklara neden olabileceğinden cilde seyreltilmemiş sirke uygulamaktan kaçının.

Elma sirkeyile ilgili bu özetin ardından gelelim elma sirkesinin faydalarına... Elma sirkesi hakkında tüm merak edilenleri Diyetisyen Mehtap Yakut yanıtladı. (Eğer elma sirkesi tarifi nasıl yapılır diyorsanız elma sirkesi tarifine de bakabilirsiniz)

Elma Sirkesinin Faydaları

Diyetisyen Mehtap Yakut, 'Elma sirkesinin faydaları nelerdir?' sorusunu şöyle yanıtlıyor:

İçerisinde bolca vitamin ve mineral bulunan elma sirkesi birçok hastalığa yararlı olduğu gibi cilde ve saça da iyi geliyor.

İçinde bol miktarda mineral ve birçok farklı gruptan vitamin bulunan elma sirkesinin, kan şekerini dengeleyici özellikte bir yapısı olduğundan özellikle diyabet hastaları açısından çok faydalı.

Kandaki kötü kolesterolün düşürülmesi üzerindeki olumlu etkisi elma sirkesinin kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli bir rol üstlenmesini sağlıyor.

Migren hastalarının en büyük şikayeti olan migren ataklarından kaynaklanan semptomların hafifletilmesine de yardımcı olur.

Elma sirkesi vücudun pH düzeyini optimum seviyeye getiriyor ve vücutta biriken zararlı atıkların uzaklaştırılması görevini üstlenir.

Dişlere sürüldüğünde beyazlama ve parlaklık sağlayan elma sirkesi aynı zamanda güneş yanıklarından kaynaklanan acıyı da hafifletir.

Tokluk hissini artırır, göbek bölgesi yağlarının eritilmesine yardımcı olur ve kilo vermeyi hızlandırır.

Elma sirkesinin düzenli tüketimi durumunda kan basıncı, kolesterol ve kan trigliseritleri düşer. Bunun sonucunda kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski azalır.

Elma sirkesi bazı kanser türlerinde tümörlerin küçülmesini ve kanser hücrelerinin büyümesinin yavaşlamasını sağlayabilir.

Elma Sirkesi Nasıl Tüketilmeli?

Diyetisyen Mehtap Yakut elma sirkesinin beslenmeye dahil edilmesinin en iyi yolunun yemeklere ekleyerek kullanmak olduğunu vurguluyor: "Alternatif olarak elma sirkesi su ile seyreltilerek de içilebilir. Bir bardak suya 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi eklenip her gün tüketilmesinin insan sağlığı açısından oldukça faydalı olduğu biliniyor. Elma sirkesi yoğun sitrik asit içerdiğinden su ile inceltilerek içilmemesi durumunda yemek borusuna ve hücrelere zarar verebiliyor. Bu nedenle tüketim sırasında bu noktayı göz ardı etmemenizi öneriyoruz"

Yakut'un diğer sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Elma Sirkesinde Yer Alan Besin Değerleri Nelerdir?

Elma sirkesinin 100 gramında yaklaşık 21 kalori vardır. Bunların dışında 100 gram elma sirkesinde 5 mg sodyum, 73 mg potasyum, 0.9 g karbonhidrat, 0.4 g şeker, 7 mg kalsiyum, 0.2 mg demir, 5 mg magnezyum bulunur.

Elma Sirkesi Baş Ağrısı Yapar mı? Bilimsel Kanıtlanmış Doneler Var mı?

Elma sirkesinin aşırı kullanımına bağlı olarak bulantı ve baş ağrısı görülmesi söz konusu olabilir. Bununla ilgili olarak bilimsel kanıtlanmış doneler olmasa da bu riskin ortadan kaldırılması için sabahın erken saatlerinde elma sirkesi tüketilmemesi faydalı olabilir.

Elma Sirkesi Zayıflatır mı?

Elma sirkesi aç karna içildiğinde kişiyi uzun süre tok tutabilir. Bunun sonucunda kan şekeri düşmez, kişi zamansız ve sağlıksız beslenme alışkanlığından kurtulur. Asidik özellikleri nedeniyle elma sirkesi vücutta yağ birikimini önleyici etkiye sahiptir. Aç karna tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırır. Yağ depolanmasını azaltır ve metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Bu özellikleri nedeniyle elma sirkesinin zayıflamaya yardımcı olduğu kabul edilir.