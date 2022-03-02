Maske zorunluluğu, HES kodu kalktı mı? İşte açıklanan kararlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı. Maske zorunluluğu ve HES kodu kalktı mı sorusu da bugün yanıt buldu...
Maske zorunluluğu ve HES kodu kalktı mı sorusu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla yanıt buldu. Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz." ifadesini kullandı. Koca, "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil." dedi. Bakan Koca şu bilgiyi de ekledi: Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz.
Bakan Koca şunları söyledi:
- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil.
- Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı.
- Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz.
- Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak.
- Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde ‘sınıfların kapatılması’ şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir.
- TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz.