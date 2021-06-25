Hamile kalmayı zorlaştıran etkenler nelerdir?

Peki, hamile kalmayı zorlaştıran en yaygın sorunlar nelerdir? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, hamile kalmayı etkileyen sorunları sizler için anlattı.

HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRAN ETKENLER

ADET DÜZENSİZLİĞİ

Gebeliğin gerçekleşmesi için yumurtlama ve döllenme gibi sistematik süreçlerin düzenli bir şekilde çalışması gerekir. Anne olmak isteyen bir kadında öncelikle yapılması gereken kontrol adet düzenidir.

HORMON DÜZENİNİN BOZULMASI

Beyinde yer alan hipofiz bezinden gelen işaretle birlikte FSH denilen folikül uyarıcı hormon, devreye girer. Bu hormon gebeliğin meydana gelmesi için gerekli şartları sağlar. Uyarılmayla beraber yumurta büyür ve çatlar. Bu mekanizmanın düzensiz bir şekilde çalışması ovulasyon sorunu; yumurtlamanın çoğu zaman düzensiz olması veya hiç olmaması anlamına gelir. Bu durum hamileliğe engel olan önemli sorunlar arasındadır. Bu tarz sorunlar yaşayan kadınlar için, tüp bebek yöntemi önerilir.

TÜPLERİN TIKALI OLMASI

Hamileliğe engel olan sorunlardan biri de tıkalı olan tüplerdir. Tüpler sperm ile yumurtanın bir araya gelmesini sağlayan fonksiyonel bir araçtır. Kadınlarda iki fallop tüpü vardır. Her fallop tüpünün uzunluğu 10-13 cm ve çapı 0,5 -1,2 cm’dir. Cinsel birleşmenin ardından, spermler rahim kanalı ağzı ile rahim içine geçer. Rahim içine geçen spermler, oradan da tüplere ulaşır. Eğer tüplerde bir tıkanıklık görülürse bu karşılaşma sağlanamaz ve gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmaz.

ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTLERİ)

Çikolata kistleri, gebeliğe engel olan bir diğer problemdir. Bu sorun özellikle doğurganlık yıllarında birçok kadının başına gelebilir.

Genellikle infertilite (kısırlık) nedeni ile gelen, adet ağrısının fazla olduğu kadınlarda ve cinsel birliktelik esnasında ağrısı olan kadınlarda çikolata kisti görülebilir. Beş santimden büyük olan kistlere, cerrahi bir operasyonla müdahale önerilir. Ancak her olgu kendi içinde değerlendirilmelidir.

İLGİLİ İÇERİKLER