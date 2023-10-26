Yüksek potasyum içeren 10 gıda

Kimya dersinde gördüğümüz periyodik tabloyu öğrenirken en son duyduğunuz mineral olan potasyum hakkında pek fazla bilginiz olmayabilir. (Kısaltması K harfidir). Ancak potasyum sağlıkta hayati bir rol oynuyor...

POTASYUMUN VÜCUDA FAYDALARI

MedlinePlus'a göre vücudunuzun sıvı seviyelerini düzenlemeye yardımcı oluyor, kas fonksiyonuna yardımcı oluyor ve diğer fonksiyonların yanı sıra sinir sisteminizin düzgün çalışmasını sağlıyor.

Aynı zamanda kalp-damar sağlığında da önemli bir rol oynar. Beslenme uzmanı RDN Frances Largeman-Roth, "Potasyum normal kan basıncını korumak ve kalbinizin düzenli atmasını sağlamak için gereklidir" diyor.

Araştırmalar, potasyumun hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürdüğünü ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre felç riskini de azaltabileceğini gösteriyor.

MedlinePlus'a göre, potasyum seviyeleriniz çok düşükse, hipokalemi olarak bilinen bir durum, yorgunluğa, kas zayıflığına veya kramplara ve anormal kalp ritmi gibi kardiyovasküler sorunlara neden olabilir.

POTASYUMDAN ZENGİN 10 GIDA

1- Bal kabağı

Kabağın o kadar çok çeşidi var ki, yılın hangi zamanı olursa olsun, her mevsimde bir çeşit bulmak mümkün. Bu yuvarlak, yeşil tenli, turuncu etli kışlık kabak, lif ve diğer vitamin ve minerallerle, özellikle de potasyumla yüklüdür. Bir dilim bal kabağı 896 mg potasyum içerir.

2- Kurutulmuş domates

Taze domatesler yeterli miktarda potasyum içerir. Bir orta boy domates 292 mg içerir. Domates salçası gibi daha konsantre domates türlerinden (çorba kaşığı başına 162 mg potasyum) daha da fazla alırsınız. ) veya domates sosu (fincan başına 728 mg potasyum). Ancak Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre güneşte kurutulmuş domatesler, yarım fincan başına 925 mg potasyum ile başı çeker. Bu, yetişkin kadınlar için önerilen miktarın yüzde 35'ini içeriyor.

3- Fasulye

Fasulye, iyi bir bitki bazlı protein ve dolgu lifi kaynağı olarak beslenmenize her yönüyle sağlıklı bir katkı sunar. 1 fincanı 713 mg potasyum sağlayan barbunya fasulyesi en iyi seçeneklerden biridir.

4- Kivi

Muz, potasyum açısından zengin meyveler söz konusu olduğunda başı çekiyor ancak 215 mg'da tek bir küçük kivi, neredeyse bütün bir muzunki kadar potasyum içerir. Aynı şekilde kavun da 500 mg potasyum içeriği ile 427 mg potasyum içeren orta boy bir muzu geride bırakıyor.

5- Avokado

Avokado, sadece lif içeriği ve kalp sağlığına uygun yağlar açısından zengin olmasıyla değil, aynı zamanda 690 mg potasyum da yüklü. Bu kalbinizin iki kat daha sağlıklı olmasını sağlar.

6- Balık

Balığın her türü zengin potasyum içerir. Ancak yabani somon, ton balığı, pisi balığı, alabalık gibi bazı balıklar diğerlerinden daha iyi potasyum kaynağıdır. Bir parça yabani Atlantik somonu yaklaşık 400 mg potasyum içerir.

7-Patates

Besin açısından patatesler kötü bir üne sahiptir ancak bunun nedeni genellikle hazırlanma şeklidir (patates kızartması olarak yağda kızartılması veya peynir, ekşi krema ve tereyağına batırılması). Ancak sade patatesiniz, özellikle potasyum söz konusu olduğunda oldukça besleyicidir. Bir orta boy kızıl patateste yaklaşık 900 mg besin bulunabilir ve diğer çeşitler (kırmızı, sarı ve hatta tatlı patatesler) 400 mg ve üzeri aralığındadır.

8- Süt

Meyve ve sebzeler potasyumun en iyi besin kaynakları arasında yer alsa da, süt ürünleri de beslenmenize eklenebilir. Bir bardak tam yağlı sütte 370 mg'dan fazla potasyum bulunurken, aynı miktarda yağsız sütte 400 mg'dan fazla potasyum bulunur. (Genel olarak sütteki yağ oranı ne kadar düşük olursa potasyum da o kadar yüksek olur.)

9- Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, pişirildiğinde fincan başına 839 mg gibi şaşırtıcı bir potasyum içerir. Pişirilmiş bir pazıda ise, fincan başına 961 mg potasyum bulunur.

10- Kurutulmuş meyve

Taze meyve ve sebzeler potasyum açısından en iyi seçeneğiniz olabilir ancak mevsimi olmadığında kurutulmuş meyve, potasyum açısından zengin bir atıştırmalık olarak ikinci iyi bir seçenektir. Kuru kayısı yarım fincan başına yaklaşık 750 mg potasyum sağlar. Kurutulmuş erik ve kuru üzüm de diğer iyi seçeneklerdendir.