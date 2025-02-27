Kalp krizi geçirenlerin her gün yapması gereken 5 şey

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kalp krizi geçiren her 5 kişiden 1'i beş yıl içinde başka bir kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılıyor.

Başka bir kalp krizi geçirme olasılığı korkutucu olsa da, kalp krizi riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilecek davranışlar ve alışkanlıklar vardır. Aşağıda, doktorlar kalp krizi geçirenlerin kalplerini güçlü tutmak için uymaları gereken günlük alışkanlıkları paylaşıyor:

KALP KRİZİ GEÇİRENLERİN HER GÜN YAPMASI GEREKEN 5 ŞEY

1. Aktif olun

Kalp krizi geçirmiş olun ya da olmayın, Kalp ve Damar Enstitüsü-Kardiyoloji başkanı Dr. George Sokos, insanların vücutlarını hareket ettirmelerini ancak ideal bir fitness planının kişiden kişiye değiştiğini söylüyor. Bazıları için günlük yürüyüş yapmak olabilir. Diğerleri içinse daha zorlu, dayanıklılık geliştirici bir egzersiz olabilir.

Sokos, kalp krizinden sonra çoğu hastaya sunulan bir hizmet olan kardiyak rehabilitasyona gitmenizi öneriyor. Rehabilitasyonda, kardiyak bir olaydan sonra kalbinize çok fazla yük bindirmemeniz için sizin için kişisel olarak neyin güvenli olduğunu öğreneceksiniz.

Sizin için hangi fitness planı belirlenirse belirlensin, Sokos kalbinizin sağlıklı kalması için aktif kalmanızın çok önemli olduğunu belirtiyor.

2. Kalp sağlığına uygun bir beslenme uygulayın

Kalp sağlığına uygun bir diyet uygulamak herkes için, özellikle de kalp krizi geçirenler için çok önemlidir.

Egzersiz gibi, ideal beslenme de kişiye göre değişir ancak Amerikan Kalp Derneği meyve ve sebzeler, esmer pirinç, yulaf ezmesi ve kinoa gibi tam tahıllar, baklagiller, deniz ürünleri, kuruyemişler ve yağsız etler gibi yiyeceklere öncelik vermeyi önerir.

Dr. Matthew Saybolt, kalp sağlığına uygun bir diyet uyguladığınızda, kolesterol seviyeleriniz, kan basıncı seviyeleriniz ve vücut ağırlığınız da iyileşir ve bunların hepsi de kardiyovasküler sorunlar için risk faktörleridir, diye belirtiyor.

Sokos, mümkün olan en iyi diyete sahip olmak için çabalamanız gerektiğini, ancak her zaman mükemmel olamayacağını da sözlerine ekliyor. Bunun yerine, kalp krizi riskine neden olan yağlı veya aşırı işlenmiş yiyecekleri sınırlamak için elinizden geleni yapmaya çalışın.

3. Reçete edilen ilaçları alın

Bazı sağlık sorunları kalp krizi geçirme riskinizi artırabilir. Mayo Clinic'e göre bunlar arasında yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, diyabet ve obezite yer alır.

Birçok kalp krizi risk faktörü için ilaçlar mevcuttur. Saybolt, hastaların kalplerini güçlendirmeye ve başka bir kalp olayı geçirme olasılığını azaltmaya yardımcı olabilecek herhangi bir ilacı kullanmaya devam etmelerinin (veya kullanmaya devam etmelerinin) önemli olduğunu vurguluyor.

4. Sigarayı bırakın

Sigara içmek vücutta iltihaplanmaya neden olur ve Saybolt, "çok fazla iltihaplanma atardamarlara zarar verir ve kanın sürekli pıhtılaşmasına yol açar," diye açıklıyor. Ve kan pıhtıları kalp krizlerine yol açabilir.

Sokos, "İnsanların sigara içmekten uzak durmasını gerçekten istiyoruz ve buna ihtiyacımız var," diyor. "Sigarayı başka bir risk faktörüyle birleştirirseniz... her şeyi gerçekten daha da kötüleştirir."

Sigarayı bırakmak kolay bir iş değildir evet ama etkili bir şekilde bırakmak için, sizi kaynaklarla buluşturabilecek ve bırakabilmenize yardımcı olabilecek doktorlarınızla çalışın.

5. Bakımınızı her daim yapım

Saybolt, "Kalp krizi geçirdiğinizde, ömür boyu hasta olursunuz çünkü misyonumuz her zaman bunun bir daha olmaması için mümkün olan her şeyi yapmaktır," diyor.

Sokos, çoğu insanın başlangıçta bakım ekipleriyle iletişim halinde kaldığını ve doktorlarının önerilerini takip ettiğini ancak hastaların bazen zamanla bu alışkanlıklardan vazgeçtiğini belirtiyor. Sokos, "Ve bazen, korku veya kaygı nedeniyle, takip etmiyorlar," diyor.

Kesinlikle sıkı egzersiz rejimlerine bağlı kalmak veya bir ilaç alışkanlığına maruz kalmanız zor olabilir ancak hayatınız boyunca kalbinizin mümkün olduğunca güçlü kalabilmesi için bunu yapmak önemli.