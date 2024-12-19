Kedilerde diyabet belirtileri neler? Kedilerde diyabet tedavisi nasıl olur?

Kedilerde diyabet, vücudun yeterli insülin üretmemesi veya ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması durumudur. Diyabet, genellikle Tip 1 (insülin bağımlı) diyabet olarak görülür ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzm.Veteriner Hekim Dr. Onur Ülgenalp kedilerde diyabete dair merak edilenleri anlattı.

Kedilerde diyabet neden olur?

Diyabetin başlıca nedenleri arasında genetik yatkınlık, obezite, beslenme alışkanlıkları, yaş, hormonal dengesizlikler (hipertiroidizm gibi) ve bazı ilaçlar yer alır.

Kedilerde diyabet belirtileri neler?

Kedilerde diyabetin belirtileri aşırı iştah (polifaji), aşırı su içme (polidipsi), sık idrara çıkma (poliüri), zayıflama, halsizlik, koordinasyon bozukluğu ve gözlerde problem olarak görülür. Ayrıca, kusma da diyabetin belirtisi olabilir.

Kedilerde diyabet teşhisi

Diyabetin teşhisi veteriner hekimin klinik belirtileri göz önünde bulundurmasının ardından, yapılan kan testleri ve idrar tahliliyle konulur. Fruktozamin testi de kan şekerinin düzenli izlenmesini sağlar.

Kedilerde diyabet tedavisi

Tedavi, insülin enjeksiyonları ve özel diyetlerle yapılır. Kedilere düzenli olarak insülin verilir ve düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli mamalar önerilir. Ayrıca, kedinin kan şekeri seviyeleri düzenli olarak izlenir.

Diyabetli kedilerde bakım

Diyabetli kedilerin bakımı insülin enjeksiyonlarının doğru yapılmasını, su tüketiminin sürekli kontrol edilmesini, diyetin düzenli takibini ve veteriner kontrolünü gerektirir. Kedinin düzenli egzersiz yapması da sağlıklı bir kilo kontrolü için önemlidir.

Kedilerde diyabet nasıl önlenir?

Diyabetin önlenmesi için sağlıklı bir beslenme, düzenli egzersiz, obeziteye karşı dikkatli olmak ve erken teşhis önemlidir. Ayrıca, kedinizin genetik yatkınlıkları ve beslenme alışkanlıkları konusunda veteriner hekiminizle görüşmeniz gerekir. Bunları ek olarak, kedinizin genel sağlığı ve diyabet hastalığına eşlik edebilecek diğer hastalıkların erken teşhisi için düzenli veteriner hekim kontrolleri de önemlidir.