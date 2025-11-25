Kolajen bulunan gıdalar: Doğal yolla kolajen almanın 10 yolu
Cilt parlaklığından eklem sağlığına, tendon gücünden kemik bütünlüğüne kadar vücudumuzun en temel yapı taşlarından biri kolajen. Yaş aldıkça üretimi doğal olarak azalıyor; stres, güneş, hava kirliliği ve düzensiz yaşam tarzı ise bu süreci hızlandırıyor. Sonucunda İnce çizgiler, elastikiyet kaybı, daha mat bir cilt görünümü ve zaman zaman eklem rahatsızlıkları…Peki, doğal yoldan kolajen almanın 10 yolu nedir?
Diyetisyen Sena Nur Doğan, kolajen üretimini artıran doğal besinler ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında merak edilenleri anlattı. Kolajen takviyeleri popüler olsa da araştırmalar hâlâ ağızdan alınan kolajenin ne kadarının doğrudan cilde ulaştığı konusunda net bir cevap vermiyor. Bu nedenle, kolajeni artırmanın en güvenilir yollarından biri de bedenimizi içten besleyerek gerçekleşiyor.
İşte vücudunuzun doğal kolajen üretimini artıran 10 güçlü gıda:
1. Kemik suyu – Geleneksel ama hâlâ güçlü bir seçenek
Uzun süre kaynatılan kemik ve bağ dokusundan elde edilen bu besin, kolajen sentezini destekleyen amino asitler bakımından zengindir. İçerdiği glisin ve mineraller bağ dokusunun tamiri için oldukça değerlidir.
2. Balık ve balık derisi – Denizden gelen yapı taşı
Balık eti özellikle derisiyle birlikte tüketildiğinde doğal kolajen ve amino asitler içerir. Ayrıca balıktaki omega-3 yağ asitleri, cilt bariyerini güçlendirdiği için kolajenin yıkımını yavaşlatır.
3. Yumurta beyazı – Prolin açısından güçlü bir kaynak
Kolajen üretimi için kritik öneme sahip prolin amino asidi, yumurta beyazında doğal olarak bulunur. Güne yumurtayla başlamak, kolajen sentezi açısından pratik ve güçlü bir destektir.