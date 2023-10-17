Kozalak şurubu faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir? Kimler kullanmamalı?

Bazen "çam kozalağı balı" olarak da adlandırılan çam kozalağı konserveleri yüzyıllar boyunca Sibirya'da mucizevi bir tedavi olarak düzenli olarak kullanılmaktadır. Çam kozalağı şurubu antiviral, antimikrobiyal, antiparazitik ve güçlü bir antioksidandır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. Gelin birlikte kozalak şurubunun faydaları ve kullanım alanlarına göz atalım...

KOZALAK ŞURUBU FAYDALARI

Çam Kozalağı şurubunun sağlığa faydaları soğuk algınlığıyla sınırlı değildir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Fitositler (çam kozalaklarındaki yağlar), antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve vücudu enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı daha dayanıklı hale getirir.

Mide sorunlarına yardımcı olur: Genç çam kozalakları gastrit ve ülser ağrılarını hafifletme yetenekleriyle bilinir.

Detoksifiye eder: Çam kozalakları antioksidan bakımından zengindir. Çam kozalaklarında bulunan tanenler, karaciğerin toksinleri atık maddelere dönüştürmesine ve kanı temizlemesine yardımcı olur.

KOZALAK ŞURUBU VE SOĞUK ALGINLIĞI

Soğuk mevsimde enfeksiyon ve virüslere karşı bağışıklığı güçlendirmek için çam kozalağı reçeli kış için kapatılır. Öksürüğü, boğazı, soğuk algınlığını iyileştirmeye yardımcı olan, kış-ilkbahar hipovitaminozu sırasında ve diğer birçok durumda vücudu destekleyen maddeler içerir:

uykusuzluk hastalığı;

metabolik bozukluklar;

solunum sistemindeki herhangi bir inflamatuar süreç;

yüksek sıcaklık (terletici bir etkiye sahiptir);

enfarktüs sonrası durum;

hipertansiyon;

zayıflamış bağışıklık;

serebral dolaşımın ihlali;

kulaklarda gürültü;

baş dönmesi;

anemi;

sindirim sisteminin arızaları;

giardiasis;

tiroid bezinin hastalıkları;

vücudun zayıflaması.

Çam reçeli felç, skleroz ve kardiyovasküler sistemin diğer patolojilerinin önlenmesi için saklanır. Bileşenleri, beyin damarlarının durumu ve işlevselliği, sinir hücrelerinin canlılığı üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Reçel düzenli olarak alındığında kılcal damar duvarlarının esnekliğini artırmaya ve basıncı azaltmaya yardımcı olur.

KOZALAK ŞURUBU NASIL TÜKETİLİR?

Sade şekilde kaşıkla tüketebilirsiniz

Şurubu balzamik sirke gibi kullanabilirsiniz (eskimiş ve kaliteli);

Dondurmanın üzerine gezdirebilirsiniz

Koyu balın yerine kullanmayı deneyebilirsiniz (kestane balını düşünün)

Kreplerin üzerine dökebilirsiniz.

KİMLER KULLANMAMALI?

Genç çam kozalaklarından yapılan reçelin faydaları çok büyük olmasına rağmen zararlı olabileceği bazı durumlar da vardır. Kozalak şurubu hamilelik, emzirme, kronik böbrek fonksiyon bozuklukları, erken veya yaşlılık döneminde dikkatli tüketilmeli veya doktorunuza danışmadan asla kullanılmamalıdır.