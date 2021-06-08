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Koronavirüsün en çok ve en az görüldüğü 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısının en çok düştüğü illeri açıkladı.

Bakan Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin” dedi.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/iT0JPGv8JI

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021


İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul‘da 63,93, Ankara‘da 99,50, İzmir‘de 41,23 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/Tdew0cuZqS

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021


Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İL İL KORONAVİRÜS VAKA SIRALAMASI

Bolu                     110,55
Kars                     105,45
Gümüşhane      103,86
Kütahya              101,55
Ankara                 99,50
Bilecik                  96,99
Isparta                 96,98
Erzurum              93,16
Kayseri                 92,26
Tokat                     91,34
Kastamonu          91,15
Eskişehir               88,50
Ağrı                         85,30
Rize                         85,18
Sivas                       84,76
Zonguldak            83,61
Bartın                     81,11
Yozgat                    80,65
Malatya                  77,68
Bitlis                        76,05
Karaman                74,93
Erzincan                74,90
Afyon                       73,55
Kırıkkale                72,47
Çorum                    69,88
Kırşehir                  69,33
Çankırı                    69,10
Ordu                         68,39
Niğde                       67,56
Muş                          66,66
İstanbul                  63,93
Kocaeli                    63,42
Düzce                       63,36
Konya                       63,15
Balıkesir                  59,25
Sakarya                    59,09
Ardahan                   57,00
Uşak                          54,95
Giresun                    54,74
Elazığ                        54,38
Denizli                      53,83
Diyarbakır               53,33
Burdur                      53,20
Van                             52,81
Batman                     52,04
Trabzon                    51,38
Gaziantep                51,26
Bursa                         50,85
Kırklareli                  50,51
Siirt                            50,28
Karabük                   50,00
Tekirdağ                 49,57
Samsun                   49,40
Hakkari                   47,40
Aksaray                   47,27
Manisa                    45,62
Nevşehir                44,93
Kilis                         44,78
Çanakkale             43,67
Amasya                  41,45
İzmir                       41,23
Bayburt                  40,89
Muğla                      39,76
Mardin                    38,59
Sinop                        38,34
Yalova                      37,50
Artvin                       35,93
Şanlıurfa                 35,75
Bingöl                      34,22
Antalya                    31,90
Tunceli                    31,63
Kahramanmaraş 24,94
Şırnak                       24,16
Adıyaman               23,59
Iğdır                          22,18
Aydın                        18,87
Mersin                     16,35
Edirne                      13,69
Adana                       10,92
Osmaniye                 9,44
Hatay                          7,95