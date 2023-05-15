Myoma Uteri nedir? Kansere dönüşür mü? Sonradan tekrarlar mı?

Myoma uterinin rahmin düz kas dokusundan gelişen iyi huylu tömöral yapılar olduğunu belirten Doç. Dr. Pervin Karlı, “Myom bazen sadece bir tane olabileceği gibi bazen de oldukça fazla sayıda gözükebilir. Her zaman belirti vermeyebilir. Tesadüfen tespit edilme oranları yüksektir. En sık görüldüğü yaşlar 25-40 yaş arasıdır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Pervin Karlı, kadın sağılığını ilgilendiren myom çeşitleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

MYOMA UTERİ NEDİR?

Myom rahmin düz kas dokusundan gelişen iyi huylu tömöral yapıdır. Bazen sadece bir tane olabileceği gibi bazen oldukça fazla sayıda da gözükebilir. Her zaman belirti vermeyebilir. Tesadüfen tespit edilme oranları yüksektir. En sık görüldüğü yaşlar 25-40 yaş arasıdır. Ergenlik döneminde pek görülmez. Menopoz döneminde genel itibariyle küçülürler. Menopoz da büyüme göstermesi cerrahi düşünülmesi açısından önem arz eder.

MYOMA UTERİ VE ÇEŞİTLERİ

Myomlar rahimde bulundukları yere göre sınıflandırılır. Rahimin tamamen dışına yerleşenler, rahim duvarı içinde yerleşenler, rahmin kavitesi içinde yerleşenler, rahim bağlarının içinde yerleşenler ve pazarzitik dediğimiz bağırsaklardan beslenmesini sağlayan farklı myomlar görülebilir.

MYOMLARIN ÖZELLİKLERİ

Myomlar çapı birkaç milimetreden 25-30 cm’ye kadar olacak şekilde farklı boyutlarda olabilirler. Sayıları bir ve birden çok sayıda olabilir.

MYOMLARIN BELİRTİLERİ

Myomlar genellikle belirti vermedikleri için sıklıkla genel jinekolojik muayene ve ultrasonografi esnasında fark edilmektedirler. Ancak aşırı adet kanaması, adet düzensizliği, kansızlık, cinsel ilişki sırasında ağrı, sık idrara çıkma, karında büyüme ve şişlik, ağrı, tüplere yakın veya rahim içinde yerleşimine bağlı olarak kısırlık ve düşük, bağırsaklara basıya bağlı olarak kuyruk sokumuna vuran ağrı, kabızlık, büyük ve saplı myomun kendi etrafında dönmesine bağlı kendi etrafında dönüp kangren (nekroz) gelişebilir.

TANI KOYMA SÜRECİ

Tanı koyarken en iyi yöntem jinekolojik muayene ve ultrasonografidir. Karından ve vejainal muayenede rahim normalden daha iri ve sert olarak elle fark edilebilir. Bazen vajene doğmuş myomlar ultrasonografide gözden kaçabilir, vajenden muayenede görülürler ve rahim ağzından vajene uzanan kitle olarak görülür. Eğer myomda dejeneratif değişiklikler varsa, myom nodülleri yumuşak olarak hissedilir. Myomun boyutları ve lokalizasyonu ultrasonografi ile kolaylıkla tanınır. Özellikle küçük submukoz myomların tanısında vajinal ultrasonografi daha iyi sonuç verir. Ayrıca histeroskopik histerosalpingografi, laparaskopi, tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ayırıcı tanıda kullanılabilir.

MYOMLAR KANSERE DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

Myomların büyüklüğünün, kansere dönüşme oranıyla ilgisi yoktur. Ancak hızlı büyüme göstermesi bir işaret olabilir. Hızlı büyüme görülürse hemen araştırılmalı ve planlaması yapılmalıdır. Kansere dönüşme genellikle beklenmez ancak oldukça nadir oranlarda dönüşüm bildirilmiştir. Myomların kansere dönüşme olasılığı 1000’de 2 civarındadır.

TEDAVİ YOLLARI NELERDİR?

Myomlar küçük ve şikâyete neden olmadıkları takdirde genellikle tedavi gerektirmezler, 6 ayda bir rutin jinekolojik muayene ve ultrasonla takibi yeterlidir. Bazı ilaçlar yumurtalıkları baskılayarak geçici menopoz etkisiyle myomların küçülmesini sağlayabilir. Ancak çok elzem durumlarda bu tedavi kullanılır. Çünkü bırakıldığında kısa zamanda geri büyür ve hastayı geçici menopoza sokan bir durumdur. Kullanımındaki amaç myomu ameliyat etmeden önce biraz küçülterek operasyonu kolaylaştırmak ve kanamayı azaltmaktır. Her hastada tercih edilmez. Çünkü bu ilaçlar uzun süre kullanılmaları halinde kemik erimesi, sıcak basması gibi şikâyetlere sebep olmaktadır. Eğer myom belirgin şikâyetlere sebep olacak büyüklükte ve sayıdaysa, kısırlık veya düşüğe neden olacak yerleşimde ise aşırı adet kanaması ve anemi sebebiyse ve kanser gibi kötü huylu tümörlerle ayrımı net yapılamıyorsa cerrahi tedavi gereklidir. Myom tedavisinde seçilecek cerrahi yöntem hastanın yaşı, sosyal durumu ve çocuk isteğine bağlı olarak değişir. Ayrıca myomların sayı, büyüklüğü ve yerleşimi de ameliyat şeklini belirlemektedir. Bu faktörlere göre sadece myomların çıkartılması veya rahmin tamamen alınması tercih edilir. Son yıllarda uygun vakalarda laparaskopi birinci tercih cerrahi yöntemdir. Çünkü hastalar kısa zamanda normal sosyal hayatlarına ve işlerine dönebilirler. Ayrıca yine vajinadan girilerek uygulanan yöntemlerden olan histeroskopik yöntem de kapalı bir yöntemdir ve uygun hastalarda yapıldığında aynı gün taburcu ertesi gün iş başı yapabileceği bir uygulamadır.

SONRADAN TEKRARLAR MI?

Myomları alınmış kadınlarda tekrar myom gelişme riski 5 yıl içinde yüzde 50-60’dır. Gözle fark edilmeyecek kadar küçük myomlar ameliyattan sonra zamanla büyüyüp fark edilir hale gelebilir ve tekrar ameliyat edilmeyi gerektirebilir. Myom çıkartıldıktan 3 ay ile 6 ay sonra gebeliğe izin verilir. Doğum eylemi esnasında myom operasyonuna ait bölgede incelme ve rüptür riski artacağı için doğum şekli olarak sezaryen tercih edilmelidir. Ancak rahim duvarının zarar görmediği histeroskopik yöntemlerde normal doğum da yapılabilir.