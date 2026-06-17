Menopoz döneminde unutkanlık normal mi?

Menopoz, yalnızca hormonal değişimlerin değil; uyku düzeni, ruh hali ve zihinsel performans üzerinde de etkilerin görülebildiği önemli bir geçiş dönemidir. Bu süreçte bazı kadınlar daha sık unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü veya kelime bulmada zorlanma yaşayabilir.

Östrojen azalması zihinsel performansı etkileyebilir

Menopozla birlikte östrojen seviyelerinde yaşanan düşüş, hafıza, dikkat ve öğrenme süreçlerini etkileyebilir. Bu nedenle kadınlar bu dönemde konuşurken kelime bulmakta zorlanabilir, yapacakları işleri hatırlamakta güçlük çekebilir veya zihinsel olarak daha çabuk yorulabilir.

Halk arasında “dilimin ucunda” hissi olarak tarif edilen kelime bulma güçlüğü de bu süreçte daha sık yaşanabilir.

Uyku bozuklukları beyin sisini artırabilir

Menopoz döneminde gece terlemeleri, sıcak basmaları, stres ve uyku kalitesinin bozulması bilişsel şikâyetleri artırabilir. Özellikle yeterli ve kaliteli uyku alınamaması, beynin dinlenme ve yenilenme sürecini olumsuz etkileyebilir.

Bu durum dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü, dalgınlık ve unutkanlık gibi belirtilerin daha belirgin hale gelmesine yol açabilir.

Hangi belirtiler görülebilir?

Menopoz döneminde beyin sisi yaşayan kişilerde en sık şu şikâyetler görülebilir:

• Kelime bulmada zorlanma

• Konuşurken duraksama

• Yapılacak işleri unutma

• Dikkati sürdürmekte güçlük

• Aynı anda birden fazla işe odaklanamama

• Zihinsel yorgunluk

• Günlük işlerde dalgınlık

Bu belirtiler çoğu zaman geçici ve yönetilebilir olsa da kişinin iş performansını, sosyal yaşamını ve özgüvenini etkileyebilir.

Zihinsel sağlığı desteklemek mümkün

Menopoz döneminde bilişsel performansı desteklemek için yaşam tarzı düzenlemeleri büyük önem taşır. Düzenli uyku, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve zihni aktif tutan uğraşlar bu süreçte destekleyici olabilir.

Bulmaca çözmek, okumak, yeni bir beceri öğrenmek, sosyal yaşamı sürdürmek ve stres yönetimine önem vermek de zihinsel dayanıklılığı artırmaya katkı sağlayabilir.

Uygun hastalarda hormon tedavisi bazı semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Ancak bu karar mutlaka kişinin genel sağlık durumu, risk faktörleri ve uzman değerlendirmesi dikkate alınarak verilmelidir.

Her unutkanlık menopozla açıklanmamalı

Menopoz döneminde unutkanlık sık görülse de her belirti masum kabul edilmemelidir. Unutkanlığın günlük yaşamı belirgin şekilde zorlaştırması, kişinin yön bulmakta güçlük çekmesi, konuşma bozukluğu yaşaması veya davranışlarında belirgin değişiklikler olması durumunda mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır.

Menopoz sürecinde ortaya çıkan beyin sisi şikâyetleri korkulacak değil, doğru yönetilmesi gereken bir tablodur, erken değerlendirme ile farklı nörolojik hastalıklar da ayırt edilebilir.