Karın içi yağlanma olduğu nasıl anlaşılır? İç yağlanma nasıl geçer?

Vücudunuzdaki yağ kendini her zaman obezite şeklinde göstermek zorunda değildir. Size birden fazla şekilde zarar verebilecek yağlanmaya ise en çok göbek bölgemizde rastlarız. Visseral yağlanma, ya da derin karın yağı, bu bağlamda kaçınmanız gereken önemli bir sorun. İç organlardaki yağ ve bunun vücudunuz üzerindeki zararlı etkileri hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin…

Cerrahi Gastroenterolog Danışmanı Dr. Manisegaran ve Dr. Hemanth Kumar Kasaragod, viseral yağ hakkında bilmemiz gereken şeyleri anlattı.

İÇ ORGAN YAĞI YA DA VİSERAL YAĞ NEDİR?

Dr. Kasaragod’a göre bu yağ tipi öncelikli olarak karaciğer, pankreas, böbrek ve bağırsaklar gibi önemli organların çevresinde yer alıyor. Buradaki handikap ise, iç organlardaki yağın görünmemesi veya hissedilmemesidir. Oldukça düz bir karnınız olabilir, ancak yine de iç organlarınızda mutlaka yağ vardır. Hatta bazı insanların karın tipi için “ince ama yağlı” denmesinin nedeni budur. İç organlardaki yağ gizlenir ve kolayca fark edilmez.

Dr. Manisegaran tespit etmek için genellikle bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme gibi pahalı görüntüleme taramalarına ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Ancak aşırı visseral yağ biriktirip biriktirmediğinizi anlamanın basit yolları da vardır:

İÇ YAĞLANMANIZIN OLDUĞUNU ANLAMANIN 3 YOLU

1) Bel ölçüsü

Göbek deliğinizi baz alarak ölçtüğünüzde bel genişliğiniz 80 cm’den fazlaysa, bir kadın için bu endişe verici bir değer olabilir. Erkeklerde ise sınır 90 cm’dir.

2) Vücut kitle endeksi

Vücut kitle endeksiniz metrekare başına 23 kg'dan büyükse, bu iç organ yağı biriktirdiğiniz anlamına gelebilir.

3) Vücut şekli

Elma şeklinde bir vücuda, büyük bir gövdeye ve ince bacaklara sahip olmak, iç organlarınızda daha fazla yağ olduğunu gösterir.

İÇ ORGAN YAĞLANMASI NEDEN TEHLİKELİDİR?

Normal visseral yağ aralığı, vücut yağınızın yaklaşık yüzde 10'u kadardır, ancak bundan daha fazlası, onu kaybetme zamanının geldiği anlamına gelir.

KARIN İÇİ YAĞLANMANIN TEHLİKELİ OLMASININ BAZI NEDENLERİ

1) Karın içi yağ diyabet riskini artırır

Dr. Kasaragod, visseral yağın üretilen aşırı miktarda gliserol nedeniyle diyabete yol açabileceğini ve karaciğerde glikozu düzenleyen anormal fonksiyona neden olabileceğini söylüyor.

2) Koroner arter hastalığı

Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan 2010 tarihli bir araştırma, visseral yağın (karın içi yağlanma), aktif biyolojik molekülleri olarak üreten bağımsız bir endokrin organ olarak kabul edildiğini gösterdi. Bu da koroner arter hastalığı riskinde artışa yol açar. Bilgisayar topografisi ise visseral yağ ile koroner arter hastalığı arasındaki bağlantıyı kolayca saptayabilir.

3) Obezite

Visseral yağ, toplam vücut yağının bileşenine eklenir ve vücut kitle endeksinin artmasına neden olarak obeziteye yol açabilir.

4) Hipertansiyon

Visseral yağ, hipertansiyon riskini arttıran bir yağ türüdür çünkü karın bölgesindeki sinirleri baskılar.

5) Kötü kolesterol

Harvard Health Publishing'e göre, aşırı visseral yağ, taşıyıcı damarlara yakın konumu nedeniyle zararlı olarak kabul edilir. Kanın bağırsak bölgesinden karaciğere taşınmasından sorumludur. Visseral yağ, serbest yağ asitleri de dahil olmak üzere maddeleri serbest bırakır. Taşıyıcı damarlara girerler ve kan lipitlerinin üretimini etkileyebilecekleri karaciğere ulaşırlar. Bu nedenle, visseral yağ, daha yüksek kötü kolesterol ve daha düşük iyi kolesterol ile bağlantılıdır.

İÇ ORGAN YAĞLARINDAN KURTULMAK İÇİN İPUÇLARI

Morbid obez hastaların tedavi yöntemlerinden biri cerrahidir. Ancak iç organ yağını kaybetmenin başka yolları da var:

- Egzersiz

Egzersiz, iç organlardaki yağın azalmasına yardımcı olacaktır. Dr Manisegaran, her gün en az 30 dakika yoğun aerobik egzersiz yapmayı planlayın diyor.

- Dengeli beslenme

Kalsiyum ve D vitamini iç organ yağını azaltmaya yardımcı olabilir. Güneş doğarken sabah yürüyüşlerine çıkın. Kalsiyum ve D vitamini eksiklikleriniz varsa takviye almayı düşünebilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak ve yoğurt, peynir ve süt gibi süt ürünleri yiyin. İç organ yağını artıran yiyeceklerden kaçının, bu nedenle derin yağda kızartılmış, işlenmiş yiyecekler, gazlı içecekler veya şekerler kullanmayın.

- Yeterli uyku

Yeterince uyumayan kişilerin iç organ yağlanması riski artar. Bu nedenle, her gece en az yedi saat uyuyun.