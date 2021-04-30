Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Embriyolog Op. Dr. Öznur Dündar Akın cevaplıyor; Miyomlar hamile kalmaya engel mi?

Miyomlar rahim kas dokusunun iyi huylu tümörleridir. Miyomu olan hastalar bizlere genellikle adet düzensizlikleri, kasık ağrısı ve gebe kalamama şikayetleriyle başvururlar. Gebe kalıp kalamama durumu miyomun büyüklüğü ve yerleşim yeriyle ilişkilidir. Eğer miyom 3-4 cm’nin üzerinde ise ve kaviteye baskı yapıyorsa gebeliği engelleyecektir. Miyom cerrahi yöntemlerle çıkartıldıktan sonra hastanın gebe kalabilmesi mümkündür. Bazı miyomlar gebelik için sorun teşkil etmez, bu durumda kişinin miyomla birlikte gebe kalması mümkün olabilmektedir.

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