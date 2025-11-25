Kolajen bulunan gıdalar: Doğal yolla kolajen almanın 10 yolu

Diyetisyen Sena Nur Doğan, kolajen üretimini artıran doğal besinler ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında merak edilenleri anlattı. Kolajen takviyeleri popüler olsa da araştırmalar hâlâ ağızdan alınan kolajenin ne kadarının doğrudan cilde ulaştığı konusunda net bir cevap vermiyor. Bu nedenle, kolajeni artırmanın en güvenilir yollarından biri de bedenimizi içten besleyerek gerçekleşiyor.

İşte vücudunuzun doğal kolajen üretimini artıran 10 güçlü gıda: