Kürtajdan sonra hamile kalmak için ne kadar beklenmeli?

Kürtaj olmak gelecekteki hamileliği nasıl etkiler? Kürtaj sonrası hamile kalmak için ne kadar beklenmeli? Kürtaj sonrası gebe kalmak riskli midir? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Korkmaz, kürtajdan sonra tekrar hamile kalma süreci hakkında merak edilen soruları cevapladı.

Korkmaz'ın sorulara yanıtları şöyle:

Kürtajdan ne kadar sonra hamile kalınabilir?

Kürtaj yaptırmak çoğu durumda doğurganlığı etkilemez. Henüz adet görmemiş olsanız bile kürtajdan sadece birkaç hafta sonra hamile kalabilirsiniz. Kürtaj, adet döngüsünü yeniden başlatır. Yumurtlama, yumurtalıktan bir yumurta salındığında, tipik olarak 28 günlük bir adet döngüsünün 14. günü civarında gerçekleşir. Bu, kürtajdan sadece birkaç hafta sonra muhtemelen yumurtlayacağınız anlamına gelir.

Başka bir deyişle, işlemden sadece birkaç hafta sonra korunmasız cinsel ilişkiye girerseniz, henüz adet görmemiş olsanız bile fiziksel olarak tekrar hamile kalmanız mümkündür.

Bununla birlikte, herkesin 28 günlük bir döngüsü yoktur, bu nedenle kesin zamanlama değişebilir. Bazı kadınların adet döngüleri doğal olarak daha kısadır. Bu, işlemden sadece sekiz gün sonra yumurtlamaya başlayabilecekleri ve daha erken hamile kalabilecekleri anlamına gelir.

Yumurtlamadan önce ne kadar zaman geçeceği, kürtajdan önce hamileliğinizin ne kadar sürdüğüne de bağlıdır. Hamilelik hormonları, işlemden sonra birkaç hafta vücudunuzda kalabilir. Bu yumurtlamayı ve adet görmeyi geciktirebilir.

Kürtaj sonrası hamilelik belirtileri, herhangi bir hamilelik belirtilerine benzerdir:

Hassas göğüsler

Kokulara veya tatlara duyarlılık

Mide bulantısı ya da kusma

Halsizlik

Kaçırılan dönem

Kürtajdan sonraki altı hafta içinde adet görmediyseniz, evde hamilelik testi yapabilirsiniz. Sonuç pozitif ise kadın doğum uzmanına başvurabilirsiniz. Hamile olup olmadığınızı veya kürtajdan kalan hamilelik hormonlarınız olup olmadığını belirlemek için kan testi yapılabilir.

Kürtajdan sonra hamile kalmak için ne kadar beklemelisiniz?

Kürtajdan sonra, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için genellikle en az bir ila iki hafta cinsel ilişkiye girilmemesi önerilebilir.

Kürtaj sonrası tekrar hamile kalma kararı uzman doktorla birlikte verilmesi gereken bir karardır. Bazı durumlarda, kadınların tekrar hamile kalmaya çalışmadan önce en az üç ay beklemesi tavsiye edilebilir.

Kendinizi zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak yeniden hamile kalmaya hazır hissediyorsanız beklemenize gerek olmayabilir. Ancak, kürtajınızın ardından herhangi bir komplikasyon yaşadıysanız veya duygusal olarak hazır değilseniz, tekrar iyileşene kadar beklemek daha doğru olabilir.

Kürtajdan kaynaklanan herhangi bir komplikasyonunuz varsa, tekrar cinsel ilişkiye girmenin ne zaman güvenli olduğunu doktorunuza sormalısınız. Kürtaj operasyonundan sonra ciddi komplikasyonlar nadirdir, ancak bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Kürtajın olası komplikasyonlar şunları içerir:

Enfeksiyonlar

Servikal yırtılmalar

Rahim perforasyonu

Kanama

İşlem sırasında kullanılan ilaçlara alerjik reaksiyonlar

Tıbbi nedenlerle kürtaj yaptırmanız gerekiyorsa, bir sonraki hamileliğinizde aynı sorunları yaşamayacağınızdan emin olmak için kapsamlı bir tıbbi muayene yapılması gerekebilir.

Kürtaj gelecekteki gebelik komplikasyonları riskini artırır mı?

Kürtajın, sonraki gebeliklerde doğurganlık veya komplikasyonlarla ilgili sorunlara neden olduğuna inanılmaz. Ancak bazı araştırmalar, kürtaj prosedürlerinin erken doğum veya düşük doğum ağırlıklı bir çocuk sahibi olma riskinizi artırabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, çalışmalar bu riskler konusunda çelişkilidir.

Risk, yapılan kürtajın türüne bağlı olabilir. İşte ana iki tür hakkında daha fazlası:

Tıbbi kürtaj, hamileliğin erken döneminde fetüsü düşürmek için bir hap alınmasıdır. Şu anda, tıbbi düşüklerin bir kadının gelecekteki gebeliklerinde sorun yaşama riskini artırdığına dair hiçbir kanıt yok.

Cerrahi kürtaj, fetüsün keskin, kaşık şeklindeki bir alet kullanılarak çıkarılmasıdır. Bu tip kürtaj dilatasyon ve kürtaj olarak da adlandırılır.



Nadir durumlarda, cerrahi kürtaj rahim duvarında skarlaşmaya neden olabilir (Asherman sendromu). Birden fazla cerrahi kürtaj geçirdiyseniz, rahim duvarı skarı için yüksek risk altında olabilirsiniz. Skar, gelecekte hamile kalmayı zorlaştırabilir. Ayrıca düşük ve ölü doğum olasılığını artırabilir.

Kürtajdan ne kadar sonra gebelik testleri kesin sonuç verir?

Hamilelik testleri, insan koryonik gonadotropin (hCG) adı verilen yüksek düzeyde bir hormon arar. Hamilelik hormonları kürtajdan sonra hızla düşer, ancak hemen normal seviyelere tamamen düşmez.

Vücuttaki hCG seviyelerinin hamilelik testiyle tespit edilen seviyelerin altına düşmesi 16 günden 2 aya kadar sürebilir. Bu süre içinde bir hamilelik testi yaparsanız, hala hamile olsanız da olmasanız da, muhtemelen pozitif sonuç alabilirsiniz.

Kürtajdan kısa bir süre sonra tekrar hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, bir kadın doğum uzmanına görünün. Reçetesiz hamilelik testi kullanmak yerine kan bazlı bir hamilelik testi sağlayabilirler. Ayrıca genel sağlık şartlarının kontrolü için ultrason yapılması da gerekebilir.

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