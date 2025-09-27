'Neden bu kadar hızlı kilo alıyorum?' diyorsan nedeni bu 5 madde olabilir

1. Yaşlanmanın Sessiz Darbesi: Yavaşlayan Metabolizma

Yaş aldıkça vücudumuzdaki en önemli değişimlerden biri metabolizma hızının yavaşlamasıdır. Bunun en büyük sebebi, kas kütlesinin azalmaya başlamasıdır. Kaslar, dinlenirken bile yağdan daha fazla kalori yakar. Kas kütlesi azaldığında, vücudunuz aynı miktarda yiyeceği yakmak için daha az enerjiye ihtiyaç duyar.

Sonuç: Yıllardır aynı miktarda yiyip aynı düzeyde aktif olsanız bile, vücudunuz artık daha az kalori yakar ve fazla enerjiyi yağ olarak depolamaya başlar.