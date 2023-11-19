Kan yapan 7 doğal yiyecek ve faydaları

Sarı İmparatorun Klasik Dahiliye kitabının klasik metninde şöyle bir cümle geçiyor: "Eğer kan ve qi (hayati enerji) uyumlu hale getirilmezse, her türlü hastalık ortaya çıkar." Ne tür yiyecekler kan üretimini desteklemeye yardımcı olabilir? Bazı insanlar sadece sebze ve et yememenin kansızlığa neden olacağını düşünüyor ancak bitki bazlı gıdaların çoğu mükemmel kan üreticisi görevi görüyor.

KAN YAPAN 7 DOĞAL YİYECEK

1. Üzüm

Üzüm kalsiyum, fosfor ve demirin yanı sıra çeşitli vitaminler ve amino asitler açısından da zengindir. Yaşlılar, kadınlar, zayıflar, anemikler ve aşırı çalışan insanlar için iyi bir besindir.

Kuru üzüm yemek de faydalıdır. Üzümler kanı besler, kasları ve kemikleri güçlendirir, böbreği besler, karaciğere fayda sağlar ve cildinizi iyileştirir.

Kuru üzüm demir açısından da zengindir. Soğuk el ve ayakların giderilmesi, sırt ağrısı, anemi, hipoglisemi ve bağışıklığın güçlendirilmesi gibi birçok fayda için her gün küçük bir avuç dolusu kuru üzüm yiyebilirsiniz.

2. Kabak

Kabak, bitkisel protein, karoten, vitaminler, esansiyel amino asitler, kalsiyum, çinko, demir, kobalt, fosfor vb. açısından zengindir. Bunlar arasında kobalt, B12 vitamininin önemli bileşenleri kandaki kırmızı hücrelerin normal işleyişine yardımcı olabilir.

Çinko, olgun kırmızı kan hücrelerinin işlevini doğrudan etkiler ve demir, hemoglobin üretimi için temel bir mikro besin maddesidir. Hepsi mükemmel besinler ve güçlü kan üreticileridir.

3. Ispanak

Kanı yenilemek için önce demiri yenileyin. Ispanak, kanınızı desteklemeye yardımcı olan demir, beta-karoten ve C vitamini açısından zengindir. Ispanak kolaylıkla temin edilebilir.

4. Şeker kamışı

Mevsimlik kış ürünleri arasında şeker kamışı oldukça popülerdir ve demir, çinko, kalsiyum, fosfor, manganez vb. gibi pek çok besin maddesi içerir. Aynı zamanda herhangi bir bitkisel ürün içinde en yüksek demir içeriğine sahiptir (kilogram başına dokuz miligrama kadar). Çince'de buna "kan yenileyici meyve" denir.

Şeker kamışının soğuk algınlığı tedavi edici özelliği vardır. Ancak dalak ve midesi zayıf olanlar tarafından dikkatli bir şekilde tüketilmelidir.

5. Longan meyvesi

Longanlar A, B vitaminleri, glikoz ve sükroz içerir ve demir açısından zengindir.

6. Kırmızı hurma

Kırmızı hurma vitaminler, fruktoz ve çeşitli amino asitler açısından zengindir. Farmakolojik araştırmalar, kırmızı hurmanın, kırmızı kan hücresi sayısını artırabilen ve kemik iliğindeki kan üretimini artırabilen ve yüzünüze sağlıklı bir parlaklık kazandıran belirli besin maddeleri içerdiğini bulmuştur. Longan meyveleriyle kırmızı hurmayı yemek sadece kan ve qi'yi (hayati enerji) takviye etmekle kalmaz, aynı zamanda güzelleştirebilir de.

7. Havuç

Havuç, kanın yenilenmesine son derece faydalı bir besin olan beta-karoten açısından zengindir. Havuçları çorba yapmak için kullanabilir, ya da taze taze yiyebilirsiniz.