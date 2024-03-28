Köpeklerde uyuz belirtileri neler? Köpeklerde uyuz tedavisi nasıl yapılır?

Uyuz hastalığı özellikle yaz aylarında köpeklerde oldukça sık görülen inatçı bir hastalık. Veteriner Hekim Semih İzmirli Köpeklerde uyuza dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

Köpeklerde Uyuz Nedir ve Nasıl Bulaşır?

Uyuz, parazit akarlarının neden olduğu bir cilt hastalığıdır. Akarlar derinin ciddi şekilde tahriş olmasına neden olabilir ve bu da köpeğin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Uyuz, kıl foliküllerinde bulunan akarların neden olduğu bir deri hastalığıdır.

Köpeklerde Uyuzun Belirtileri Nelerdir?

Şiddetli kaşıntı, tüy dökülmesi, deride oluşan kabuklanmalar, yaralar, göğüs bölgesinde papüller (kabarık şişlikler), tipik olarak kulak kenarlarında, dudak çevresinde, patilerin eklem bölgelerinde görülen kalınlaşmış kabuklu deri belirtiler arasındadır. Çoğunlukla kaşıntıyla başlayan bu hastalıkta derinin harabiyetine bağlı olarak ikincil bakteriler de deride üreyerek durumu daha şiddetli hale getirebilir. Bunun sonucunda köpeklerde iştahsızlık, ateş, halsizlik gibi semptomlar da görülebilir.

Köpeklerde Uyuzun Hangi Türleri Vardır?

Uyuz türleri, demodektik uyuz, sarkoptik uyuz ve kulak uyuzu olarak bilinen otodektik uyuzdur. En önemli iki tür, demodektik uyuz ve sarkoptik uyuzdur.

Demodektik uyuz; genellikle yeni doğan yavru köpeklere anneleri aracılığıyla bulaşır, fakat her zaman ciddi rahatsızlığa neden olmak zorunda değildir. Yetişkin köpeklere de benzer biçimde direkt temas aracılığıyla bulaşabilmektedir. Demodektik uyuzun köpeklerde hastalık yapabilmesi için deride bol miktarda bulunması gerekmektedir. İnsanlara bulaşıcılığı yoktur.

Sarkoptik uyuz; demodektik uyuza göre daha az yaygındır. Genellikle bakımsız sokak köpeklerinde görülür ve çok kaşıntılıdır. İnsanlara bulaşabilme özelliği vardır.

Otodektik uyuz; kedilerde çok daha yaygın olarak görülmektedir.

Köpeklerde Uyuz Nasıl Teşhis Edilir?

Uyuz türleri kıl foliküllerinin dibinde yaşadıkları için, tanı genellikle derin deri kazıntısı alınması ve alınan örneğin mikroskop altında incelenmesiyle konulur. Veteriner hekiminiz bir bistüri yardımıyla çok hafif bir şekilde deriyi kanatarak örnek alacaktır. Uyuz etkenlerinin gözden kaçmaması için bu detay oldukça önemlidir.

Köpeklerde Uyuz Nasıl Tedavi Edilir?

Veteriner hekiminizin önereceği ağızdan ilaçlar ve şampuanlarla tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Fakat bazı durumlarda tek problem sadece uyuz olmayabilir. Bu nedenle, tedaviye rağmen iyileşmeyen rahatsızlık durumlarında altta yatan başka bir hastalığın olup olmadığı araştırılıp, varsa bunun da tedavi edilmesi gerekebilmektedir.

Köpeklerde Uyuz Nasıl Önlenir?

Enfekte köpekle temas eden her köpeğin tedavi edilmesi ve yaşadığı ortamın dezenfekte edilmesi gerekir. Buna köpek kulübeleri, tasmalar, yataklar, oyuncaklar vb. de dahildir. Enfeksiyondan kaçınmak amacıyla çevredeki köpekler için aylık veya 3 ayda bir önleyici tedbirler alınması önemlidir. Demodektik uyuz sağlıklı köpekler arasında kolay kolay bulaşmaz, fakat yine de tedbir olarak çevre ve eşyaların temizliğiyle beraber aylık veya 3 ayda bir akar öldürücü önleyici madde tavsiye edilmektedir.

Köpeklerde Uyuz İnsanlara Bulaşır mı?

Sadece sarkoptik uyuz bulaşabilir. Sarkoptik uyuz haricinde demodektik uyuz ve otodektik uyuz insanlara bulaşmaz.