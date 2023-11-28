Kaliteli uykuyu etkileyen 5 fizyolojik sorun ve kötü alışkanlıklar

İnsanlar genellikle geç saatlere kadar ayakta kalırlar ve bu da uykusuzluğa neden olur, ancak bu alışkanlığın çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olma riskinin artmasına yol açabileceğinin farkına varmazlar.

Bazı araştırmalar, düşük kaliteli uykunun vücudun iç fizyolojik saatine müdahale ederek bağışıklık sisteminin normal işleyişini bozabileceğini buldu. Yetersiz veya kalitesiz uyku, kansere yakalanma riskini önemli ölçüde artırabilir.

UYKU SIRASINDA OLUŞABİLECEK 5 FİZYOLOJİK SORUN

1. Gece terlemeleri

Gece terlemelerine diyabet, hipertiroidizm, menopoz sendromu, tüberküloz, sistemik lupus eritematozus vb. gibi bazı hastalıklar neden olabilir. Gece vücudunuzun terden sırılsıklam olması nedeniyle uyanıyorsanız ve aşırı sıcak ya da stresli rüyalar görmek gibi başka bir neden yoksa, sebebini bulmak için bir doktor kontrolüne başvurmak önemli olabilir.

2. Uykusuzluk

Geceleri uykusuzluk yaşamak vücutta kanser varlığının bir belirtisi olabilir. Uykusuzluk, uykuya dalmamızı zorlaştırabilir veya ani uyanıklığa neden olabilir. Anksiyete ve depresyon gibi psikolojik bozukluklar kanser riskini artırabilir; Aynı şekilde kanser tedavisi de uykusuzluk gibi yan etkilere neden olabilir. Sık sık uykusuzluk yaşıyorsanız doktorunuza danışın.

3. Uyku apnesi

Uyku apnesi, uyku sırasında bir süreliğine aniden nefes almayı bırakmanızdır. Bunun nedeni obezite, sigara ve alkol tüketimi gibi kötü alışkanlıklar olabilir. Bazı kanserler de uyku apnesine neden olabilir. Bu durum sık sık meydana geliyorsa en kısa sürede doktora başvurulması tavsiye edilir.

4. Artan gece idrar yapma ihtiyacı

Bazı insanlar tuvalete gitmek için gecede dört ya da beş kez kalkmak zorunda kalıyor; gece ilerledikçe uykunun kalitesi ve sağlamlığı bozulacaktır.

Peki neden gece idrar yapmada artış var? Erkeklerin prostat hiperplazisi ve prostat kanseri gibi iki hastalığa karşı dikkatli olmaları önemlidir. Kadınlar için idrar yolu enfeksiyonlarını dikkate almaları gerekir. Elbette böbrek ve kalp hastalıkları gibi diğer hastalıklar da noktürinin artmasına neden olabilir.

5. Geceleri öksürmek

Öksürük vücudun kendini koruma mekanizmasının bir tezahürüdür. Yabancı bir madde veya virüsün girmesi gibi solunum yolu tahriş olduğunda, boğazdaki sinir uçları beyne bu maddeleri uzaklaştırmak için öksürme manevrası yapması gerektiği sinyalini gönderir.

UYKUYU ETKİLEYEN 5 KÖTÜ ALIŞKANLIK

1. Duygusal öfke

Duygusal öfke, özellikle yatmadan önce kişinin sağlığına zarar verir. Çözülmeyen öfke kişinin kalp atışlarını hızlandırarak nefes darlığına neden olur ve bu da uykusuzluğa neden olur. Bütün bunlar kişinin uyku kalitesini ciddi anlamda etkileyecektir.

Kanserli tümör tanısı alan hastaların çoğu, hastalığın başlangıcından önce boşanma, dulluk, çocuk kaybı, işsizlik vb. gibi hayatlarını değiştiren nispeten büyük olaylar yaşadıklarını ortaya koymuştur. Kanserin öfke besleyen kişilerde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Kadınlarda öfke cilt pigmentasyonuna, beyin hücrelerinin yaşlanmasının hızlanmasına, mide ülserlerine, hipertiroidizme ve meme kanserine yol açabilir.

2. Yatmadan önce aşırı yemek

Gece uyurken mide ve bağırsakların dinlenmesi gerekir. Yani yatmadan önce aşırı yemek yerseniz, mideniz ve bağırsaklarınız yine de "fazla mesai" yapmak zorunda kalır. Bu, beyni aşırı uyararak kişinin rüya gibi bir durumda görünmesine, uykusuzluk yaşamasına ve huzursuz, sığ bir gece uykusu çekmesine neden olarak aşırı yorgunluğa yol açacaktır.

Ek olarak, kan sindirim sisteminde yoğunlaşarak koroner arterlerdeki gerekli kan akışının tükenmesine neden olur, bu da olası kalp iskemisine yol açabilir ve anjina pektorise neden olarak korkunç gece enfarktüsüne neden olabilir.

3. Yatmadan önce yoğun egzersiz yapmak

Birçok kişi yatmadan önce egzersiz yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Bunun nedeni onları o kadar yormaktır ki çabuk uykuya dalsınlar. Yatmadan önce aşırı egzersiz yapmak, beyindeki kas aktivitesini kontrol eden sinir hücrelerinin aşırı derecede uyarılmasına neden olur ve bu da kişinin gece uyku kalitesini artırmaya yardımcı olmaz.

4. Yatmadan önce siyah çay içmek

Güçlü siyah çay, merkezi sinir sistemini uyararak insanları heyecanlandıran kafein ve diğer maddeleri içerir. Gün içerisinde çay içmek en iyisidir.

5. Düşük kaliteli bir yastıkta uyumak

İyi bir gece uykusu için kaliteli bir yastığa yatırım yapmak çok önemlidir. Çok alçak yastıklar boynun sertleşmesine, beynin şişmesine ve göz kapaklarının şişmesine neden olabilir. Öte yandan çok yüksek yastıklar da solunum yollarının düzgün çalışmasını etkileyerek boyun ağrısına neden olabiliyor.