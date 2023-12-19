Kışın havuç suyu içmenin sağlığa 6 faydası

Kış mevsiminde, bazı meyve sebzeleri tüketmek için en doğru zamandır. Soğuk havalarda sevdiğimiz çıtır ve sulu sebzelerden biri de havuçtur! Genel sağlığı destekleyen antioksidanlar ve beta karoten bakımından zengin olan havucu,sSalatalarda, çorbalarda ve körilerde kullanabilirsiniz. Ancak havuçları beslenmenize dahil etmenin en iyi biçimlerinden biri havuç suyudur. Havuç suyunun faydaları oldukça fazladır ve onu beslenmenize dahil etmelisiniz.

HAVUÇ SUYU İÇMENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. Lif açısından zengin

Havuç iyi bir lif kaynağıdır. Diyetisyen bu meyve suyunun vücudunuzun lif ihtiyacının yüzde 40-50'sini karşılamanıza yardımcı olabileceğini söylüyor. Lif, sindirim sağlığınızı kontrol altında tutmak ve kabızlığı önlemenize yardımcı olmak için gereklidir. Yüksek lifli bir diyet aynı zamanda vücudun şeker kullanımını düzenlemeye yardımcı olabilir, açlığınızı ve kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutabilir.

2. Bağışıklığı güçlendirir

Uzmana göre havuç, bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidan olan beta-karoten (A vitamininin öncüsü) açısından zengin bir kaynaktır. Bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olan bir diğer önemli b nesin olan C vitamini açısından da zengindir. Güçlü bir bağışıklık, soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı korunacağınız anlamına gelir.

3. Güzel bir cilt imkanı sunar

Güzel bir cilt ister misiniz? Beslenmenize havuç suyu eklemek, temiz ve parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olabilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre cildinizi hasardan koruyabilecek iki antioksidan olan beta-karoten ve C vitamini içerir. Havuç ayrıca temiz ve parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olan A vitamini içerir.

4. Şeker hastalarına iyi gelir

Az miktarda havuç suyu içmek kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, fermente havuç suyunun kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilecek probiyotikler içerdiğini buldu. Diyetisyen Khushboo, havuçtaki lif içeriğinin aynı zamanda glisemik indeksini düşük tutmaya yardımcı olduğunu, bu durumun da havuçları diyabet hastaları için iyi bir seçenek haline getirdiğini söylüyor.

5. Kalp sağlığını destekler

Potasyum, kalp sağlığınızı kontrol altında tutan bir risk faktörü olan kan basıncı seviyelerinin yönetiminde iyi rol oynayan bir mineraldir. İyi bir potasyum kaynağı olan havuç, vücuttaki sodyumun dengelenmesine ve kalp sağlığınızın iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle bir dahaki sefere havuç suyu içtiğinizde bunu kalbiniz için bir içecek olarak düşünün.

6. Gözlerinizi korur

Havuç suyu göze fayda sağlayan yüksek miktarda besin içerir. Antioksidanlar dergisinde yayınlanan bir araştırma, havuç suyunun yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilecek provitamin A içerdiğini buldu. Ayrıca gözlerde biriken ve gözlerinizi hasardan koruyan iki karotenoid olan lutein ve zeaksantin açısından da iyi bir kaynak olduğuna inanılmaktadır.

HAVUÇ SUYU NASIL YAPILIR?

Havuç suyunun yapımı çok kolay olduğundan taze sıkılmış ev yapımı meyve suyu tüketmek en doğrusudur. Tek yapmanız gereken 3-4 havuç alıp soymak. Bunları blendera koyun ve üzerine biraz su ekleyin. İyice karıştırın ve topaklardan kurtulduktan sonra içebilirsiniz. Daha da lezzetli hale getirmek için üzerine biraz kaya tuzu, kimyon tohumu tozu ve karabiber de ekleyebilirsiniz.