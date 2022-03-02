Maske zorunluluğu, HES kodu kalktı mı? İşte açıklanan kararlar

Maske zorunluluğu ve HES kodu kalktı mı sorusu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla yanıt buldu. Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz." ifadesini kullandı. Koca, "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil." dedi. Bakan Koca şu bilgiyi de ekledi: Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz.

Bakan Koca şunları söyledi: