Kulaktan su nasıl çıkarılır?

Yaz aylarında denizde kulağa su kaçması alışıldık durumlardan biridir. Çok yüzenlerde daha yaygın olsa da, havuza atladıktan veya bir dalganın altına daldıktan sonra da bu rahatsızlık hissini hissedebilirsiniz. Ancak bu nahoş durumla başa çıkmak için evden çıkmanıza gerek yok: Duşta veya banyoda kulağınıza su kaçabilir ve bu da aynı derecede sinir bozucu ve acı verici olabilir. Neyse ki, bununla baş etmenin kolay yolları var. Suyu kulağınızdan hızlı ve etkili bir şekilde nasıl çıkaracağınızı merak ediyorsanız doktorlar yanınızda...

KULAĞINIZA SU KAÇMASI TEHLİKELİ Mİ?

Kulağınıza su kaçarsa paniğe kapılmanıza gerek olmasa da enfeksiyonu ve olası hasarı önlemek için suyu çıkarmak istersiniz.

"Kulaklarınızdaki suyu temizlemek önemlidir çünkü su kulak kanalında kaldığında, nem bakteri ve mantarın büyümesine elverişli bir ortam haline gelebilir ve tedavi edilmezse, bu durum otitis eksterna adı verilen bir enfeksiyona neden olabilir. NorthWestPharmacy.com'un sağlık elçisi ve yönetim kurulu onaylı aile hekimliği doktoru Brynna Connor, daha çok yüzücü kulağı olarak bilinir" diyor.

YÜZÜCÜ KULAĞI VE KULAK ENFEKSİYONU: FARK NEDİR?

Bazen birbirinin yerine kullanılsa da yüzücü kulağı ve kulak enfeksiyonları aynı değildir. Connor'a göre, kulak enfeksiyonu resmi olarak otitis media (orta kulak enfeksiyonu) olarak bilinirken, yüzücü kulağı resmi olarak otitis eksterna olarak bilinir.

"Yüzücü kulağı ile kulak enfeksiyonu arasındaki temel farklardan biri, kulağın etkilediği kısımdır." "Yüzücü kulağı, kulağın dış kulak ile kulak zarı arasındaki kısmı olan dış kanalda meydana gelir ve suyun hapsolması ve boşaltılamaması sonrasında dış kulak kanalında bakteri popülasyonu ve/veya büyümesi nedeniyle oluşur. "

Öte yandan, Connor, kulak enfeksiyonunun "orta kulağı, kulak zarı ile Östaki borusu arasındaki boşluğu etkilediğini, bakteri veya virüsten kaynaklandığını ve genellikle soğuk algınlığı, grip veya alerjinin bir sonucu olduğunu" açıklıyor.

Her iki durumun belirtileri de biraz farklıdır. Kulak enfeksiyonunda ateş, kulak içinde ağrı, işitme güçlüğü veya kulakta basınç hissedebilirsiniz. Connor, yüzücü kulağında en sık görülen semptomların kulakta kızarıklık, şişlik ve kaşıntı ile "kötü kokulu akıntı" olduğunu söylüyor.

"Yüzücü kulağı ve kulak enfeksiyonları çok farklı bakteriler içerdiğinden farklı tedaviler gerektirir" diye bitiriyor. Yüzücü kulağının gelişmesini engellemenin en önemli yolu kulağınızdan su çıkarmaktır. Bunu yapmak için doktor onaylı ipuçlarını okuyun.

KULAKTAN SU NASIL ÇIKARILIR?

Connor ilk yaklaşım olarak bazı basit manevralar öneriyor:

"Kulak memelerinizi kıpırdatmak ve/veya hafifçe çekmek, suyun yerinden çıkmasına ve gevşemesine yardımcı olan küçük bir vakum yaratabilir" diye açıklıyor.

"En etkili yöntemlerden biri, suyun yerçekimi yoluyla kaçmasını sağlamak için başınızı yana eğerek kulağınızı boşaltmak" diyor. "Etkilenen kulak aşağıya bakacak şekilde yanınıza yatın ve su boşalıncaya kadar birkaç dakika hareketsiz kalın. Suyun gevşemesine yardımcı olmak için başınızı hafifçe sallayabilirsiniz."

Valsalva Manevrasını kullanın

Bir sonraki adım olarak Valsalva yöntemini öneriyor. (Muhtemelen bunu daha önce yapmışsınızdır ve ne dendiğini anlamamış olabilirsiniz!)

"Burnunuzu sıkıştırın, nefes alın ve havayı kulağınıza itmek için yavaşça nefes verin. Bu, basıncın eşitlenmesine ve suyun dışarı atılmasına yardımcı olur" diyor.

Sıcak Kompres Uygulayın

Connor, kulağa sıcak bir kompresin "kulak kanalı çevresindeki kasları gevşeterek suyun akmasına izin verebileceğini" söylüyor.

Kompres oluşturmanın en kolay yolu, bir bezi ılık suyla ıslatmaktır.

Saç Kurutma Makinesi Kullanın

Connor ayrıca kulağınızı kurutmak için fön makinesi kullanmanızı da öneriyor. Bu yaklaşımla, kurutucuyu kulağınızdan güvenli bir mesafede, ısıyı ve hızı düşük tutmaya ekstra dikkat edin.

Connor, bu yöntemi kullanırsanız, saç kurutma makinesini kulağınızdan birkaç santim uzakta tutmanızı, böylece hassas dokuyu yakmamanızı öneriyor" diye uyarıyor. Fönleme sırasında suyun serbest kalması için kulak memesini hafifçe çekin.

Kulak Damlası Kullanın

Kulak damlaları, kulağınızı inatçı sudan kurtarmaya çalışmak için başka bir seçenektir.

Connor'a göre, "kulak kanalının içinde su tutabilecek kulak kiri gibi parçacıkların veya kalıntıların yumuşatılmasına veya çözülmesine yardımcı olabilirler."

"Birkaç gün sonra su kendiliğinden akmazsa veya enfeksiyon gelişirse reçeteli damlalara ihtiyaç duyulabilir" diye belirtiyor.

KULAĞINIZA SU KAÇTIĞINDA NE YAPMAMALISINIZ?

Suyu Zorla Çıkarmaya Çalışmayın

Malik'e göre yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri kulağınızdaki suyu zorla çıkarmaya çalışmaktır. Valsalva manevrasını kullanıyorsanız özellikle nazik olun.

Yabancı Nesneleri Kullanmayın

Malik, suyu boşaltmak için pamuklu çubuk ve yabancı cisimlerin kullanılmasına karşı uyarıyor. "Bu genellikle suyu kulak kanalının daha derinlerine iter, potansiyel olarak kulak zarının yırtılmasına veya orta kulaktaki küçük kemiklerin yerinden çıkmasına neden olur" diye uyarıyor.

Başınızın Yan Tarafına Vurmayın

Her ne kadar cazip gelse de, kulağınıza su kaçtığında başınızı vurmaktan veya "şiddetle sallamaktan" kaçının. Malik, "Bu, suyun etkili bir şekilde dışarı atılmasını sağlamayacak ve baş dönmesine veya iç kulakta tahrişe neden olabilir" diye açıklıyor.